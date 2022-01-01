NEXA Gold Pullback System
EA di swing trading per GOLD basato su trend H1 + pullback M15
Manuale utente ufficiale – Versione italiana
📌 1. Panoramica dell’EA
Il NEXA Gold Pullback System v2.0 è un EA di swing trading progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD), basato su una struttura multi–timeframe di trend + pullback.
L’EA identifica la direzione del trend sul grafico H1 e analizza schemi ricorrenti di pullback sul grafico M15, entrando solo nelle zone con maggiore probabilità di successo.
Questo EA non utilizza semplici segnali di indicatori; si basa su una struttura chiara:
Trend → Pullback → Breakout
Questa logica elimina completamente i trade rumorosi e consente di catturare movimenti forti durante le vere fasi di trend.
📌 2. Struttura della strategia
✔ ① Filtro Trend su H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)
-
EMA34 > EMA89 → Trend rialzista
-
EMA34 < EMA89 → Trend ribassista
La distanza tra le EMA viene normalizzata con l’ATR →
Classificazione della forza del trend in: Weak / Normal / Strong
L’aggiunta del RSI rimuove falsi segnali di trend.
Le zone Weak vengono completamente ignorate → zero entrate inutili.
✔ ② Sistema di Pullback su M15 (basato su schemi reali del mercato GOLD)
Il pullback è valido se almeno uno dei seguenti pattern è presente:
Pattern A – RSI Pullback
-
L’RSI della candela precedente si trova tra 45–55
-
L’RSI attuale rompe nuovamente nella direzione del trend
Pattern B – Rientro completo in EMA20
-
Il prezzo si allontana profondamente dalla EMA20
-
Poi ritorna all’interno della EMA20
Pattern C – Fibonacci 38,2%–61,8% (opzionale)
-
Dopo il tocco della zona avviene un rimbalzo o inversione
※ Nella versione v2.0 questa funzione è disattivata per motivi di stabilità.
✔ ③ PullbackScore (0–100 punti)
L’EA non entra basandosi solo su indicatori, ma combina diversi elementi in un punteggio totale:
-
Forza del trend H1 — 0–40 punti
-
Pattern di pullback — 0–40 punti
-
Struttura del trigger — 0–20 punti
▶ Entrata consentita solo con PullbackScore ≥ 55
→ Precisione massima del filtro.
✔ ④ Trigger di ingresso (Breakout su M15)
Un trade viene attivato quando uno dei seguenti si verifica:
1) Candle Breakout
Rottura del massimo/minimo della candela precedente con forte movimento direzionale.
2) EMA20 Breakout
La candela precedente chiude fuori dalla EMA20 →
La candela attuale rompe nuovamente nella direzione del trend.
Doppia struttura → falsi segnali drasticamente ridotti.
📌 3. SL/TP e gestione del rischio
✔ Stop Loss (SL)
Valore ottimizzato per la volatilità del GOLD.
Previene SL troppo stretti e serie di stop incontrollati.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR(1.8)
Struttura basata sull’aspettativa matematica, non solo sul win rate.
✔ Funzioni aggiuntive di protezione
-
Limite massimo di perdita giornaliera
-
Limite massimo di drawdown del conto
-
Break-even automatico
-
Trailing Stop basato su Parabolic SAR
-
Solo 1 posizione aperta alla volta
-
Filtro spread (blocca condizioni di mercato anomale)
Struttura ottimizzata per un funzionamento sicuro su conti reali.
📌 4. Filtro orario
Il GOLD è più stabile e profittevole nelle seguenti fasce:
Sessione 1: 17:00–19:00 (Londra – fine sessione)
Sessione 2: 21:00–23:00 (New York – apertura)
Le altre fasce orarie presentano volatilità irregolare → vengono automaticamente bloccate.
📌 5. Prestazioni del backtest (2022.01 ~ 2025.12)
Capitale iniziale: $1.000
|Voce
|Risultato
|Profitto netto totale
|+2.797,66 USD
|Profit Factor
|1.34
|Expectancy
|+5.51 USD / trade
|Numero totale di trade
|508
|Massimo profitto consecutivo
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Sharpe Ratio
|1.38
|Drawdown massimo
|-46.8%
Profilo della curva dei profitti:
Inizio stabile → fase laterale → forte crescita durante trend prolungati in H1
Pattern tipico di EA swing per GOLD.
📌 6. Installazione e utilizzo
-
Avviare MT5
-
Menu → File → Apri cartella dati
-
Copiare il file EA in MQL5/Experts
-
Aprire il grafico GOLD (H1)
-
Applicare l’EA
-
Attivare AutoTrading
📌 7. Broker e condizioni raccomandate
|Categoria
|Raccomandazione
|Strumento
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|H1 / M15
|Capitale minimo
|500–1.000 USD
|Leva
|1:100–1:500
|Broker consigliati
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. Avvertenze importanti
-
Prima di eventi ad alta volatilità (NFP, CPI, FOMC), il filtro può bloccare automaticamente le entrate
-
Broker con spread elevati possono ridurre la performance
-
L’EA non usa martingala, grid o hedging
-
Il sistema deve essere valutato nel lungo periodo, non su base giornaliera
📌 9. Riassunto finale
Il NEXA Gold Pullback System v2.0 è un EA di swing trading sicuro, preciso e strutturato, progettato esclusivamente per il mercato dell’oro.
Punti chiave:
-
Combinazione di trend + struttura
-
Entrate filtrate da PullbackScore
-
Gestione del rischio avanzata
-
Ottimizzato per conti reali
-
Supporta modalità conservative e aggressive
Uno degli EA che riflette meglio la struttura reale dei pullback del GOLD.