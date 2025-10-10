Gold Sniper Scalper Pro
- Индикаторы
- Ich Khiem Nguyen
- Версия: 8.67
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 10
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5
Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом.
Функции, Определяющие Ваше Аналитическое Преимущество Gold Sniper Scalper Pro – это комплексный набор инструментов, разработанный для предоставления вам глубоких знаний и явного статистического преимущества:
Подробное руководство по использованию индикатора, включая информацию о системе, настройках входных параметров и замечаниях по использованию индикатора, представлено в статье MQL ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с документом.Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs
Многоалгоритмная Архитектура: Ядро системы – это умное сочетание нескольких аналитических алгоритмов, работающих синхронно для отфильтровывания рыночного шума и определения потенциальных точек входа/выхода.
Оптимизированное Обнаружение Сигналов: Оптимизирован для стратегий скальпинга и внутридневной торговли (Intraday) на XAU/USD, помогая вам распознавать возможности для быстрых и решительных действий.
Интеллектуальный Фильтр Тренда: Важная функция, которая минимизирует ложные сигналы в неблагоприятных рыночных условиях, гарантируя, что вы сосредоточите ресурсы на потенциальных сделках.
Анализ Профиля Объема (Volume Profile): Привносит профессиональный анализ объема в MetaTrader. Понимание того, где рынок концентрирует Стоимость (VAH/VAL) и где находится Самый Высокий Торговый Объем (POC) для стратегического размещения ордеров.
Сканер Нескольких Таймфреймов: Предоставляет возможность синхронизировать ваши решения путем одновременного отслеживания ключевых рыночных условий на нескольких таймфреймах.
Интуитивно Понятная Информационная Панель: Все критически важные данные, такие как Соотношение Р:Р (R:R Ratio), Волатильность Рынка (ATR) и Процент Выигрышей Бэктеста (Backtest Win Rate), отображаются непосредственно на графике для поддержки вашего управления рисками и уверенного исполнения ордеров.
Профессиональная Система Уведомлений: Гарантирует, что вы никогда не пропустите важный сигнал благодаря мгновенным оповещениям по электронной почте, всплывающим окнам (Pop-up) и Push-уведомлениям.
Выведите Торговлю Золотом на Новый Уровень Gold Sniper Scalper Pro разработан, чтобы стать основой вашей стратегии скальпинга Золотом. Он обеспечивает ясность, дисциплину и необходимые аналитические данные для принятия вами контролируемых торговых решений.
An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.