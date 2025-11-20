High Low MTF

High Low MTF – Massimi e Minimi Multi-Timeframe

High Low MTF è un indicatore professionale che consente ai trader di visualizzare potenti aree di supporto e resistenza basate sui massimi e minimi di qualsiasi timeframe. Mostra questi livelli provenienti da periodi più alti o più bassi direttamente nel grafico corrente, fornendo una visione completa del mercato su più timeframe.

È adatto per scalping, day trading, swing trading e anche per sistemi algoritmici tramite iCustom. L’indicatore identifica e aggiorna automaticamente i massimi e minimi del timeframe selezionato, creando aree affidabili in cui il prezzo reagisce frequentemente. Questi livelli sono osservati da istituzioni e grandi operatori di mercato.

High Low MTF è ottimizzato per garantire alte prestazioni anche nei mercati veloci e con molti dati grafici. Può essere utilizzato su Forex, Azioni, Oro, Indici, Criptovalute e Futures.

Caratteristiche e Vantaggi

  • Visualizza massimi e minimi di qualsiasi timeframe

  • Funziona con periodi superiori o inferiori senza limitazioni

  • Ideale per l’identificazione di supporti e resistenze

  • Utile per entrate nella continuazione del trend e inversioni

  • Efficace per scalping, day trading, swing e position

  • Leggero e veloce, basso utilizzo CPU

  • Utilizzabile nei robot tramite iCustom

Applicazioni Utili

  • Conferma di breakout e falsi breakout

  • Stop Loss e Take Profit basati su livelli istituzionali

  • Entrate su pullback nel trend

  • Identificazione di trader intrappolati in falsi movimenti


Altri dall’autore
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilità
Comandi principali B – Acquistare. S – Vendere. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Chiude tutte le posizioni aperte. X – Chiude una posizione specifica. Z – Annulla tutti gli ordini in sospeso. T – Trailing stop. P – Parziale. K – Breakeven. Il controllo tramite tasto rapido può essere abilitato o disabilitato a seconda delle necessità. Nota: Le scorciatoie predefinite utilizzano lettere maiuscole. Se l’utente riassegna una scorciatoia, il nuovo tasto deve essere in
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
MACD Classico per MetaTrader 5 Questo indicatore fornisce un'implementazione fedele del classico Moving Average Convergence Divergence (MACD) progettato originariamente da Gerald Appel, adattato specificamente per MetaTrader 5. Consente ai trader di identificare le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti potenziali di inversione attraverso i suoi componenti principali: la linea MACD, la linea di segnale e l'istogramma. La linea MACD è calcolata come la differenza tra due medie
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
Partial Close Manager – Strumento di Regolazione del Volume di Trading Questo strumento consente di chiudere parzialmente le operazioni aperte in MetaTrader 5. Funzionalità Chiusura Parziale: Chiudi parte delle operazioni aperte con un solo clic. Calcolo del Volume: Calcola automaticamente il volume da chiudere, evitando inserimenti manuali. Supporto Multi-Ordine: Applica la chiusura parziale a tutti gli ordini aperti dello stesso simbolo. Tabella Trascinabile: Clicca e tieni premuto l’intestazi
FREE
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
MT4 Hotkeys – Strumento per la gestione di ordini e posizioni Questo strumento consente agli utenti di gestire ordini e posizioni sulla piattaforma MetaTrader 4 utilizzando scorciatoie da tastiera. Supporta l’esecuzione di ordini, la chiusura di posizioni, la regolazione del trailing stop e la gestione del rischio tramite impostazioni personalizzabili. Comandi chiave “B”: Piazza un ordine di acquisto. “S”: Piazza un ordine di vendita. “C”: Chiude tutte le posizioni aperte. “X”: Chiude una posi
Seasonal MT5 Sazonal
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Seasonal MT5 Indicator Scopri la potenza della stagionalità del mercato con l’indicatore Seasonal MT5, progettato per il timeframe giornaliero. Analizza e visualizza schemi di prezzo ricorrenti basati su dati storici. Funzionalità principali: Traccia una linea di tendenza stagionale basata su dati giornalieri. Mostra una linea retta tra gli estremi stagionali. Disegna linee mensili per evidenziare variazioni cicliche. Linea verticale personalizzabile per il giorno attuale. Dati normalizzati in f
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
Fixed Scale Indicator per MetaTrader 5 Questo indicatore consente di attivare o disattivare la scala dei prezzi fissa nei grafici di MetaTrader 5. Mantiene il prezzo centrato e regola automaticamente la scala in base ai movimenti del mercato. Funzionalità Attivazione/Disattivazione scala fissa: Fare triplo clic sull’asse dei prezzi (lato destro del grafico). Centratura del prezzo: Mantiene il prezzo centrato durante i movimenti del mercato. Regolazione automatica della scala: La scala del grafic
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
MultiChart Pro – Strumento di Gestione dei Grafici per MetaTrader 5 Questo Expert Advisor (EA) consente di automatizzare l’apertura e la configurazione dei grafici in MetaTrader 5. Supporta fino a quattro grafici con specifici timeframe e template, inclusi quelli offline. Funzionalità Apertura Grafici: Apre fino a tre grafici aggiuntivi (es. D1, M1, M15) e un grafico offline (es. 10 secondi), configurando anche il grafico corrente (es. M5). Applicazione Template: Applica template definiti dall’u
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Time & Sales Tick Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che mostra i dati dei tick in tempo reale. Visualizza prezzo, volume dei tick e orario direttamente sul grafico. Funzionalità Mostra i dati dei tick, inclusi prezzo, volume e tempo, in un pannello sul grafico. Raggruppa i tick in intervalli definiti dall’utente, con colori distinti (verde per rialzo, rosso per ribasso). Il pannello può essere posizionato in qualsiasi angolo del grafico.
FREE
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robot di trading breakout con gestione del rischio e del capitale. Dimensione del lotto dinamica basata sulla percentuale di rischio del conto o lotti fissi Limiti giornalieri di profitto/perdita per proteggere il capitale Riduzione intelligente del capitale dopo profitti/perdite target Multiple opzioni di trailing stop (Highest/Lowest, candele precedenti) Filtri personalizzati per orario/giorno + controllo della durata della posizione Configurato con parametri ottimizzati per XA
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Istogramma del Volume Colorato per MetaTrader 5 Questo indicatore mostra il volume come un istogramma in una finestra separata. Le barre sono colorate in base alla direzione della candela: verde per rialzista (chiusura > apertura) e rosso per ribassista (chiusura < apertura). Funzionalità principali Fonte del volume: volume dei tick o volume reale (selezionabile). Linea di media mobile opzionale sopra l’istogramma del volume. Tipi di media supportati: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Periodo medio configur
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
L'indicatore SMA del Giorno della Settimana calcola una media mobile basata sui prezzi di chiusura di un giorno specifico della settimana scelto dall'utente. Supporta vari tipi di medie mobili tra cui Semplice (SMA), Esponenziale (EMA), Smussata (SMMA) e Ponderata Lineare (LWMA). Il periodo definisce quante istanze del giorno selezionato includere nel calcolo. Questo strumento è utile per analizzare i pattern settimanali nei mercati finanziari, aiutando i trader a identificare trend specifici di
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione