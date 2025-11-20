High Low MTF – Niveaux de Plus Hauts et Plus Bas Multi-Timeframe

High Low MTF est un indicateur professionnel permettant d’afficher des zones clés de support et de résistance basées sur les plus hauts et les plus bas provenant de n’importe quelle unité de temps. Il affiche ces niveaux issus de périodes inférieures ou supérieures directement sur le graphique actuel, offrant une vision fiable du marché en multi-timeframe.

Il convient au scalping, au day trading, au swing trading ainsi qu’aux systèmes automatisés via iCustom. L’indicateur identifie et met à jour automatiquement les plus hauts et les plus bas du timeframe sélectionné, créant des zones fiables où le prix réagit fréquemment. Ces niveaux sont souvent utilisés par les institutions et les grands opérateurs.

High Low MTF est optimisé pour offrir une excellente performance même sur des marchés rapides et avec de nombreux chandeliers affichés. Il peut être utilisé sur le Forex, les Actions, l’Or, les Indices, les Cryptomonnaies et les Futures.

Caractéristiques et Avantages

Affiche les plus hauts et plus bas de n’importe quelle unité de temps

Fonctionne avec périodes supérieures ou inférieures sans restriction

Idéal pour l’identification de zones de support et résistance

Utile pour les entrées en tendance et les retournements

Efficace pour scalping, day trading, swing et position

Léger et rapide, faible utilisation CPU

Utilisable dans des robots via iCustom

Applications Utiles