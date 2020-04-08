Ashod Scalper

Ashod Scalper - Стратегия Oscillator of a Moving Average MACD

Индикатор рассчитывает MACD на основе значений осциллятора Oscillator of a Moving Average для определения точных точек входа для скальпинга. Система обнаруживает изменения импульса при пересечении быстрой экспоненциальной скользящей средней с медленной, затем фильтрует эти сигналы через вторичное сглаживание сигнальной линией. Стрелки появляются на графике в момент пересечения: зелёные стрелки отмечают длинные входы под свечами, красные стрелки отмечают короткие входы над свечами. Индикатор включает расчёт скользящего стопа на основе ATR, который подстраивается к волатильности рынка.

Рекомендуем также
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
PROFESSIONAL DOUBLE TOP/BOTTOM PATTERN SCANNER The Ultimate Reversal Trading System for Forex & Crypto Traders  TRANSFORM YOUR TRADING WITH INSTANT PATTERN RECOGNITION Are you tired of missing profitable reversal setups? Exhausted from staring at charts for hours, trying to spot double tops and bottoms? Frustrated with false breakouts and missed entries? What if I told you there's a professional-grade tool that:   SCANS ALL SYMBOLS AUTOMATICALLY - No more manual chart hunting   DRAWS PATTER
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Jabidabi Bias
Attila Csenge
Индикаторы
Indicator Description This indicator displays the highest and lowest prices for the previous day, week, and month. Additionally, it shows pivot levels calculated using different methods: Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla, and Floor pivots. Features: Previous Day High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading day. Previous Week High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading week. Previous Month High/Low: Indicates the highest and lowest p
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4), с возможностью статистического анализа HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных Построение
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Данные индикаторы, относящиеся к фундаментальному анализу, также можно использовать ка
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Introducing the Bollinger Flipper Indicator – Your Ultimate Trading Edge!   Are you tired of second-guessing your entries and exits? The Bollinger Flipper Indicator is here to flip the game in your favor.   Built with the power of Bollinger Bands + Level 3 Power System + ZigZag Fractals, this advanced tool is designed to spot high-probability buy & sell signals with precision. SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •································
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ4  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, значит
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
SEER SPIKE DETECTOR The Ultimate Market-Reversal & Spike Forecasting Tool for Crash & Boom Indices, Forex & Synthetic Markets SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•                                                                                          
MTF Trend Map
Lù Hirata
Индикаторы
«Хочу видеть тренд старшего таймфрейма, но надоедает постоянно переключать графики...» Этот продукт создан специально для вас!! Trend Map - Обзор продукта   Этот инструмент записывает направление тренда на каждом таймфрейме (или фрактальной структуре) и отображает его прямо на графике. Панель сохраняется даже при смене таймфрейма, что делает её удобной для трейдеров, часто переключающих графики. Вы можете быстро определить направление тренда и торговать без стресса. Кроме того, с помощью одн
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Индикаторы
Получайте уведомления о каждом изменении цвета свечей Heiken Ashi (HA). Индикатор будет показывать прошедшие и новые сигналы каждый раз при изменении цвета свечей HA. ( Примечание : этот инструмент основан на коде индикатора Heiken Ashi, разработанного MetaQuotes Software Corp.) Особенности Сигналы срабатывают при закрытии последнего бара/открытии нового бара; Можно включить любые виды предупреждений: диалоговое окно, сообщение по электронной почте, SMS-уведомления для смартфонов и планшетов, з
X3 Trend Arrow
Brendan Chinwedu Eze
Индикаторы
Благодаря техническим и логическим манипуляциям брокерской компании, я прошел долгий путь, чтобы вывести этот индикатор, который объединяет многочисленные стратегии, обладающие следующими возможностями: Определение рыночного тренда: понимание общего тренда рынка. Точки разворота: определение потенциальных точек, в которых рынок может изменить направление. Точки входа и выхода: определение оптимального времени для входа и выхода из сделок. Для полного понимания того, как использовать этот ин
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Индикаторы
After forming a New Structure High the market will retrace creating a higher low. When this movement occurs, that NSH's now become an area of structure called  resistance . As price action pushes up from the newly created higher lows, that resistance level becomes the last stand for sellers to stop the buyers from rallying.    IF the resistance level cannot be penetrated, THEN it's likely that we'll see either a period of consolidation or a reversal in trend. IF price action breaks through t
