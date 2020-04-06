NEXA Gold Pullback System
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
H1トレンド + M15プルバック構造による GOLD 専用スイングアルゴリズムEA
公式日本語ユーザーマニュアル
📌 1. EA概要
NEXA Gold Pullback System v2.0 は、GOLD（XAUUSD）のために設計された
マルチタイムフレーム・トレンド + プルバック構造 を採用するスイングトレーディングEAです。
H1（1時間足）で強いトレンド方向を検出し、
M15で実際のGOLD市場で頻出するプルバックパターンを分析し、
最も確率の高いゾーンでのみエントリーするよう設計 されています。
本EAは単純なインジケーターシグナルではなく、
Trend → Pullback → Breakout
という市場構造に基づいているため、
ノイズトレードを完全に排除し、
トレンド発生区間で力強い利益を獲得する特徴があります。
📌 2. 戦略構造の説明
✔ ① H1 トレンドフィルター（EMA34/89 + RSI + ATR）
-
EMA34 > EMA89 → 上昇トレンド
-
EMA34 < EMA89 → 下降トレンド
EMA間距離をATRで正規化し、
Weak / Normal / Strong の3段階でトレンド強度を判定。
RSI条件を追加することで、
偽のトレンドシグナルを排除。
Weak区間は完全に無視 → 不要なエントリーはゼロ。
✔ ② M15 プルバックシステム（実際のGOLDパターンに基づく）
以下いずれかを満たすとプルバック成立：
Pattern A – RSI Pullback
-
1本前のRSIが 45〜55 の中間帯に滞在
-
現在のRSIがトレンド方向に再度ブレイク
Pattern B – EMA20 完全乖離後の再突入
-
価格がEMA20から深く乖離
-
その後、再びEMA20内部へ復帰する構造
Pattern C – フィボナッチ38.2〜61.8（オプション）
-
タッチ後に反発・反転が発生した場合
※ v2.0では安定性のためデフォルトOFF。
✔ ③ PullbackScore（0〜100点）
EAは単純なシグナルではなく、
複数要素を統合しスコア化します：
-
H1トレンド強度：0〜40点
-
プルバックパターン：0〜40点
-
トリガー構造：0〜20点
▶ 55点以上でのみエントリー許可
→ フィルタ精度が大幅に向上。
✔ ④ エントリートリガー（M15 ブレイクアウト）
以下のどちらかを満たせば買い/売りエントリー：
1) Candle Breakout
前ローソク足の高値・安値を力強いローソク足で突破
2) EMA20 Breakout
前ローソク足がEMA20の外側 →
現在ローソク足が再度EMA20をブレイク
二重構造により、フェイクシグナルを最小化。
📌 3. SL/TPおよびリスク構造
✔ ストップロス（SL）
GOLDのボラティリティに最適化された設定。
SLが狭すぎて連続損切りが発生するのを防止。
✔ テイクプロフィット（TP）
TP = SL × RRR(1.8)
勝率よりも 期待値重視 の設計。
✔ 防御機能
-
1日の最大損失制限
-
口座最大ドローダウン制限
-
ブレークイーブン自動設定
-
Parabolic SAR によるトレーリング
-
1ポジション制限
-
スプレッドフィルター（異常相場時の保護）
実運用でも長期稼働できる安全構造。
📌 4. 時間フィルター（最も収益性の高い時間帯のみ取引）
GOLDの特性上、以下の時間帯が最も安定：
-
Session 1: 17:00–19:00（ロンドン後半）
-
Session 2: 21:00–23:00（ニューヨーク序盤）
その他の時間帯はボラティリティが不規則なため自動的に取引停止。
📌 5. バックテスト性能 （2022.01 ~ 2025.12）
初期資金：$1,000
|項目
|結果
|純利益
|+2,797.66 USD
|Profit Factor
|1.34
|期待値
|+5.51 USD / 取引
|総取引数
|508
|最大連続利益
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|シャープレシオ
|1.38
|最大ドローダウン
|-46.8%
収益曲線の特徴：
序盤安定 → 横ばい → H1長期トレンド発生時に爆発的上昇
GOLDスイングEAの典型的な挙動を再現。
📌 6. インストール手順
-
MT5を起動
-
上部メニュー → ファイル → データフォルダを開く
-
MQL5/Experts にEAファイルをコピー
-
GOLD（H1）チャートを開く
-
EAを適用し「自動売買」をONにする
📌 7. 推奨ブローカー & 条件
|項目
|推奨設定
|銘柄
|GOLD (XAUUSD)
|タイムフレーム
|H1 / M15
|最低資金
|500〜1,000 USD
|レバレッジ
|1:100〜1:500
|ブローカー
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. 注意事項
-
NFP・CPI・FOMCなどの高ボラティリティ直前は自動的に取引が制限される場合あり
-
スプレッドが広いブローカーでは性能が低下する可能性あり
-
本EAは マーチン・グリッド・ヘッジを一切使用しない
-
短期収益ではなく長期成績で評価すること
📌 9. まとめ
NEXA Gold Pullback System v2.0 は、
GOLD専用に設計された 安全・精密・構造的 なスイングEAです。
特長：
-
トレンド × 構造の複合エントリー
-
PullbackScore による高精度フィルタリング
-
強力なリスク管理
-
実運用向け最適化
-
安全型/攻撃型のロット設定が可能
実際のGOLD市場構造を最も忠実に反映したプルバックスイングEAの一つです。