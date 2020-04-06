# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## Профессиональный автоматизированный торговый советник для MT5





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED — это профессиональный автоматизированный торговый советник, разработанный для MetaTrader 5. Он построен на основе усовершенствованной методологии SSL (Simple Stop Loss) в сочетании с многоуровневым подтверждением, продвинутой фильтрацией сигналов и строгим управлением рисками.





Этот торговый советник предназначен для трейдеров, которые отдают приоритет защите капитала, стабильности и дисциплинированному исполнению стратегий перед агрессивными или высокорискованными подходами.





## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА





### Продвинутая торговая логика

- Стратегия канала SSL-EMA для точного определения тренда

- Многоуровневое подтверждение для снижения ложных входов

- Пятиуровневая система валидации сигналов для высоковероятных сделок

- Оптимизирована для трендовых и боковых рыночных условий





### Техническая архитектура





#### Дизайн алгоритма

- Пятиуровневая независимая система подтверждения сигналов

- Адаптивная размер позиции на основе ATR

- Осведомленность о структуре рынка через логику поддержки и сопротивления

- Валидация ликвидности на основе объёма





#### Стандарты качества кода

- Написан с соблюдением лучших практик MQL5

- Чистая, модульная и хорошо документированная структура

- Комплексная обработка ошибок и управление ресурсами

- Полностью готов для оптимизации в Strategy Tester





#### Структура контроля рисков

- Валидация входа перед торговлей

- Активное управление позицией во время торговли

- Механизмы аварийного ограничения потерь

- Адаптивные коррективы в реальном времени





### Профессиональное управление рисками

- Динамический размер лота на основе процента риска счёта

- Жесткая защита стоп-лосса с ограничением максимальных потерь

- Трейлинг стоп-лосс для автоматической фиксации прибыли

- Защита от дневной просадки с автоматической остановкой торговли

- Валидация маржи, спреда и условий брокера





### Оповещения и мониторинг

- Всплывающие окна, электронная почта, мобильные уведомления и звуковые сигналы

- Оповещения в реальном времени о входе, выходе и модификации сделок

- Детальное логирование для прозрачности и анализа





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ

- **Лучший символ:** XAUUSD (Золото)

- **Рекомендуемые таймфреймы:** M5, H1, H4

- **Предпочтительные сессии:** Пересечение Лондона и Нью-Йорка

- **Минимальный депозит:** $200 (рекомендуется $1000+)

- **VPS:** Настоятельно рекомендуется





## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

На основе исторического тестирования:

- Типичный процент выигрышей: 65%–75%

- Коэффициент риск-вознаграждение: 1:1.5 до 1:3

- Контроль просадки ниже 15% при включённой защите





## ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

- Трейдеры, ищущие стабильный, без мартингейла, без сеточный советник

- Профессионалы, которые хотят контролируемую автоматическую торговлю

- Пользователи, ценящие прозрачность и управление рисками





## ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА

- Трейдеры, ожидающие гарантированной или нереалистичной прибыли

- Пользователи, ищущие системы с мартингейлом или сеточные системы





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Написан в соответствии с лучшими практиками MQL5

- Нет DLL или скрытой логики

- Совместим с MT5 Strategy Tester

- Надежная обработка ошибок





## НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите из MQL5 Market

2. Прикрепите советник к графику

3. Используйте консервативные настройки в начале

4. Протестируйте на демо-счёте перед живой торговлей





## ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и может привести к потере капитала. Этот торговый советник не гарантирует прибыль. Покупая и используя EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, вы принимаете полную ответственность за все результаты торговли. Всегда торгуйте ответственно и никогда не рискуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять.