ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 18
Раз уж засиделся приведу пример.
Каждая из волн помеченная голубой цифрой имеет четкую характеристику. Может принимать значение от 1 до 9.
Цифра 1647 это паттерн из четырех волн. Каждая цифра вычисляется отдельно программой. Просто и удобно, потому что могу предположить какая волна будет текущая и даже следующая.
Нет, только на полуавтомате.
Жаль, было бы интересно проверить теорию
M W паттерны)
Нет, в маркировку волн заложен другой принцип.
Посмотрел.)
В принципе можно и так рассматривать. Одно другому не мешает.
П.с.
Уже говорил, что каждая волна может принимать одно из 9 состояний, значит каждое состояние волны можно оценить по шкале от1 до 9.
Так вот моя трактовка волновой теории точно раскладывает по полочкам волны по своим характеристикам.
Волны 3,4 и 6,7 имеют свои нюансы.
А вот наглядный пример волны 9.
Так понятней. Теряется много промежуточной инфы, но чтото в этом есть. Как алгоримили выделение волн.
Так понятней. Теряется много промежуточной инфы, но чтото в этом есть. Как алгоримили выделение волн.
Можно пользоваться стандартным ЗигЗагом, но для себя написал свой волнорез.
В чем удобство работать с волнами?
Видны сильные наклонные линии SR, на сегодняшний день они уже важнее чем горизонтальные. Можно строить различные каналы. Удобно встраивать фибочки.
Паттерн 7171 предупреждает, что возможен тренд вниз в рассматриваемом диапазоне цен.
ЗЗ не удобен. Что такое SR. Какие соотношения используете для разделения волн, и как начинаете. На каком периоде ищите наибольшую волну.
Я подумал и решил сделать по другому.
Распишу систему распознавания волн, соберу в текстовой файл и отправлю в личку только уважаемым форумянам с их личного согласия.
Не переживайте. Давно вижу кому интересно.
Остальные пускай думают своей головой.
Здравствуйте Владимир.
Мне интересно узнать побольше про вашу систему.
Если соберете в текстовой файл систему распознавания волн и отправите мне в личку, буду вам благодарен.
1. ЗЗ не удобен. Согласен, поэтому написал альтернативу.
2. Что такое SR - сокращенно поддержка и сопротивление.
3. Никаких соотношений не применяется. Другой способ. Не хочу афишировать его.
4. Расскажу подробнее.
Волны распределяются на графике определенными паттернами. Эти паттерны имеют свои границы по количеству в определенном диапазоне цен.
Не важно какой ТФ взять для анализа. На любом ТФ и на любом выбранном финансовом инструменте будет существовать уже известный паттерн, по моей системе распознавания.
С первой волной не всё так просто как кажется. Ведь она не известна буквально никому. Мой алгоритм позволяет идентифицировать даже первую волну. Поэтому легко распознать тренд будет или флет.
Наибольшая волна распознаётся как любая другая. Всё зависит от того, в каком диапазоне цен рассматривать. Главное, что бы она была первая.)
для всех кто не вполне в курсе про автора и по незнанию заинтересовался веточкой, весь метод в деталях расписан на стр. №10
там-же указано каким образом ветка сдулась более чем в 2 раза
вас разводят.