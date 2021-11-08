ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 26
Создания блока волн в пп от начала зарождения и промежутки в пп + работа по № с фильтрами и проходами выше/ниже макс-мин... ./
создание блока волн пошагово можете написать алгоритм. и Вы не определились по каким данным работаем. Экстремумы разделены на макс и мин или они в одном массиве?
Дружище всё разбито на блоки дабы избежать путаницы.
Есть блок СТ, есть блок обработки + сигналы виртуально, далее блок определение и фильтрации.
Блоки авто торговли с переключением алгоритмов и режимов работы консерва, агресор пипа, турба и т.п.
Всё пошагово... ./
видимо у меня другая школа. с Ваших рисунков мне Ваш алгоритм не виден.
А зачем мой алгоритм?
Смысл в данных и их обработке и у каждого он свой, каждый идёт своим путём... ./
на этапе алгоритмов, поэтому интересен именно алгоритм. К тому же у меня данные другие / полученные по другому.
Дашь свои данные хотя бы за 1 день(фунт - мин/макс) и я тебе выведу свои с небольшим отличием а возможно и точно такие в автомате.
Смысл в том что у тебя зигзаги и определение по ним с погрешностью может быть.
Брать текущие цены это для пипопов, а сами входы идут в другой ценовой категории, так как
мне не очень интересна текущая ситуация, а само построение на несколько шагов вперёд... ./
у меня не ЗЗ, экстремумы вильямса. в кодобазе мой последний индюк. У Вас данные с экстремумов тоже берутся и анализируются, если правильно понял.
если честно не интересно смотреть результат, интересны алгоритмы. В динамике они получаются сложными.
Дружище порой и этого мало... ./
Есть целый воз с телегой закономерностей с высокой точностью, но и там есть правила так как всё видо изменяется... ./
Тут даже не будем спорить. Правила должны быть конкретные. Не всем это под силу, да и не все стремятся к тому, что бы разработать правила.
Ваши таблицы заманчивы, но трудно в них разобраться. Надеюсь в дальнейшем пойму. Пока не форсирую разгадать ребус).
Я просто рассматриваю одновременно сразу 3-4 тренда в разных ценовых категория одновременно и выбираю какой мне на текущий момент оптимален,
если есть время то по текущим данным поработаю, если нет в короткосрок лимиты расставлю или долгосрок, т.е на выбор.
А алгоритм сам простенький, только обработка данных по мате сложновата будет ну да ладно.
Искать ничего не буду, хотел сравнить данные да видно вручную вам выписывать не охота вот в чём разница между Таблицей и данными в терминале... ./