High Low MTF – Massimi e Minimi Multi-Timeframe

High Low MTF è un indicatore professionale che consente ai trader di visualizzare potenti aree di supporto e resistenza basate sui massimi e minimi di qualsiasi timeframe. Mostra questi livelli provenienti da periodi più alti o più bassi direttamente nel grafico corrente, fornendo una visione completa del mercato su più timeframe.

È adatto per scalping, day trading, swing trading e anche per sistemi algoritmici tramite iCustom. L’indicatore identifica e aggiorna automaticamente i massimi e minimi del timeframe selezionato, creando aree affidabili in cui il prezzo reagisce frequentemente. Questi livelli sono osservati da istituzioni e grandi operatori di mercato.

High Low MTF è ottimizzato per garantire alte prestazioni anche nei mercati veloci e con molti dati grafici. Può essere utilizzato su Forex, Azioni, Oro, Indici, Criptovalute e Futures.

Caratteristiche e Vantaggi

Visualizza massimi e minimi di qualsiasi timeframe

Funziona con periodi superiori o inferiori senza limitazioni

Ideale per l’identificazione di supporti e resistenze

Utile per entrate nella continuazione del trend e inversioni

Efficace per scalping, day trading, swing e position

Leggero e veloce, basso utilizzo CPU

Utilizzabile nei robot tramite iCustom

Applicazioni Utili