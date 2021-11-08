ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

это мы чтобы физиков запутать :-)

Считай, что в этом муравейнике так принято.

Наверно ТС Интерстеллер насмотрелся
 
khorosh:

«Всё смешалось в доме Облонских"

Посмотрел я на своё колено, - что-то не похоже оно на волну. Больше похоже на току перегиба. Вообще-то точки перелома(перегиба) удобнее называть экстремумами зигзага(верхний нижний).

"экстремумами" долго печатать и нетрезвым не произнесёшь с первой попытки.. Поэтому так
 
Maxim Kuznetsov:
"экстремумами" долго печатать и нетрезвым не произнесёшь с первой попытки.. Поэтому так

Зато всем понятно и не допускает двояких толкований.

 
В чем сходство и различие между волновиками, трендовиками и стендовиками?
 
Maxim Kuznetsov:

Хватит юмора, ближе к теме.

Чем не является ЗигЗаг:

зигзаг не является кусочным интерполятором цены первой степени.

Это надо понять - все зигзаги которые строятся (и хвостиком перерисовываются) в реальном времени - они показывают пределы этих "гипотетичных" интерполяторов, волн в терминологии этой темы форума.
Если вы в истории между двумя узлами зигзага, чуть отступив внутрь от вершин проведёте канал среднеквадратичного отклонения вы увидите ту самую волну, пока её не накрыло встречной

Вы верно, даже по научному, выразились.

В природе на воде считается волна гребень и впадина. А может и не так.)) Не важно.

В нашем случае, на рынках, проще признать волна в верх и волна вниз.

Определенная последовательность, но всякая, может интерпретироваться как тренд. Уже знают все.

Позже можем классифицировать последовательность и зависимость. Если интересно?. 

 

Вот мои пять центов в эту тему.

Зигзаг отличается от волн тренда. При построении волн тренда используется правило: тренд считается продолжающимся только при обновлении экстремума. А зиг-загу на это всё равно.

Вот зиг-заг:

А вот волны тренда:


 

Чем хороши ЗЗ?

Они довольно жестко привязаны к уровням Фибоначчи.

Это же манна небесная для сеточников.

EURUSD_M5_2

 
Aleksei Stepanenko:

Вот мои пять центов в эту тему.

Зигзаг отличается от волн тренда. При построении волн тренда используется правило: тренд считается продолжающимся только при обновлении экстремума. А зиг-загу на это всё равно.

Вот зиг-заг:

А вот волны тренда:


Объясни мне, с какой стати ЗЗ с другими бОльшими параметрами становиться волнами, а с меньшими нет?

Может рассматриваешь другой диапазон времени?

Тогда на дневном это может быть тренд в обратную сторону.

Предлагал рассматривать на одном ТФ. Чтобы понятно было, параметр для рассмотрения должен быть один.

С разными параметрами разные выводы.

 Время меняет цену. 

Волна не несет массу денег.))  Волна несет энергию жадности, страха, надежды.

Цена не подстраивается под трейдера.

Трейдер должен подстроиться под цену. 

 
Uladzimir Izerski:

Объясни мне, с какой стати ЗЗ с другими бОльшими параметрами становиться волнами, а с меньшими нет?

Тут не используются большие параметры, тут каждый минимум ниже предыдущего. Это и есть условие.

 
Aleksei Stepanenko:

Тут не используются большие параметры, тут каждый минимум ниже предыдущего. Это и есть условие.

поверх любого зигзага можно построить производный от него, большего масштаба. Давайте не будем спорить про "курица или яйцо" и какой зигзаг самый такой :-)

12345678910...63
Новый комментарий