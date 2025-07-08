Smart Auto TrendLine

Индикатор Smart Auto Trendline автоматически строит линии поддержки и сопротивления на вашем графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые уровни цен с использованием двух методов: Два экстремума (Тип 1) или Экстремум и Дельта (Тип 2). Линии тренда обновляются только при формировании нового бара, что обеспечивает оптимальную производительность.

**Особенности**  
- **Два экстремума (Тип 1):** Рисует линии тренда на основе двух экстремальных точек (максимумы/минимумы), определённых в заданных пользователем диапазонах баров.  
- **Экстремум и Дельта (Тип 2):** Комбинирует экстремальную точку с минимальной дельта-точкой для создания более динамичных линий тренда.  
- Настраиваемые параметры для толщины линий, цветов и диапазонов сторон экстремумов.  
- Линии отображаются как поддержка (розовая) и сопротивление (синяя) с возможностью выбора и настройки свойств.  

**Узнайте больше**  
Раскройте свой торговый потенциал с нашей линейкой продуктов, разработанных для обеспечения преимущества и эффективности на рынках.

Не забудьте оставить свой отзыв, чтобы помочь дальнейшему развитию. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь отправить нам личное сообщение.  

Желаем вам успешной торговли!
Отзывы 2
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

С этим продуктом покупают
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Эксперты
Gold Scalp Trend – Настоящий охотник за трендами золота Здравствуйте, трейдеры! Я Gold Scalp Trend, экспертный советник, созданный исключительно для XAUUSD. Моя сила заключается в краткосрочном скальпинге, использовании как явных глобальных трендов, так и мелких колебаний рынка, обеспечивая быстрые, точные и максимально эффективные сделки. Я не гонюсь за чрезмерным количеством сделок. Вместо этого я тщательно выбираю наилучшие сетапы с высокой вероятностью, делая упор на качество, а не на количе
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Эксперты
SQUID X – Советник (Expert Advisor) для торговли золотом (XAU/USD) Онлайн-сигнал: Нажмите здесь SQUID X построен на основе прайс-экшн, классических инструментов и правил тайминга для входа. Этот советник полностью автоматизирован и подходит как для скальпинга, так и для внутридневной торговли. Основные особенности: Без мартингейла и сетки → выборочные входы с фиксированным стоп-лоссом. Четыре режима риска (от низкого до высокого) → адаптируется под разные стили торговли. Фильтр тайминга → сделки
Fibo Sniper Ea
Duy Van Nguy
Эксперты
Fibo Sniper EA – Торговая система на основе Фибоначчи Здравствуйте, трейдеры! Я — Fibo Sniper EA , эксперт-советник, созданный для эффективного применения торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Моя специализация — чистый анализ Фибоначчи и умное управление рисками . Независимо от того, торгуете ли вы Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities или другими инструментами, Fibo Sniper обеспечивает точные входы и стабильные результаты на любых рынках и таймфреймах. Закрепите самую низкую цену
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Эксперты
Breakout Master EA — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для выявления пробойных сетапов на нескольких таймфреймах, включая меньшие внутридневные диапазоны. Она предлагает настраиваемые параметры, четкую логику входа и встроенные функции управления рисками. СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕНА 1199$, осталась 1 копия. ВАЖНО!! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Разработан с учетом XAUUSD (Золото), эт
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Утилиты
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
FREE
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Ответ на отзыв