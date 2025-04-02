High Low MTF – 多周期高低点水平

High Low MTF 是一款专业指标，可帮助交易者基于任何时间周期的高点和低点识别强力支撑与阻力区域。该指标可以将来自更高或更低周期的最高价与最低价直接显示在当前图表中，从而提供清晰的多周期市场结构视图。

它适用于日内交易、剥头皮、波段交易以及使用 iCustom 的算法交易系统。指标会自动识别并更新所选周期的高点和低点，形成价格经常反应的重要区域，这些区域常被机构和大型交易者关注。

High Low MTF 针对性能进行了优化，即使在高速行情和大量蜡烛图显示时依然保持出色响应。可用于外汇、股票、黄金、指数、加密货币和期货市场。

功能与优势

显示任意周期的高点和低点

支持高周期或低周期显示

适合识别支撑与阻力区域

有助于趋势延续与反转交易

适用于剥头皮、日内、波段和持仓交易

轻量快速，占用 CPU 低

可通过 iCustom 用于交易机器人

适用场景