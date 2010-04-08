NEXA Gold Pullback System v2.0

H1 추세 + M15 풀백 기반 GOLD 전용 스윙 트레이딩 EA

한국어 사용자 설명서 (최종본)

1. EA 개요

NEXA Gold Pullback System v2.0은

GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된

멀티 타임프레임 추세 분석과 풀백 구조를 결합한 스윙 트레이딩 Expert Advisor입니다.

본 EA는

H1(1시간) 차트에서 중·장기 추세 방향을 판단하고,

M15 차트에서 실제 GOLD 시장에서 반복적으로 관찰되는

풀백 이후의 재개 구간만을 선별하여 거래를 수행합니다.

단순한 단일 지표 신호가 아닌

Trend → Pullback → Breakout

이라는 구조적 흐름을 기반으로 설계되어,

불필요한 단기 변동 신호를 최소화하고

추세 구간에서 거래 효율을 높이는 것을 목표로 합니다.

2. 전략 구조

2.1 H1 추세 필터 (EMA, RSI, ATR)

EMA34가 EMA89 위에 위치할 경우 상승 추세

EMA34가 EMA89 아래에 위치할 경우 하락 추세

EMA 간격을 ATR 기준으로 정규화하여

추세 강도를 Weak, Normal, Strong의 3단계로 분류합니다.

RSI 조건을 함께 적용하여

일시적인 가격 변동이나 거짓 추세 신호를 필터링하며,

Weak 추세 구간에서는 거래를 수행하지 않습니다.

2.2 M15 풀백 구조

다음 조건 중 하나 이상 충족 시 풀백 조건이 성립됩니다.

RSI Pullback

이전 봉의 RSI가 45~55 구간에 머문 후

추세 방향으로 다시 이탈하는 경우

EMA20 Pullback

가격이 EMA20을 기준으로 충분히 이탈한 뒤

다시 EMA20 영역으로 복귀하는 구조

Fibonacci Pullback (옵션)

38.2~61.8 구간 터치 후 반등 구조

안정성 강화를 위해 기본 설정은 비활성화되어 있습니다.

2.3 PullbackScore 시스템

EA는 단순 조건 충족 여부가 아닌

여러 요소를 종합하여 점수 기반으로 진입 여부를 판단합니다.

H1 추세 강도: 0~40점

풀백 구조 조건: 0~40점

진입 트리거 구조: 0~20점

총점 55점 이상일 경우에만 거래가 허용됩니다.

이를 통해 거래 빈도를 제한하고

신호 품질을 안정적으로 유지하도록 설계되었습니다.

2.4 진입 트리거 (M15)

다음 조건 중 하나 충족 시 매수 또는 매도 진입이 발생합니다.

이전 봉 고점 또는 저점 돌파와 함께

방향성이 명확한 캔들 형성

이전 봉이 EMA20 반대편에 위치한 상태에서

현재 봉이 EMA20을 돌파하는 구조

이중 트리거 구조를 통해 허위 신호를 최소화합니다.

3. 손절 및 목표가 구조

3.1 Stop Loss

SL = M15 ATR × 3.4

GOLD 변동성을 고려한 보수적 손절 구조

3.2 Take Profit

TP = SL × RRR 1.8

승률보다 기대값을 중시한 설계

3.3 추가 리스크 관리 기능

일일 최대 손실 제한

계좌 최대 자본 낙폭 제한

Break-even 자동 보호

Parabolic SAR 기반 트레일링 스탑

심볼당 단일 포지션 제한

스프레드 필터 적용

4. 거래 시간 필터

GOLD 시장 특성을 고려하여

아래 시간대에만 거래가 수행됩니다.

17:00 ~ 19:00 (런던 세션 후반)

21:00 ~ 23:00 (뉴욕 세션 초기)

그 외 시간대에는 거래가 제한됩니다.

5. 백테스트 결과

(2022.01 ~ 2025.12, MetaTrader 5 Strategy Tester)

초기 자본: 1,000 USD

총 순이익: +2,797.66 USD

Profit Factor: 1.34

Expectancy: +5.51 USD / trade

총 거래 수: 508

Recovery Factor: 4.07

Sharpe Ratio: 1.38

최대 자본 낙폭: -46.8%

본 결과는 과거 데이터 기반이며

미래 수익을 보장하지 않습니다.

6. 설치 및 실행 방법

MetaTrader 5 실행 파일 메뉴에서 데이터 폴더 열기 MQL5/Experts 폴더에 EA 파일 복사 GOLD(XAUUSD) 차트 열기 EA 적용 후 자동매매 활성화

7. 권장 거래 환경

종목: GOLD (XAUUSD)

타임프레임: H1 / M15

최소 자본: 500 ~ 1,000 USD

레버리지: 1:100 ~ 1:500

브로커 예시: ICMarkets, Pepperstone, XM

8. 주의사항 및 리스크 고지

본 Expert Advisor는 과거 데이터 기반으로 설계되었으며

미래 수익을 보장하지 않습니다.

시장 상황에 따라

40% 이상의 자본 낙폭(Drawdown)이 발생할 수 있습니다.

고변동성 이벤트(NFP, CPI, FOMC 등) 전후에는

변동성 필터로 인해 거래가 제한될 수 있습니다.

본 EA는 마틴게일, 그리드, 헤징 전략을 사용하지 않습니다.

반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트한 후

본인의 리스크 허용 범위 내에서 사용하시기 바랍니다.

9. 요약

NEXA Gold Pullback System v2.0은

GOLD 시장 구조를 기반으로 설계된

추세 분석과 풀백 구조 결합형 스윙 트레이딩 EA입니다.

본 EA는 사전에 정의된 기술적 조건에 따라

자동으로 거래를 수행하며,

과도한 위험 전략을 사용하지 않습니다.