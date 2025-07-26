Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми паттернами, неработающими индикаторами и поприветствуйте осознанный, контролируемый трейдинг.

Индикатор - это не просто красивая картинка! Индикаторы должны перетаскивать шансы на сторону трейдера и за счёт этого зарабатывать профит. Ознакомитесь с результатами торговли по сигналам индикатора (полностью автоматический режим): https://www.mql5.com/ru/signals/2339244

AceTrend занимает первое место в рейтинге трендовых индикаторов по версии "RBTI". Вы сможете узнать больше, поискав информацию о «Testing the AceTrend trend indicator» в интернете. AceTrend -максимальная прибыльность и контроль в трейдинге. Наш индикатор выделяется доходностью на основе актуальных рыночных котировок, а не истории. Присоединяйтесь к революции — раскройте потенциал вашего торгового опыта!

Индикатор не перерисовывается на сформировавшихся барах. Если бар сформировался - показания индикатора неизменны. Индикатор работает на любых таймфреймах от M1 до MN. Стандартом является таймфрейм H1.

Ваши отзывы очень важны! Есть вопросы, предложения или просто хотите поделиться мнением? Пишите комментарии или отправляйте сообщения — я всегда на связи!

Параметры индикатора: