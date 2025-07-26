Ace Trend

5

Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми паттернами, неработающими индикаторами и поприветствуйте осознанный, контролируемый трейдинг.

Индикатор - это не просто красивая картинка! Индикаторы должны перетаскивать шансы на сторону трейдера и за счёт этого зарабатывать профит. Ознакомитесь с результатами торговли по сигналам индикатора (полностью автоматический режим): https://www.mql5.com/ru/signals/2339244

AceTrend занимает первое место в рейтинге трендовых индикаторов по версии "RBTI". Вы сможете узнать больше, поискав информацию о «Testing the AceTrend trend indicator» в интернете. AceTrend -максимальная прибыльность и контроль в трейдинге. Наш индикатор выделяется доходностью на основе актуальных рыночных котировок, а не истории. Присоединяйтесь к революции — раскройте потенциал вашего торгового опыта!

Индикатор не перерисовывается на сформировавшихся барах. Если бар сформировался - показания индикатора неизменны. Индикатор работает на любых таймфреймах от M1 до MN. Стандартом является таймфрейм H1.

Ваши отзывы очень важны! Есть вопросы, предложения или просто хотите поделиться мнением? Пишите комментарии или отправляйте сообщения — я всегда на связи!

Параметры индикатора:

  • PreSets - если выбран "Manual mode", то для расчёта индикатора используются параметры из раздела "---=Calculation settings=---". В случае выбора готового набора настроек - все параметры из этого раздела устанавливаются автоматически и скрыты (фактически параметры, установленные в "---=Calculation settings=---" больше не участвуют в расчёте индикатора).
  • Algorithm version - версия алгоритма участвующего в расчете индикатора. Параметр создан для реализации будущего масштабирования индикатора. Может глобально менять результат расчёта.
  • Power momentum Up - чувствительность начала восходящего тренда. Рекомендуемый диапазон от 0.2 до 5 с шагом 0.1.
  • Power momentum Dn - чувствительность начала нисходящего тренда. Рекомендуемый диапазон от 0.2 до 5 с шагом 0.1.
  • UPK1 - коэффициент для быстрых и импульсивных восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • UPK2 - коэффициент для стандартных восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • UPK3 - коэффициент для неустойчивых восходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • DNK1 - коэффициент для быстрых и импульсивных нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • DNK2 - коэффициент для стандартных нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • DNK3 - коэффициент для неустойчивых нисходящих трендов. Рекомендуемый диапазон от 0.5 до 1.5 с шагом 0.1.
  • BarsCalculate - количество баров для расчёта и построения индикатора.
  • ShowPattern - включает дополнительные паттерны для входов внутри тренда.
  • PaintArrow - варианты отрисовки стрелочек на графике.
  • ModePaintProfit - выберите вариант для выводита профита от трендов индикатора.
  • PaintLevels - рисует уровни для фиксации прибыли внутри тренда.
  • PaintZZ - рисует ZigZag по трендам индикатора.
  • Alert - включает оповещения: сигнал внимание, звуковой сигнал, сообщение на почту, сообщение на мобильный терминал.
Отзывы 3
Violette
423
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

