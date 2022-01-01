NEXA Gold Pullback System

NEXA Trend Swing Pro v3 Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale) EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score 1. Panoramica dell’EA NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza: Filtro di trend su H1 Trigger di ingresso su M30 Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA. Integra cinque filtri avanzati : Forza del trend (distanza EMA) Struttura del RSI Dir