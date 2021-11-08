ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 38
А для чего это собственно всё нужно???
А если посмотреть на график со значением 200 100 вижу явный классический тренд вверх. В какой то мере уже затухающий, но вверх.
И даже со значением 35, где уже начинаю приближать график, нет явных признаков разворота.
А вот и 12, под микроскопом так сказать для этого ТФ. Там своя жизнь.
Анализ ТФ Н4 годиться для среднесрочной торговли. Недели - месяцы.
Нам же надо внутри дня или день-два. Тут годится 1-15 минутные ТФ. Но не забывать про старшие.
интересное масштабирование. зависит от четности и величины. Немного по другому чему ЗЗ.
А разница первого низа и верха что означает?
Не догоняю логики без внутренностей)
Подождите, рисование и нумерация вершин автоматическая? Если да то происходит постоянное смещение и перенумерация вершин с появлением новых. Как Вы определяете первый импульс???
Четность не влияет на результат. Это у Вас случайное совпадение.
А разница первого низа и верха это процент коррекции или импульса от предыдущей волны.
Подождите, рисование и нумерация вершин автоматическая? Если да то происходит постоянное смещение и перенумерация вершин с появлением новых. Как Вы определяете первый импульс???
Да, это автоматическое рисование и нумерация вершин.
А вот вершины в процессе изменения цены уже не меняются. Кроме, подчеркну, первой. Она всегда будет неизвестной, но уже предполагаемой с высокой вероятностью.
Нет в мире таких вычислительных средств для обнаружения с высокой точностью точки разворота в будущем до пипса.
А вот с высокой вероятностью может предсказать даже ваш собеседник. )
Для тех кто знаком и привык к теории Эллитта. Будет важно.
Теория Эллитта устарела и не выполняет своих первостепенных надежд
Волны в моём представлении отсчитываются от нулевого бара (это уже новый взгляд на реальность ), а вот паттерн из четырех волн будет содержать последовательность обратную. То есть первая цифра(слева на право) паттерна будет тип 4 й волны, вторая 3 й волны, третья 2 волны и последняя первой не завершенной волны.
Это важно, кто будет двигаться со мной. Дальше повторяться не буду.
Неплохо бы вспомнить утреннюю историю с фунтом, которую показывал.
Может кого наведет на какие то размышления))
Что тренд надо уважать.
Пока не вижу желающих влиться в интересный процесс.
Перевелись наверно парни с нашего двора.)))
Анализ это заведенный двигатель для торговли.
С заглушенным двигателем далеко не уедешь.
Да, это автоматическое рисование и нумерация вершин.
Подождите, меня интересует технический вопрос; как Вы распознаёте номера вершин в автомате, тоесть как Вы определяете N1 сейчас или N4 прошлого тренда, есть ли какой то вспомогательный инструмент типа машки определяющей тренд, есть ли какой то визуальный пример патернов, есть ли какие либо цифровые значения каждой волны в процентах в пропорциях или ещё как???