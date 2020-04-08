Ashod Scalper
- Индикаторы
- Arinze Michael Ejike
- Версия: 42.0
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
Ashod Scalper - Стратегия Oscillator of a Moving Average MACD
Индикатор рассчитывает MACD на основе значений осциллятора Oscillator of a Moving Average для определения точных точек входа для скальпинга. Система обнаруживает изменения импульса при пересечении быстрой экспоненциальной скользящей средней с медленной, затем фильтрует эти сигналы через вторичное сглаживание сигнальной линией. Стрелки появляются на графике в момент пересечения: зелёные стрелки отмечают длинные входы под свечами, красные стрелки отмечают короткие входы над свечами. Индикатор включает расчёт скользящего стопа на основе ATR, который подстраивается к волатильности рынка.