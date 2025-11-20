High Low MTF
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
High Low MTF – Massimi e Minimi Multi-Timeframe
High Low MTF è un indicatore professionale che consente ai trader di visualizzare potenti aree di supporto e resistenza basate sui massimi e minimi di qualsiasi timeframe. Mostra questi livelli provenienti da periodi più alti o più bassi direttamente nel grafico corrente, fornendo una visione completa del mercato su più timeframe.
È adatto per scalping, day trading, swing trading e anche per sistemi algoritmici tramite iCustom. L’indicatore identifica e aggiorna automaticamente i massimi e minimi del timeframe selezionato, creando aree affidabili in cui il prezzo reagisce frequentemente. Questi livelli sono osservati da istituzioni e grandi operatori di mercato.
High Low MTF è ottimizzato per garantire alte prestazioni anche nei mercati veloci e con molti dati grafici. Può essere utilizzato su Forex, Azioni, Oro, Indici, Criptovalute e Futures.
Caratteristiche e Vantaggi
-
Visualizza massimi e minimi di qualsiasi timeframe
-
Funziona con periodi superiori o inferiori senza limitazioni
-
Ideale per l’identificazione di supporti e resistenze
-
Utile per entrate nella continuazione del trend e inversioni
-
Efficace per scalping, day trading, swing e position
-
Leggero e veloce, basso utilizzo CPU
-
Utilizzabile nei robot tramite iCustom
Applicazioni Utili
-
Conferma di breakout e falsi breakout
-
Stop Loss e Take Profit basati su livelli istituzionali
-
Entrate su pullback nel trend
-
Identificazione di trader intrappolati in falsi movimenti