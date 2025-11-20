High Low MTF – Çoklu Zaman Dilimi Yüksek ve Düşük Seviyeleri

High Low MTF, herhangi bir zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük seviyelere dayalı güçlü destek ve direnç bölgelerini görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Daha yüksek veya daha düşük dönemlerden gelen seviyeleri mevcut grafikte doğrudan göstererek kapsamlı bir çoklu zaman dilimi piyasa görünümü sunar.

Scalping, gün içi işlem, swing ve iCustom üzerinden kullanılan algoritmik sistemler için uygundur. Göstergede seçilen zaman diliminin yüksek ve düşük seviyeleri otomatik olarak tespit edilip güncellenir ve fiyatın sık tepki verdiği güvenilir bölgeler oluşturulur. Bu seviyeler kurumlar ve büyük piyasa katılımcıları tarafından sıkça takip edilir.

High Low MTF performans için optimize edilmiştir ve hızlı piyasalarda ve fazla mum görüntülendiğinde bile yüksek tepki hızı sağlar. Forex, Hisse Senedi, Altın, Endeksler, Kripto Para ve Vadeli İşlemlerde kullanılabilir.

Özellikler ve Avantajlar

İstenilen zaman diliminin yüksek ve düşük seviyelerini gösterir

Daha yüksek veya daha düşük zamanlarda sınırlama olmadan çalışır

Destek ve direnç bölgelerini belirlemek için idealdir

Trend devamı ve dönüş işlemlerinde oldukça kullanışlıdır

Scalping, gün içi, swing ve orta vadeli işlem için uygundur

Hafif ve hızlı, düşük CPU kullanımı

iCustom yoluyla robotlarda kullanılabilir

Kullanım Alanları