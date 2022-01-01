NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

EA di swing trading per GOLD basato su trend H1 + pullback M15
Manuale utente ufficiale – Versione italiana

📌 1. Panoramica dell’EA

Il NEXA Gold Pullback System v2.0 è un EA di swing trading progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD), basato su una struttura multi–timeframe di trend + pullback.

L’EA identifica la direzione del trend sul grafico H1 e analizza schemi ricorrenti di pullback sul grafico M15, entrando solo nelle zone con maggiore probabilità di successo.

Questo EA non utilizza semplici segnali di indicatori; si basa su una struttura chiara:

Trend → Pullback → Breakout

Questa logica elimina completamente i trade rumorosi e consente di catturare movimenti forti durante le vere fasi di trend.

📌 2. Struttura della strategia

✔ ① Filtro Trend su H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

  • EMA34 > EMA89 → Trend rialzista

  • EMA34 < EMA89 → Trend ribassista

La distanza tra le EMA viene normalizzata con l’ATR →
Classificazione della forza del trend in: Weak / Normal / Strong

L’aggiunta del RSI rimuove falsi segnali di trend.
Le zone Weak vengono completamente ignorate → zero entrate inutili.

✔ ② Sistema di Pullback su M15 (basato su schemi reali del mercato GOLD)

Il pullback è valido se almeno uno dei seguenti pattern è presente:

Pattern A – RSI Pullback

  • L’RSI della candela precedente si trova tra 45–55

  • L’RSI attuale rompe nuovamente nella direzione del trend

Pattern B – Rientro completo in EMA20

  • Il prezzo si allontana profondamente dalla EMA20

  • Poi ritorna all’interno della EMA20

Pattern C – Fibonacci 38,2%–61,8% (opzionale)

  • Dopo il tocco della zona avviene un rimbalzo o inversione

※ Nella versione v2.0 questa funzione è disattivata per motivi di stabilità.

✔ ③ PullbackScore (0–100 punti)

L’EA non entra basandosi solo su indicatori, ma combina diversi elementi in un punteggio totale:

  • Forza del trend H1 — 0–40 punti

  • Pattern di pullback — 0–40 punti

  • Struttura del trigger — 0–20 punti

Entrata consentita solo con PullbackScore ≥ 55
→ Precisione massima del filtro.

✔ ④ Trigger di ingresso (Breakout su M15)

Un trade viene attivato quando uno dei seguenti si verifica:

1) Candle Breakout

Rottura del massimo/minimo della candela precedente con forte movimento direzionale.

2) EMA20 Breakout

La candela precedente chiude fuori dalla EMA20 →
La candela attuale rompe nuovamente nella direzione del trend.

Doppia struttura → falsi segnali drasticamente ridotti.

📌 3. SL/TP e gestione del rischio

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3.4

Valore ottimizzato per la volatilità del GOLD.
Previene SL troppo stretti e serie di stop incontrollati.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR(1.8)

Struttura basata sull’aspettativa matematica, non solo sul win rate.

✔ Funzioni aggiuntive di protezione

  • Limite massimo di perdita giornaliera

  • Limite massimo di drawdown del conto

  • Break-even automatico

  • Trailing Stop basato su Parabolic SAR

  • Solo 1 posizione aperta alla volta

  • Filtro spread (blocca condizioni di mercato anomale)

Struttura ottimizzata per un funzionamento sicuro su conti reali.

📌 4. Filtro orario

Il GOLD è più stabile e profittevole nelle seguenti fasce:

Sessione 1: 17:00–19:00 (Londra – fine sessione)
Sessione 2: 21:00–23:00 (New York – apertura)

Le altre fasce orarie presentano volatilità irregolare → vengono automaticamente bloccate.

📌 5. Prestazioni del backtest (2022.01 ~ 2025.12)

Capitale iniziale: $1.000

Voce Risultato
Profitto netto totale +2.797,66 USD
Profit Factor 1.34
Expectancy +5.51 USD / trade
Numero totale di trade 508
Massimo profitto consecutivo 936 USD
Recovery Factor 4.07
Sharpe Ratio 1.38
Drawdown massimo -46.8%

Profilo della curva dei profitti:
Inizio stabile → fase laterale → forte crescita durante trend prolungati in H1
Pattern tipico di EA swing per GOLD.

📌 6. Installazione e utilizzo

  1. Avviare MT5

  2. Menu → File → Apri cartella dati

  3. Copiare il file EA in MQL5/Experts

  4. Aprire il grafico GOLD (H1)

  5. Applicare l’EA

  6. Attivare AutoTrading

📌 7. Broker e condizioni raccomandate

Categoria Raccomandazione
Strumento GOLD (XAUUSD)
Timeframe H1 / M15
Capitale minimo 500–1.000 USD
Leva 1:100–1:500
Broker consigliati ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Avvertenze importanti

  • Prima di eventi ad alta volatilità (NFP, CPI, FOMC), il filtro può bloccare automaticamente le entrate

  • Broker con spread elevati possono ridurre la performance

  • L’EA non usa martingala, grid o hedging

  • Il sistema deve essere valutato nel lungo periodo, non su base giornaliera

📌 9. Riassunto finale

Il NEXA Gold Pullback System v2.0 è un EA di swing trading sicuro, preciso e strutturato, progettato esclusivamente per il mercato dell’oro.

Punti chiave:

  • Combinazione di trend + struttura

  • Entrate filtrate da PullbackScore

  • Gestione del rischio avanzata

  • Ottimizzato per conti reali

  • Supporta modalità conservative e aggressive

Uno degli EA che riflette meglio la struttura reale dei pullback del GOLD.


