Smart Auto TrendLine
- Индикаторы
- Duy Van Nguy
- Версия: 1.4
- Обновлено: 20 декабря 2025
Индикатор Smart Auto Trendline автоматически строит линии поддержки и сопротивления на вашем графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые уровни цен с использованием двух методов: Два экстремума (Тип 1) или Экстремум и Дельта (Тип 2). Линии тренда обновляются только при формировании нового бара, что обеспечивает оптимальную производительность.
**Особенности**
- **Два экстремума (Тип 1):** Рисует линии тренда на основе двух экстремальных точек (максимумы/минимумы), определённых в заданных пользователем диапазонах баров.
- **Экстремум и Дельта (Тип 2):** Комбинирует экстремальную точку с минимальной дельта-точкой для создания более динамичных линий тренда.
- Настраиваемые параметры для толщины линий, цветов и диапазонов сторон экстремумов.
- Линии отображаются как поддержка (розовая) и сопротивление (синяя) с возможностью выбора и настройки свойств.
**Узнайте больше**
