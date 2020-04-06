Ea ssl kakarot deep v11

# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED
## Профессиональный автоматизированный торговый советник для MT5

EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED — это профессиональный автоматизированный торговый советник, разработанный для MetaTrader 5. Он построен на основе усовершенствованной методологии SSL (Simple Stop Loss) в сочетании с многоуровневым подтверждением, продвинутой фильтрацией сигналов и строгим управлением рисками.

Этот торговый советник предназначен для трейдеров, которые отдают приоритет защите капитала, стабильности и дисциплинированному исполнению стратегий перед агрессивными или высокорискованными подходами.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Продвинутая торговая логика
- Стратегия канала SSL-EMA для точного определения тренда
- Многоуровневое подтверждение для снижения ложных входов
- Пятиуровневая система валидации сигналов для высоковероятных сделок
- Оптимизирована для трендовых и боковых рыночных условий

### Техническая архитектура

#### Дизайн алгоритма
- Пятиуровневая независимая система подтверждения сигналов
- Адаптивная размер позиции на основе ATR
- Осведомленность о структуре рынка через логику поддержки и сопротивления
- Валидация ликвидности на основе объёма

#### Стандарты качества кода
- Написан с соблюдением лучших практик MQL5
- Чистая, модульная и хорошо документированная структура
- Комплексная обработка ошибок и управление ресурсами
- Полностью готов для оптимизации в Strategy Tester

#### Структура контроля рисков
- Валидация входа перед торговлей
- Активное управление позицией во время торговли
- Механизмы аварийного ограничения потерь
- Адаптивные коррективы в реальном времени

### Профессиональное управление рисками
- Динамический размер лота на основе процента риска счёта
- Жесткая защита стоп-лосса с ограничением максимальных потерь
- Трейлинг стоп-лосс для автоматической фиксации прибыли
- Защита от дневной просадки с автоматической остановкой торговли
- Валидация маржи, спреда и условий брокера

### Оповещения и мониторинг
- Всплывающие окна, электронная почта, мобильные уведомления и звуковые сигналы
- Оповещения в реальном времени о входе, выходе и модификации сделок
- Детальное логирование для прозрачности и анализа

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ
- **Лучший символ:** XAUUSD (Золото)
- **Рекомендуемые таймфреймы:** M5, H1, H4
- **Предпочтительные сессии:** Пересечение Лондона и Нью-Йорка
- **Минимальный депозит:** $200 (рекомендуется $1000+)
- **VPS:** Настоятельно рекомендуется

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
На основе исторического тестирования:
- Типичный процент выигрышей: 65%–75%
- Коэффициент риск-вознаграждение: 1:1.5 до 1:3
- Контроль просадки ниже 15% при включённой защите

## ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
- Трейдеры, ищущие стабильный, без мартингейла, без сеточный советник
- Профессионалы, которые хотят контролируемую автоматическую торговлю
- Пользователи, ценящие прозрачность и управление рисками

## ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
- Трейдеры, ожидающие гарантированной или нереалистичной прибыли
- Пользователи, ищущие системы с мартингейлом или сеточные системы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
- Написан в соответствии с лучшими практиками MQL5
- Нет DLL или скрытой логики
- Совместим с MT5 Strategy Tester
- Надежная обработка ошибок

## НАЧАЛО РАБОТЫ
1. Установите из MQL5 Market
2. Прикрепите советник к графику
3. Используйте консервативные настройки в начале
4. Протестируйте на демо-счёте перед живой торговлей

## ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и может привести к потере капитала. Этот торговый советник не гарантирует прибыль. Покупая и используя EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, вы принимаете полную ответственность за все результаты торговли. Всегда торгуйте ответственно и никогда не рискуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять.
