ЗигЗаги, волны, тренды.
Если рассматривать классику, то 3-5 модель, с возвратом 50%, или полный разворот.
Или бабочки хорошо интерпретируют эти модели. И не плохо работают на D1.
ещё и c каналами тесно связано.
В "от теории к практике" кто-то спрашивал про отклонения зигзагов. Так вот они :
Еще есть отклонения от вершин. Добавлю позже. Ухожу пока по своим делам. Не на совсем))
Начнем с того
Зигзаг
Зигза́г (фр. zigzag) — ломаная линия, звенья которой поворачивают то в одну, то в другую сторону под постоянным углом.
У нас не постоянный угол, но смиримся с такой формулировкой.
Или совокупность/последовательность двух и более восходящих и нисходящих трендов?
Давайте придем в этой ветке к одному соглашению.
Каждое колено(излом) ЗЗ будем называть волной.
А последовательность двух и более восходящих и нисходящих волн назовём трендом.
Так точнее будет формулировка.
Тогда мы будем понимать друг друга.
Несомненно, что волна на днёвке будет трендом на часовике, но это не важно для всей картины рынка.
Мы будем рассматривать волну только в одном ТФ. Не важно в каком.
... точку "перелома" - узлом?
ps: буду следить за темой, люблю зигзаги :)
Как, в таком случае, хотя бы примерно, будут выглядеть Определения упомянутых Элементов?
Совершенно верно. Так удобней.
Узлы для машинной обработки помечаю вот так, буквой с номером. Отсчет идет от нулевого бара.
Линиями в общем то не пользуюсь, только пронумерованными узлами. Тут для наглядности нарисовал ручками.
Узлы формируют паттерн, как ключ к замку, который можно успешно использовать для торговли.
Затронули тему о зигзагах, а это неразрывно связано с волнами и трендами, то решил завести отдельную ветку. Пусть будет всё в одной.
Тем более, что многим это интересно, думаю получится конструктивный разговор.