ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 39
Подождите, меня интересует технический вопрос; как Вы распознаёте номера вершин в автомате, тоесть как Вы определяете N1 сейчас или N4 прошлого тренда, есть ли какой то вспомогательный инструмент типа машки определяющей тренд, есть ли какой то визуальный пример патернов, есть ли какие либо цифровые значения каждой волны в процентах в пропорциях или ещё как???
Конечно у меня есть некоторые секреты которые в данный момент не хочется озвучивать.
Но суть приблизительно одна и та же, если вы будете использовать стандартный ZigZag из комплекта MQL.
Задача в данный момент стоит в понимании вопроса как это использовать.
Пытаюсь объяснить и найти понимание. А на встречу вижу требование готового решения.
Так будет не совсем правильно.
Есть стандартный ZigZag, но я даже представил свой вариант для упрощения понимания.
Объяснил как считать. Всё одинаково, как два пальца.
Не хочу читать морали. А приходится. Надо глубже вникнуть в вопрос. Новое всегда не понятное.
В том то и дело, что я без цифр не очень понимаю что и как считать, поэтому то и спрашиваю. Вы хотели обсудить Вашу теорию, но без цифр это сделать сложно, увы (
Табло в левом нижнем углу - это ещё один индикатор?
Это тот же индикатор, только там есть дополнительные функциональные кнопки вызова Фибо, каналов и прочую ерундель.
Не важно совсем.
Какие цифры вы имеете в виду?
Если у вас загружен индикатор введите ключик. Отправил в личку.
Спасибо. Если бы увидеть исходник, то тогда пропало бы много вопросов)
Извините конечно.
Но пока что это желание не реальное.
По моему достаточно и так уже наговорил.
П.с.
А вопросы задавайте. Будут полезны для всех. В плане обсуждения.
Ладно, если не верите картину покажу. Секретов больших нет. Волновая структура та же.
Четность не влияет на результат. Это у Вас случайное совпадение.
А разница первого низа и верха это процент коррекции или импульса от предыдущей волны.
Процент коррекции первой от второй, наибольшей от меньшей. Какой от какой волны? И цифры результата от 3 до 9 ... оранжевые и голубые. Это градация?
Процент ближайшей меньшей волны от большей будет показывать меньше 100%, иначе больше 100%.
2. Да это градация силы волн. От 1 до 4 оранжевые, а больше 5 до 9ти голубые.
Сила соответственно распределяется от 5 ки. Вниз возрастает сила падения, а вверх сила возрастает. Пики на 1 и 9.