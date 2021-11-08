ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 6
Хвост виляет собакой. :)
Создал тему- будь добр, в краткие сроки изложи мысль. Иначе, все превращается в очередную хренотень, которой на этом форуме уже на уровне форума, где платят за посты.
У тебя уже шестая страница, а что хотел сказать так и не понятно.
Цена влияет на показания абсолютно всех индикаторов. Пожалуйста, не пиши, что у тебя иное мнение, это уже будет через край.))
Я сегодня в национальной библиотеке просидел аж пол дня, знаний набирался.. сейчас чувствую себя серьезным и умным дядей.. не порти настроение))
Не старайся вывести меня из терпения.))) Закален морально и физически.
У тебя по теме сказать нечего. В сторонку внучек.)) Не засиряй засоряй пожалуйста.
Осуждать темы тут есть кому и без высшего образования, а сказать умное могут единицы.
Делят самые лакомые кусочки пирога.
всё, хватит. Всё закрыл, пойду пивка приму
+30% за неделю : зигзаги таки рулят
Солидарен.
Привет Владимир!. Анекдот вспомнил, когда прапорщик говорит новобранцам: "Сегодня буду Вас обучать ползать зигзугом". А молодой умник из салаг его поправляет: "Не зигз угом, товарищ прапорщик, а зигзагом". А прапор отвечает: "А вот как я скажу, так ты и поползешь!"
Цене видать тоже кто-то приказывает "ползать зигзугом".
Если я вижу волну, то могу предположить, что в волне должен существовать канал.
Вот рисунок. Канал основной синий Может появляться канал коррекционный с более мелких ТФ красный.
Вероятность смены волны на противоположную.
статистика старых зигзагов покажет примерные точки окончания нового колена зигзага... в середине скопления скорее всего колено заканчивается
вот тут видны старые колена
Ставим зз на минутный график
На минутках EURUSD 5 знаков (входные параметры: 12-5-3):