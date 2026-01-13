Candle Smart Range (CSR) для MetaTrader 5

Candle Smart Range — это технический индикатор, предназначенный для автоматического определения ценовых диапазонов на нескольких таймфреймах. Инструмент анализирует структуру рынка на основе свечных формаций и взаимодействия цены с предыдущими максимумами и минимумами.

Основные характеристики:

Определение диапазонов: Идентификация зон консолидации перед импульсивными движениями.

Идентификация ложных пробоев: Маркировка случаев, когда цена выходит за пределы уровня, но закрывается внутри диапазона.

Мультитаймфреймовый анализ: Отображение данных до 19 различных временных интервалов, включая нестандартные периоды.

Внутренняя визуализация (Zoom): Просмотр ценового движения внутри свечи старшего таймфрейма без смены графика.

Временные фильтры: Настройка работы в определенные интервалы (торговые сессии).

Режим исторического обзора: Пошаговая навигация по прошлым данным для анализа.

Система оповещений: Настраиваемые уведомления (Push, Email, Терминал).

Интерфейс: Кнопки управления на экране и настраиваемые цветовые схемы.

Отказ от ответственности: Инструмент предназначен для визуального анализа и не гарантирует прибыли. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.