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Эксперты
English – Product Description (V1.42) SMC Workflow Auto EA — SR / OB / FVG with BOS–CHOCH Confirmation Smart-Money-Concepts Expert Advisor that trades only when a clean SMC setup appears: Order-Block retest after Break of Structure (BOS / CHOCH) confirmation, with optional SR and Fair Value Gap (FVG) confluence. The EA uses pending limit orders, fixed SL/TP or RR-based exits, step-lock trailing and strict risk-controls designed to pass broker validation. What it does Detects swing structure usi
FREE
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Индикаторы
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Индикаторы
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Индикаторы
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Индикаторы
Обзор Universal Trendline Breakout Strategy – современный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для точного определения и торговли пробоев трендовых линий. Автоматически выявляет динамические уровни поддержки и сопротивления с помощью анализа пивот-точек и строит линии тренда в реальном времени. Ключевые функции Автоматическое определение трендовых линий по пивотам Сигналы о пробоях поддержки и сопротивления Настраиваемые цвета, ширина, максимальное количество линий и их продолжение Автооб
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONARY TRADING SIGNALS INDICATOR     WHY 98% OF TRADERS FAIL - AND HOW WE FIXED IT Traders lose money not because they can't read charts, but because they can't filter NOISE from REAL OPPORTUNITIES. They see patterns everywhere, but which ones actually work? Which signals are still valid by the time they spot them? SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
BullBear Strength Meter The BullBear Strength Meter is a dynamic market sentiment and momentum indicator that quantifies the real balance of power between buyers and sellers. Instead of relying on a single formula, it fuses multiple proven analytical engines into one comprehensive strength model — giving traders an accurate visual readout of bullish and bearish dominance in real time. This tool measures, compares, and displays the intensity of market forces using advanced statistical and trend-b
H4 Candles And Openline Sessions MT5
Guillermo Alfonso Monge Padilla
Индикаторы
H4 Candles And OpenLine Sessions MT5 is a professional indicator for MetaTrader 5 that visualizes your trading sessions and key 4-hour candle ranges with clear, customizable boxes and stylish opening price lines. Highlight Asia , London , and New York market sessions plus up to 6 custom H4 candle ranges — each with fully adjustable colors, line styles, thickness, opacity, and labels. The powerful OpenLine feature marks the exact opening price for each session or H4 range, helping you instantly s
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Другие продукты этого автора
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Давления Покупателей-Продавцов отображает рыночные настроения на множественных таймфреймах от M1 до D1. Он вычисляет проценты давления покупок и продаж, используя анализ импульса скользящих средних за настраиваемый период. Визуальная панель показывает полосы прогресса с силой покупателей в бирюзовом и доминированием продавцов в красном цвете, наряду с процентными значениями когда значимо. Каждый таймфрейм включает измерение силы тренда ADX с направленными индикаторами, показывающими во
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор High Low Cloud Trend представляет собой инструмент технического анализа на основе каналов, который определяет направление тренда и возможности возврата к среднему через адаптивные ценовые границы. Система работает путем вычисления максимального максимума и минимального минимума за указанный период ретроспективы, создавая внешние границы канала, определяющие общий ценовой диапазон. Вторичный внутренний канал использует более короткий период (четверть основного периода) для захвата более
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Magic Trend Candle - Сложная система подтверждения тренда, которая сочетает полосы волатильности SuperTrend с фильтрами импульса RSI и тренда MACD для выявления торговых возможностей с высокой вероятностью. Индикатор перекрашивает свечи на основе тройного подтверждения - зеленые свечи появляются, когда SuperTrend бычий И RSI выше 50 И MACD положительный, в то время как красные свечи требуют одновременного подтверждения всех трех медвежьих сигналов. Логика сигналов - Система использует полосы Sup
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Осциллятор Эллиотта - Инструмент анализа импульса, который обнаруживает разворот тренда через паттерны схождения скользящих средних. Индикатор отображает синие гистограммы для бычьего импульса и красные гистограммы для медвежьих условий, автоматически строя линии тренда между значимыми пиками и впадинами. Система Оповещений : Выберите между двумя режимами - Оповещения Текущего Бара (alertsOnCurrent = true) срабатывают немедленно на развивающихся барах, но могут перерисовываться, в то время как П
