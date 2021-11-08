ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 44

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Ты написало? Иле тебе ещё пол часа нужно для редактирования своего сообщения? Иди напиши гадости в ЛС из подтишка как ты умеешь.

вот только не надо чувтсвовать себя хозяином на этом форуме, ладно?

или ты хозяин здесь?

 
Renat Akhtyamov:

не надо чувтсвовать себя хозяином на этом форуме

или ты хозяин здесь?


Хозяева здесь те - кто ими и являются. Я на них не претендую, а ты жалкий гадящий котяра - брысь!

 
Evgeniy Chumakov:


Хозяева здесь те - кто ими и являются. Я на них не претендую, а ты жалкий гадящий котяра - брысь!

тогда не тебе брыськать

;)

 
Renat Akhtyamov:

тогда не тебе брыськать

;)


То бишь с тем, что ты жалкий гадящий котяра согласен?  Вопрос только кто хозяин? Но дело твоё.

 
Evgeniy Chumakov:


То бишь с тем, что ты жалкий гадящий котяра согласен?  Вопрос только кто хозяин? Но дело твоё.

нет не согласен, но чувство такта тебе по ходу изменило

поэтому мне абсолютно без разницы каким образом у тебя сносит башню и ты начинаешь хамить

 
Renat Akhtyamov:


поэтому мне абсолютно без разницы каким образом у тебя сносит башню и ты начинаешь хамить


Башня у тебя;) У меня голова и мне на тебя плевать. Тьфу. 

 
Evgeniy Chumakov:


Башня у тебя;) У меня голова и мне на тебя плевать. Тьфу. 

;)
 
Evgeniy Chumakov:


Башня у тебя;) У меня голова и мне на тебя плевать. Тьфу. 

Ты же попрощался, вот и улетай в своё осиное гнездо, а то жало то повырываем и в опу вставим.)

 

Маркировка волн думаю понятна.

Для меня маркировка волн нужна как первый шаг в создании ТС.

Второй шаг это уже на основе  маркированных волн строить каналы. Они так же как и волны умеют маркироваться.

Например синий Kанал=(16) коррекционный вверх. Каналы распознаются раньше чем волны. Удивительно, но факт.)) А вместе они сила.

K1

 
Uladzimir Izerski:

Маркировка волн думаю понятна.

Для меня маркировка волн нужна как первый шаг в создании ТС.

Второй шаг это уже на основе  маркированных волн строить каналы. Они так же как и волны умеют маркироваться.

Например синий Kанал=(16) коррекционный вверх. Каналы распознаются раньше чем волны. Удивительно, но факт.)) А вместе они сила.


Каналы вниз (направление) строятся по верхним точкам и потом определяется ширина канала, а вверх по нижним?

1...373839404142434445464748495051...63
Новый комментарий