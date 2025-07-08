Индикатор Smart Auto Trendline автоматически строит линии поддержки и сопротивления на вашем графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые уровни цен с использованием двух методов: Два экстремума (Тип 1) или Экстремум и Дельта (Тип 2). Линии тренда обновляются только при формировании нового бара, что обеспечивает оптимальную производительность.





**Особенности**

- **Два экстремума (Тип 1):** Рисует линии тренда на основе двух экстремальных точек (максимумы/минимумы), определённых в заданных пользователем диапазонах баров.

- **Экстремум и Дельта (Тип 2):** Комбинирует экстремальную точку с минимальной дельта-точкой для создания более динамичных линий тренда.

- Настраиваемые параметры для толщины линий, цветов и диапазонов сторон экстремумов.

- Линии отображаются как поддержка (розовая) и сопротивление (синяя) с возможностью выбора и настройки свойств.





Желаем вам успешной торговли!