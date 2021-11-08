ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 44
Ты написало? Иле тебе ещё пол часа нужно для редактирования своего сообщения? Иди напиши гадости в ЛС из подтишка как ты умеешь.
вот только не надо чувтсвовать себя хозяином на этом форуме, ладно?
или ты хозяин здесь?
не надо чувтсвовать себя хозяином на этом форуме
или ты хозяин здесь?
Хозяева здесь те - кто ими и являются. Я на них не претендую, а ты жалкий гадящий котяра - брысь!
тогда не тебе брыськать
;)
То бишь с тем, что ты жалкий гадящий котяра согласен? Вопрос только кто хозяин? Но дело твоё.
нет не согласен, но чувство такта тебе по ходу изменило
поэтому мне абсолютно без разницы каким образом у тебя сносит башню и ты начинаешь хамить
Башня у тебя;) У меня голова и мне на тебя плевать. Тьфу.
Ты же попрощался, вот и улетай в своё осиное гнездо, а то жало то повырываем и в опу вставим.)
Маркировка волн думаю понятна.
Для меня маркировка волн нужна как первый шаг в создании ТС.
Второй шаг это уже на основе маркированных волн строить каналы. Они так же как и волны умеют маркироваться.
Например синий Kанал=(16) коррекционный вверх. Каналы распознаются раньше чем волны. Удивительно, но факт.)) А вместе они сила.
Каналы вниз (направление) строятся по верхним точкам и потом определяется ширина канала, а вверх по нижним?