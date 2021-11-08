ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это мы чтобы физиков запутать :-)
Считай, что в этом муравейнике так принято.
«Всё смешалось в доме Облонских"
Посмотрел я на своё колено, - что-то не похоже оно на волну. Больше похоже на току перегиба. Вообще-то точки перелома(перегиба) удобнее называть экстремумами зигзага(верхний нижний).
"экстремумами" долго печатать и нетрезвым не произнесёшь с первой попытки.. Поэтому так
Зато всем понятно и не допускает двояких толкований.
Хватит юмора, ближе к теме.
Чем не является ЗигЗаг:
зигзаг не является кусочным интерполятором цены первой степени.
Это надо понять - все зигзаги которые строятся (и хвостиком перерисовываются) в реальном времени - они показывают пределы этих "гипотетичных" интерполяторов, волн в терминологии этой темы форума.
Если вы в истории между двумя узлами зигзага, чуть отступив внутрь от вершин проведёте канал среднеквадратичного отклонения вы увидите ту самую волну, пока её не накрыло встречной
Вы верно, даже по научному, выразились.
В природе на воде считается волна гребень и впадина. А может и не так.)) Не важно.
В нашем случае, на рынках, проще признать волна в верх и волна вниз.
Определенная последовательность, но всякая, может интерпретироваться как тренд. Уже знают все.
Позже можем классифицировать последовательность и зависимость. Если интересно?.
Вот мои пять центов в эту тему.
Зигзаг отличается от волн тренда. При построении волн тренда используется правило: тренд считается продолжающимся только при обновлении экстремума. А зиг-загу на это всё равно.
Вот зиг-заг:
А вот волны тренда:
Чем хороши ЗЗ?
Они довольно жестко привязаны к уровням Фибоначчи.
Это же манна небесная для сеточников.
Вот мои пять центов в эту тему.
Зигзаг отличается от волн тренда. При построении волн тренда используется правило: тренд считается продолжающимся только при обновлении экстремума. А зиг-загу на это всё равно.
Вот зиг-заг:
А вот волны тренда:
Объясни мне, с какой стати ЗЗ с другими бОльшими параметрами становиться волнами, а с меньшими нет?
Может рассматриваешь другой диапазон времени?
Тогда на дневном это может быть тренд в обратную сторону.
Предлагал рассматривать на одном ТФ. Чтобы понятно было, параметр для рассмотрения должен быть один.
С разными параметрами разные выводы.
Время меняет цену.
Волна не несет массу денег.)) Волна несет энергию жадности, страха, надежды.
Цена не подстраивается под трейдера.
Трейдер должен подстроиться под цену.
Объясни мне, с какой стати ЗЗ с другими бОльшими параметрами становиться волнами, а с меньшими нет?
Тут не используются большие параметры, тут каждый минимум ниже предыдущего. Это и есть условие.
Тут не используются большие параметры, тут каждый минимум ниже предыдущего. Это и есть условие.
поверх любого зигзага можно построить производный от него, большего масштаба. Давайте не будем спорить про "курица или яйцо" и какой зигзаг самый такой :-)