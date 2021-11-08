ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 6

Макс:

Хвост виляет собакой. :)

Создал тему- будь добр, в краткие сроки изложи мысль. Иначе, все превращается в очередную хренотень, которой на этом форуме уже на уровне форума, где платят за посты.

У тебя уже шестая страница, а что хотел сказать так и не понятно.

Цена влияет на показания абсолютно всех индикаторов. Пожалуйста, не пиши, что у тебя иное мнение, это уже будет через край.))

Я сегодня в национальной библиотеке просидел аж пол дня, знаний набирался.. сейчас чувствую себя серьезным и умным дядей.. не порти настроение))

Не старайся вывести меня из терпения.))) Закален морально и физически.

У тебя по теме сказать нечего. В сторонку внучек.)) Не засиряй засоряй пожалуйста.

Осуждать темы тут есть кому и без высшего образования,  а сказать умное могут единицы. 

 
ясно.тема закрыта
 

Делят самые лакомые кусочки пирога.

Конец недели.

 
Uladzimir Izerski:

Конец недели.

всё, хватит. Всё закрыл, пойду пивка приму

+30% за неделю : зигзаги таки рулят

 
Maxim Kuznetsov:

всё, хватит. Всё закрыл, пойду пивка приму

+30% за неделю : зигзаги таки рулят

Солидарен.

 
Uladzimir Izerski:
   

Конец недели.

Привет Владимир!. Анекдот  вспомнил, когда прапорщик  говорит новобранцам: "Сегодня буду Вас обучать ползать зигзугом". А молодой умник из салаг его поправляет: "Не зигз угом, товарищ прапорщик, а зигзагом". А прапор отвечает: "А вот как я скажу, так ты и поползешь!"

Цене видать тоже кто-то приказывает "ползать зигзугом".

Uladzimir Izerski:

Если я вижу волну, то могу предположить, что в волне должен существовать канал.

Вот рисунок. Канал основной синий  Может появляться канал коррекционный с более мелких ТФ красный.

Вероятность смены волны на противоположную.


Хорош прикалываться, что за канал у вас под 45°. Че за бред
 
Ставим зз на минутный график,  считаем статистику: количество пп ввер,  и количество пп вниз каждого колена.  Строим распределение.  И пофиг что перерисовывается.  Но имея статистику мы можем малость улучшить момент входа.  Сбор данных лучше месяца за 3-4 для минутного тф.  Что нам это даст,  к примеру мы определили что максимально одно колено это 1000пп, здорово,  теперь ждем когда оно появится и как только появилось можем торговать. Всё,  вот и весь грааль.  
Дополню,  помимо пунктов можно ещё посчитать распределение по времени,  тоесть сколько минут самое долгое колено.  И так же , появилось такое значит пора открывать сделку.  А термины и параметры каждый сам себе пусть подбирает.  Всем профита. 
 

статистика старых зигзагов покажет примерные точки окончания нового колена зигзага... в середине скопления скорее всего колено заканчивается

вот тут видны старые колена

 
Anatolii Zainchkovskii:
Ставим зз на минутный график   

На минутках EURUSD 5 знаков (входные параметры: 12-5-3):

