AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — Умный индикатор тренда и уровней TP. Продвинутый индикатор на основе классического Heiken Ashi, адаптированный для трейдеров, с большей гибкостью гибкость и наглядность. В отличие от стандартного индикатора, AW Heiken Ashi помогает анализировать тренд, определять цели по прибыли и фильтровать ложные сигналы, обеспечивая более уверенные торговые решения.

Гайд по настройке и инструкция - Здесь / MT4 Версия - Здесь

Преимущества AW Heiken Ashi:

  • Работает на любых активах и таймфреймах,
  • Высокая адаптивность под стиль трейдера,
  • Динамический расчет уровней входа и выхода,
  • Удобный интерфейс + минимум нагрузки на терминал,
  • Подходит для использования как полноценная торговая стратегия. 

Возможности:

Расширенная визуализация тренда: Создает окрашенные свечи Heiken Ashi в соответствии с текущим направлением тренда — удобная и наглядная интерпретация рыночной ситуации.

Гибкие уровни TakeProfit (TP1 и TP2): Визуальные цели фиксируются прямо на графике, с возможностью точной настройки таргета для каждой цели.

Настраиваемый фильтр по количеству свечей:Позволяет избегать ложных сигналов и рыночного шума. Трейдер регулирует, на какой свече будет отображаться сигнал, и насколько тренд должен быть подтвержден.

Выбор сглаживания (4 метода):Применяйте разные типы сглаживания и периоды, подстраивая индикатор под свою стратегию и рынок.

Никогда не перерисовывается: Сигналы формируются на закрытии свечи и остаются стабильными, что особенно важно для алгоритмической и ручной торговли.

Многоуровневая система уведомлений: Получайте сигналы по Push-уведомлению, Email или Alert, уведомления при поступлении сигналов.

Оптимизация графики и производительности: Индикатор может отображаться перед или за свечами, включать/отключать текстовые элементы, и панель, чем экономить ресурсы при необходимости.

Гибкая настройка визуального оформления: Цвета, размеры, стиль отображения всех элементов можно адаптировать под ваш шаблон графика.

Интерактивный дашборд мультифреймового анализа: Отображение текущего тренда на других таймфреймах в компактном или полном виде — мощный инструмент для анализа общей рыночной картины.

Рекомендации:

  • На M5–M15 отлично работает вход по подтвержденному сигналу + фильтрация тренда на H1.
  • Для агрессивного подхода можно уменьшить количество свечей фильтра и использовать TP1 как основную цель.
  • Для консервативного — увеличить таймфрейм и использовать TP2 или выход по сигналу разворота.


