Ace Trend
- Индикаторы
- Mikhail Sergeev
- Версия: 1.4
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми паттернами, неработающими индикаторами и поприветствуйте осознанный, контролируемый трейдинг.
Индикатор - это не просто красивая картинка! Индикаторы должны перетаскивать шансы на сторону трейдера и за счёт этого зарабатывать профит. Ознакомитесь с результатами торговли по сигналам индикатора (полностью автоматический режим): https://www.mql5.com/ru/signals/2339244
AceTrend занимает первое место в рейтинге трендовых индикаторов по версии "RBTI". Вы сможете узнать больше, поискав информацию о «Testing the AceTrend trend indicator» в интернете. AceTrend -максимальная прибыльность и контроль в трейдинге. Наш индикатор выделяется доходностью на основе актуальных рыночных котировок, а не истории. Присоединяйтесь к революции — раскройте потенциал вашего торгового опыта!
Индикатор не перерисовывается на сформировавшихся барах. Если бар сформировался - показания индикатора неизменны. Индикатор работает на любых таймфреймах от M1 до MN. Стандартом является таймфрейм H1.
Ваши отзывы очень важны! Есть вопросы, предложения или просто хотите поделиться мнением? Пишите комментарии или отправляйте сообщения — я всегда на связи!
Параметры индикатора:
- PreSets - если выбран "Manual mode", то для расчёта индикатора используются параметры из раздела "---=Calculation settings=---". В случае выбора готового набора настроек - все параметры из этого раздела устанавливаются автоматически и скрыты (фактически параметры, установленные в "---=Calculation settings=---" больше не участвуют в расчёте индикатора).
- Algorithm version - версия алгоритма участвующего в расчете индикатора. Параметр создан для реализации будущего масштабирования индикатора. Может глобально менять результат расчёта.
- Power momentum Up - чувствительность начала восходящего тренда. Рекомендуемый диапазон от 0.2 до 5 с шагом 0.1.
- Power momentum Dn - чувствительность начала нисходящего тренда. Рекомендуемый диапазон от 0.2 до 5 с шагом 0.1.
- UPK1 - коэффициент для быстрых и импульсивных восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- UPK2 - коэффициент для стандартных восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- UPK3 - коэффициент для неустойчивых восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- DNK1 - коэффициент для быстрых и импульсивных нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- DNK2 - коэффициент для стандартных нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- DNK3 - коэффициент для неустойчивых нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
- BarsCalculate - количество баров для расчёта и построения индикатора.
- ShowPattern - включает дополнительные паттерны для входов внутри тренда.
- PaintArrow - варианты отрисовки стрелочек на графике.
- ModePaintProfit - выберите вариант для выводита профита от трендов индикатора.
- PaintLevels - рисует уровни для фиксации прибыли внутри тренда.
- PaintZZ - рисует ZigZag по трендам индикатора.
- Alert - включает оповещения: сигнал внимание, звуковой сигнал, сообщение на почту, сообщение на мобильный терминал.
Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !