Gold Sniper Scalper Pro

3.29

Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5

Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом.

Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены.


  • Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок.

  • Окончательная Цена: $498

Функции, Определяющие Ваше Аналитическое Преимущество Gold Sniper Scalper Pro – это комплексный набор инструментов, разработанный для предоставления вам глубоких знаний и явного статистического преимущества:

Подробное руководство по использованию индикатора, включая информацию о системе, настройках входных параметров и замечаниях по использованию индикатора, представлено в статье MQL ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с документом.

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs

  • Многоалгоритмная Архитектура: Ядро системы – это умное сочетание нескольких аналитических алгоритмов, работающих синхронно для отфильтровывания рыночного шума и определения потенциальных точек входа/выхода.

  • Оптимизированное Обнаружение Сигналов: Оптимизирован для стратегий скальпинга и внутридневной торговли (Intraday) на XAU/USD, помогая вам распознавать возможности для быстрых и решительных действий.

  • Интеллектуальный Фильтр Тренда: Важная функция, которая минимизирует ложные сигналы в неблагоприятных рыночных условиях, гарантируя, что вы сосредоточите ресурсы на потенциальных сделках.

  • Анализ Профиля Объема (Volume Profile): Привносит профессиональный анализ объема в MetaTrader. Понимание того, где рынок концентрирует Стоимость (VAH/VAL) и где находится Самый Высокий Торговый Объем (POC) для стратегического размещения ордеров.

  • Сканер Нескольких Таймфреймов: Предоставляет возможность синхронизировать ваши решения путем одновременного отслеживания ключевых рыночных условий на нескольких таймфреймах.

  • Интуитивно Понятная Информационная Панель: Все критически важные данные, такие как Соотношение Р:Р (R:R Ratio), Волатильность Рынка (ATR) и Процент Выигрышей Бэктеста (Backtest Win Rate), отображаются непосредственно на графике для поддержки вашего управления рисками и уверенного исполнения ордеров.

  • Профессиональная Система Уведомлений: Гарантирует, что вы никогда не пропустите важный сигнал благодаря мгновенным оповещениям по электронной почте, всплывающим окнам (Pop-up) и Push-уведомлениям.

Выведите Торговлю Золотом на Новый Уровень Gold Sniper Scalper Pro разработан, чтобы стать основой вашей стратегии скальпинга Золотом. Он обеспечивает ясность, дисциплину и необходимые аналитические данные для принятия вами контролируемых торговых решений.

Отзывы 10
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

disappointed

Ich Khiem Nguyen
857
Ответ разработчика Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
provanet
111
provanet 2025.12.19 09:48 
 

The product is still in beta: it has many bugs and continuous percentage changes in take profits. Moreover, notifications do not arrive, even with VPS active. It's not usable at the moment, and that's a shame because it looked like a good product on paper

Ich Khiem Nguyen
857
Ответ разработчика Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
Ответ на отзыв