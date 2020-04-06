NEXA Gold Pullback System
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 2.0
- 激活: 5
基于 H1 趋势 + M15 回调结构的黄金摆动交易算法
官方用户手册（中文简体版）
📌 1. EA 概述
NEXA Gold Pullback System v2.0 是一款专为 黄金（GOLD/XAUUSD） 设计的
多周期结构化摆动交易系统。
EA 使用 H1 时间框架识别主要趋势方向，并在 M15 时间框架中寻找
市场重复出现的高质量回调（Pullback）结构，只有在结构完全成立后才进行入场。
系统基于：
趋势 → 回调 → 突破
这一黄金市场最典型的结构，能有效过滤掉噪音行情，提高入场质量。
📌 2. 策略结构说明
✔ ① H1 趋势过滤器（EMA34/89 + RSI + ATR）
EA 根据以下指标判断趋势强度：
-
EMA34 与 EMA89 的多空关系
-
EMA 距离与 ATR 的比值（波动率标准化）
-
RSI 辅助趋势确认
趋势强度被分为：弱 / 中 / 强
弱趋势区域全部跳过 → 降低错误交易。
✔ ② M15 回调识别系统（基于真实黄金行为）
EA 识别三种黄金市场常见的回调结构：
模式 A – RSI 回调
-
前一根 K 线 RSI 进入 45–55 区间
-
当前 RSI 向趋势方向突破该区间
模式 B – EMA20 完整回调
-
价格完全突破 EMA20 并偏离
-
随后重新向趋势方向回归
→ 黄金走势中最常见的结构之一
模式 C – 斐波那契 38.2~61.8（可选项）
（默认关闭以提升稳定性）
✔ ③ PullbackScore（回调评分机制：0–100 分）
为了避免过度频繁交易，EA 使用评分系统决定是否允许进场：
|评分项目
|分数
|H1 趋势强度
|0–40
|M15 回调结构
|0–40
|突破结构（Trigger）
|0–20
当 PullbackScore ≥ 55 时，才会执行入场。
✔ ④ M15 入场触发（Breakout）
满足以下任一条件即可入场：
-
突破上一 K 线高/低点 + 顺势实体 K 线确认
-
EMA20 突破：价格重新站上/跌破 EMA20
双触发机制能显著提升入场质量。
📌 3. 止损 / 止盈结构与风险管理
✔ 止损（SL）
针对黄金的波动率最优参数，避免过度紧密的止损。
✔ 止盈（TP）
TP = SL × RRR (1.8)
结构化盈亏比，提高长期稳定性。
✔ 额外风险控制
-
最大日亏损限制
-
最大账户回撤限制
-
点差过滤器
-
同时仅持有 1 单
-
自动移动至保本价（Break-even）
-
基于 SAR 的追踪止损
系统专为 长期稳定盈利 而非高风险交易设计。
📌 4. 时间过滤（黄金最佳交易时段）
EA 仅在黄金最具方向性、最稳定的两个时间段进行交易：
-
时段 1：17:00–19:00（伦敦尾盘）
-
时段 2：21:00–23:00（纽约开盘初期）
其他时间波动随机性强，因此自动禁用。
📌 5. 回测性能（2022.01 ~ 2025.12）
初始资金：$1,000
|指标
|结果
|总净利润
|+2,797.66 USD
|盈利因子（PF）
|1.34
|平均每笔收益
|+5.51 USD
|总交易数
|508
|最大连续盈利
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Sharpe Ratio
|1.38
|最大回撤
|-46.8%
收益曲线表现：
前期稳定 → 震荡 → 强趋势出现时利润快速增长
📌 6. 安装流程
-
打开 MT5
-
点击 文件 → 打开数据文件夹
-
将 EA 文件复制到 MQL5/Experts
-
重启 MT5
-
打开 GOLD (H1) 图表
-
将 EA 拖入图表并启用 Algo Trading
📌 7. 推荐参数
|项目
|建议
|交易品种
|GOLD / XAUUSD
|时间框架
|H1（趋势）/ M15（入场）
|最低资金
|500–1000 USD
|杠杆
|1:100 – 1:500
|推荐经纪商
|ICMarkets、Pepperstone、XM Ultra-Low
📌 8. 注意事项
-
NFP、CPI、FOMC 期间可能触发波动率限制
-
不同经纪商点差不同，推荐低点差账户
-
EA 不使用 加仓、马丁格尔、网格、对冲
-
此策略为 长期稳定型，不适合短线赌博式交易
-
回测结果可能因经纪商 GMT 和行情数据而不同
NEXA Gold Pullback System v2.0 是一款结构化、稳健、专为黄金设计的摆动交易 EA。
核心优势：
-
多周期结构（H1 + M15）
-
智能回调评分系统（PullbackScore）
-
强大的风险管理模块
-
适用于真实账户
-
设置简单、稳健可靠
非常适合作为黄金交易者追求
稳定性、结构化逻辑、长期持续收益 的自动化系统。