rhema777
453
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Рекомендуем также
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi сглаженные (HMA или EMA) для фильтрации шума и генерации четких сигналов BUY/SELL, не перерисовывается (опционально ConfirmOnClosedBar). Отображает свечи HA на графике (оригинальные свечи можно скрыть), размещение стрелок по ATR или фиксированному смещению, отправляет оповещения (popup, email, push) с обработкой антиспама. Основная цель Преобразовать сырые свечи в сглаженные Heiken-Ashi для определения смены цвета (медведь в быка / бык в медведя) и отображения с
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Индикаторы
Основная цель индикатора — помочь трейдеру обнаружить сигналы описанные Биллом Вильямсом в своих книгах для принятия быстрого и правильного торгового решения. 1)Бар бычьего/медвежьего разворота(BDB). Реализовано понятие "Ангуляции". 2) Дивергентный бар(DB) 3) Сигнал «Второй мудрец» — третий последовательный бар Awesome Oscillator 4) Рабочие фракталы( Фракталы, которые сработали выше\ниже красной ЛБ 5) Три режима окраски баров 5.1) Окраска баров по индикатору АО (Включая приседающий бар) 5.2) О
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 4 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Индикаторы
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Multiple Indicator Matrix with Alert by RunwiseFX
Runwise Limited
5 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает матрицу индикаторов по нескольким таймфреймам с общей суммой и отключаемыми оповещениями. В матрицу можно добавить пользовательские индикаторы с возможностью гибкой настройки. Порог оповещений можно настроить таким образом, чтобы указывался процент согласованности индикаторов для срабатывания оповещения. Оповещения можно включить/отключить при помощи полей выбора на графике. Также можно настроить отправку уведомлений на мобильное устройство или электронную почту, в дополнени
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Индикаторы
Индикатор для точного определения точек разворота цены на всех таймфреймах и всех валютных парах. С помощью технического анализа рынка и математических моделей диагностирования, данный индикатор с большой эффективностью определяет точки разворота цены и текущее направление тренда. Данную информацию индикатор отображает на графике в виде стрелок и линий. Стрелки показывают точки разворота тренда, а линии показывают текущее направление тренда. Этот индикатор можно интегрировать в уже существующие
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Индикаторы
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Индикаторы
Quantum Channel Pro – революционный инструмент анализа волатильности с несколькими каналами, предназначенный для точного определения трендов, точек разворота и рыночного шума. Используя технологию адаптивных стандартных отклонений, индикатор динамически строит три ценовых канала (внутренний, средний и внешний), помогая трейдерам визуально оценивать состояние рынка и находить высоковероятные торговые возможности. Ключевые особенности: Три умных канала (1σ, 2σ, 3σ) Статистика вероятностей в реальн
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор цены и объема WAPV для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market) и (Wyckoff Academy Price and Volume). Индикатор цены и объема WAPV для MT5 был создан, чтобы упростить визуализацию движения объема на графике интуитивно понятным способом. С его помощью можно наблюдать моменты пикового объема и моменты, когда рынок не представляет профессионального интереса. Определите моменты, когда рынок движется по инерции, а не по движению «умных денег». Он состоит из 4 цв
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Индикаторы
Данный индикатор показывает свечную комбинацию, основанную на додж, додж и пин-бар. Логика паттерна состоит в том, чтобы стать на стороне силы, после неопределенности. Индикатор универсален и пригодится для торговли бинарными опционами, форекс, ETF, криптовалютой, акциями. Индикатор поддерживает таймфреймы от М5 до МN включая нестандартные ТФ, представленные в МТ5.(М5,М6,М10,М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN). Реализована возможность включения и отключения ТФ. Звуковые
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Индикаторы
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Индикаторы
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
Индикаторы
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
CandleSignals
Roman Surmanidze
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Распознает такие свечные паттерны, как: Молот – указывает на возможный подъем или падение. Поглощение – сильный импульсный сигнал. Доджи – неопределенность рынка или возможность разворота. Три белых солдата – Сильный восходящий тренд. Три черных вороны – сильный нисходящий тренд. Утренняя звезда – начало восхождения. Вечерняя звезда – начало осени. Показывает сигналы на графике: При обнаружении закономерности можно отправлять голосовые сообщения, электронные
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Индикаторы
The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Индикаторы
ИНСТРУКЦИЯ RUS   -    INSTRUCTIONS  ENG    -   VERSION MT4    Основные функции: Отображения активных зон продавцов и покупателей! Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации. LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона   Для улучшен
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Другие продукты этого автора
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Индикаторы
Если вы торгуете со скользящими средними, этот индикатор станет вашим лучшим помощником. Вот что он умеет: показывает сигналы, когда две скользящие средние пересекаются (например, быстрая скользящая средняя пробивает медленную снизу-вверх — возможен рост). Оповещает всеми способами: пищит в терминале, шлёт уведомление на телефон и письмо на почту — теперь вы точно не пропустите сделку. Гибко настраивается: можно выбрать, как именно рассчитывать скользящую среднюю (в наличии больше 10 вариантов),
FREE
GoldBaron XauUsd EA MT5
Mikhail Sergeev
Эксперты