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Индикатор FNCD представляет собой продвинутый инструмент технического анализа, который объединяет преобразование Фишера со статистической нормализацией цен для создания сложного осциллятора. Основа начинается с Z-оценки нормализации, где ценовые данные стандартизируются путем вычисления того, на сколько стандартных отклонений текущая цена отстоит от своего скользящего среднего за определенный период. Этот процесс нормализац
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Solarwind No Repaint — это технический осциллятор, который применяет преобразование Фишера к нормализованным ценовым данным, создавая гистограммный индикатор для выявления потенциальных точек разворота рынка. Этот индикатор преобразует ценовые движения в нормальное распределение Гаусса, делая циклические паттерны и сдвиги импульса более заметными для трейдеров. Принцип работы Индикатор обрабатывает ценовые данные через несколько вычислительных этапов: Анализ максимумов-минимумов : Вычисляет наив
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Индикаторы
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Индикатор FNCD представляет собой продвинутый инструмент технического анализа, который объединяет преобразование Фишера со статистической нормализацией цен для создания сложного осциллятора. Основа начинается с Z-оценки нормализации, где ценовые данные стандартизируются путем вычисления того, на сколько стандартных отклонений текущая цена отстоит от своего скользящего среднего за определенный период. Этот процесс нормализац
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Solarwind No Repaint — это технический осциллятор, который применяет преобразование Фишера к нормализованным ценовым данным, создавая гистограммный индикатор для выявления потенциальных точек разворота рынка. Этот индикатор преобразует ценовые движения в нормальное распределение Гаусса, делая циклические паттерны и сдвиги импульса более заметными для трейдеров. Принцип работы Индикатор обрабатывает ценовые данные через неско
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор MOON SNIPER - это инструмент обнаружения пробоев, который сочетает анализ ценового действия с математикой Гауссова распределения для идентификации высоковероятных точек входа в торговле на форекс. Основной Механизм: Индикатор рассчитывает уровни поддержки и сопротивления, используя статистическое распределение цен, а не традиционные опорные точки. Он применяет принципы Гауссова распределения для определения того, где цена наиболее вероятно найдет равновесие и где могут произойти значи
Bandana
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Три отдельные системы полос RSI отображаются одновременно на вашем графике для комплексного анализа рынка. Каждая система рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на основе значений RSI с настраиваемыми периодами и пороговыми значениями. Индикатор предоставляет визуальные торговые сигналы через стрелочные маркеры при прорыве цены через рассчитанные полосы. Длинные сигналы появляются когда цена поднимается выше нижней полосы после нахождения ниже неё, а короткие сигналы активируются когда це
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Продвинутый индикатор Kagi с адаптацией ATR и умными оповещениями Преобразуйте анализ цены с помощью профессионального индикатора Kagi, который фильтрует рыночный шум и выделяет реальные изменения тренда. Основанный на традиционных японских методах построения графиков с рисовых рынков 1870-х годов, этот инструмент фокусируется исключительно на значительных ценовых движениях, игнорируя временные колебания. Основные функции: Двойные методы разворота Фиксированная Дельта: установите точный ценовой
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Linear Regression Volume Profile объединяет анализ линейной регрессии с профилированием распределения объема для создания усовершенствованного инструмента визуализации рыночной структуры. Основа начинается с расчета линейной регрессии по заданному количеству исторических баров, вычисляя значения наклона и точки пересечения с осью Y, которые определяют траекторию линии тренда через ценовое действие. Эта линия регрессии служит центральной осью, вокруг которой анализируется распределение
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Fair Value Gap Индикатор определяет дисбалансы цены на трёх свечах, где диапазон средней свечи не перекрывается соседними. Эти разрывы показывают временные нарушения потока ордеров из-за резкого давления покупателей или продавцов в волатильные периоды. Фильтр по объёму Фильтр объёма гарантирует, что разрывы появляются только при значимой торговой активности. Бычьи разрывы требуют положительного направления свечи (закрытие выше открытия), медвежьи - отрицательного (закрытие ниже открыти
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Утилиты
Описание Инструмента Комплексный торговый помощник, который предоставляет полный контроль. Инструмент оптимизирует исполнение ордеров и управление позициями, предлагая интеллектуальную поддержку через нескольких провайдеров AI. TRADE - Открывайте длинные и короткие позиции с возможностью хеджирования. Настраивайте уровни стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) с точностью. Размещайте отложенные ордера и управляйте объемом. Интерфейс поддерживает режимы MARKET и HEDGE с настраиваемыми параметрами SL/T
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв