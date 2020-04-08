AW Heiken Ashi MT5
- Индикаторы
- AW Trading Software Limited
- Версия: 1.0
- Активации: 15
AW Heiken Ashi — Умный индикатор тренда и уровней TP. Продвинутый индикатор на основе классического Heiken Ashi, адаптированный для трейдеров, с большей гибкостью гибкость и наглядность. В отличие от стандартного индикатора, AW Heiken Ashi помогает анализировать тренд, определять цели по прибыли и фильтровать ложные сигналы, обеспечивая более уверенные торговые решения.
Преимущества AW Heiken Ashi:
- Работает на любых активах и таймфреймах,
- Высокая адаптивность под стиль трейдера,
- Динамический расчет уровней входа и выхода,
- Удобный интерфейс + минимум нагрузки на терминал,
- Подходит для использования как полноценная торговая стратегия.
Возможности:
Расширенная визуализация тренда: Создает окрашенные свечи Heiken Ashi в соответствии с текущим направлением тренда — удобная и наглядная интерпретация рыночной ситуации.
Гибкие уровни TakeProfit (TP1 и TP2): Визуальные цели фиксируются прямо на графике, с возможностью точной настройки таргета для каждой цели.
Настраиваемый фильтр по количеству свечей:Позволяет избегать ложных сигналов и рыночного шума. Трейдер регулирует, на какой свече будет отображаться сигнал, и насколько тренд должен быть подтвержден.
Выбор сглаживания (4 метода):Применяйте разные типы сглаживания и периоды, подстраивая индикатор под свою стратегию и рынок.
Никогда не перерисовывается: Сигналы формируются на закрытии свечи и остаются стабильными, что особенно важно для алгоритмической и ручной торговли.
Многоуровневая система уведомлений: Получайте сигналы по Push-уведомлению, Email или Alert, уведомления при поступлении сигналов.
Оптимизация графики и производительности: Индикатор может отображаться перед или за свечами, включать/отключать текстовые элементы, и панель, чем экономить ресурсы при необходимости.
Гибкая настройка визуального оформления: Цвета, размеры, стиль отображения всех элементов можно адаптировать под ваш шаблон графика.
Интерактивный дашборд мультифреймового анализа: Отображение текущего тренда на других таймфреймах в компактном или полном виде — мощный инструмент для анализа общей рыночной картины.
Рекомендации:
- На M5–M15 отлично работает вход по подтвержденному сигналу + фильтрация тренда на H1.
- Для агрессивного подхода можно уменьшить количество свечей фильтра и использовать TP1 как основную цель.
- Для консервативного — увеличить таймфрейм и использовать TP2 или выход по сигналу разворота.