«GoldBaron» - полностью автоматический торговый робот. Разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Просто установите торгового эксперта на часовой график XAUUSD и узрите мощь предсказания будущих цен на золото. Для агрессивного старта достаточно 100$. Рекомендуемый депозит от 300$. Год назад мы совершили прорыв в разработке биржевых технических индикаторов. Нам удалось создать совершенно новую концепцию. Индикаторы с её применением не подстраивается под историю, а действительно выявляют реальны
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
Эксперты
Создавай, исследуй, зарабатывай! Эксперт позволяет строить полностью автоматические торговые системы на основе мощного и универсального индикатора, сглаживающего цену инструмента. Создайте свою торговую систему при помощи набора правил, интегрированных в советника. Протестируйте вашу идею в тестере стратегий. Используйте её в реальной торговле для получения прибыли или в качестве дополнительного инструмента. 19.10.2021 мы опубликовали полностью бесплатный индикатор UniversalMA для MetaTrader 5.
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
Индикаторы
Скользящая средняя с огромными возможностями настройки. 10 видов сглаживания. 12 вариантов цены для построения. Возможность дискретизации полученного мувинга. Быстрый код. Возможность использования в экспертах без ограничений. Индикатор UniversalMA объединяет в себе самые востребованные способы построения, используемые в современном трейдинге. Таким образом, больше не нужно иметь множество разных индикаторов. Эксперт на основе индикатора Скользящие средние - это основанные на цене отстающие инди
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
Эксперты
Трендовый эксперт создан специально для поиска оптимальных параметров для индикатора «FourAverage». Советник торгует в режиме всегда в сделке (закрывая сделку на покупку и сразу открываем противоположную). Такой подход позволяет максимально точно выявить способность индикаторов определять тренд. Эксперт полностью автоматический и имеет возможность управлять капиталом по методу Мартингейла. Настройки по умолчанию для «XAUUSD(GOLD) H1». Индикатор: hhttps://www.mql5.com/ru/market/product/597 В со
FREE
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
Индикаторы
Индикатор показывает разницу между двумя скользящими средними в виде гистограммы. Скользящие средние обладают огромными возможностями для настройки. Оповещает всеми способами при смене цвета гистограммы: пищит в терминале, шлёт уведомление на телефон и письмо на почту — теперь вы точно не пропустите сделку. Полностью бесплатный индикатор пересечения скользящих средних в виде линий на графике: https://www.mql5.com/ru/market/product/148478 Ваши отзывы очень важны для меня. Обратная связь делает ра
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
Индикаторы
Умный помощник для точных и своевременных входов в рынок. Индикатор подаёт звуковой сигнал и оповещения, когда цена достигает уровней. Вы можете устанавливать уровни поддержки и сопротивления вручную или доверить это алгоритму. В момент, когда цена достигает уровня, дополнительно размечаются свечные паттерны. Уникальные свечные паттерны являются симбиозом классических паттернов и моделей пробоя и отбоя уровней. Для высоко-прибыльной торговли на бирже в большинстве случаев установки ордеров недос
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
FourAverage - новое слово в обнаружении тренда. С развитием информационных технологий и большого количества участников финансовые рынки всё менее поддаются анализу устаревшими индикаторами. Обычные технические средства анализа, такие как Скользящая средняя или Стохастик, в чистом виде не способны определять направления тренда или его разворот. Может ли один индикатор указывать правильное направление будущей цены, не меняя своих параметров, на истории 14 лет? При этом не терять адекватность при б
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
Эксперты
Эксперт открывает позиции при пересечении двух скользящих средних. Обладает большим набором вариантов входа и выхода из позиции. Отлично подойдёт для автоматизации входа в рынок или создания и тестирования собственной стратегии на основе двух скользящих средних. Дополнительные преимущества эксперта включают интуитивно понятный интерфейс с детальной настройкой параметров торговли, возможность тестирования на исторических данных и оптимизации стратегии под различные рыночные условия. Система управ
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage . Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена п
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage. Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена по
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
Эксперты
IlanisNeuro - разновидность эксперта Ilanis . Эксперт использует усреднение. Для открытия позиций используется нейронная сеть. Сеть прошла обучение на семи основных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) на интервале 2004-2017. Мониторинг реального счета: https://www.mql5.com/ru/signals/author/fastinvestments Бесплатная версия советника: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Эксперт Ilanis Не нуждается в настройке параметров. Готов к работе на EURUSD, GBP
Фильтр:
Violette
423
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

Mikhail Sergeev
95884
Ответ разработчика Mikhail Sergeev 2025.12.21 23:31
Thank you very much for your positive feedback! I always strive to create reliable and effective solutions that meet traders’ needs. I will continue to work hard to improve the product and provide valuable tools for your trading activities. If you have any questions, suggestions or need further assistance, please feel free to contact me. I’m always here to help. Wishing you successful trades and further achievements in trading!
Ngọc Lê
46
Ngọc Lê 2025.11.28 13:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

rhema777
453
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Mikhail Sergeev
95884
Ответ разработчика Mikhail Sergeev 2025.09.11 14:18
Hello. Thank you for your feedback! Please contact us if you have any questions or suggestions.
Ответ на отзыв