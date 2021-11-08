ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 36

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Наверно мне надо сделать бесплатную волнорезку, что бы мы могли в реальном времени обсуждать.

Я много времени потратил  на систематизацию волн. Мне это удалось довести до логического конца. Хочу поделиться. Может появятся новые идеи.

потом только не забудь сделать за 100500 :-)

а то ветка пропадёт в туне

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Наверно мне надо сделать бесплатную волнорезку, что бы мы могли в реальном времени обсуждать.

Я много времени потратил  на систематизацию волн. Мне это удалось довести до логического конца. Хочу поделиться. Может появятся новые идеи.

Вова, нет темы для дискурса, отдыхай
 
Maxim Kuznetsov:

потом только не забудь сделать за 100500 :-)

а то ветка пропадёт в туне

Для таких умных как ты есть ветки от Юуфа и Баксакова.

Тебе тут делать нечего кроме пустословия.

Тут ветка для осуждения темы волн, а не для твоих завидных суждений.

Твои посты тут отнюдь не красят тебя как приличного человека)))

 

Uladzimir Izerski:

Тебе тут делать нечего кроме пустословия.


Правильнее, если убрать первое слово - ' Тут делать нечего кроме пустословия ' ))

 
Evgeniy Chumakov:


Правильнее, если убрать первое слово - ' Тут делать нечего кроме пустословия ' ))

Ну что? Попорхал? Теперь спокойно лети в ветку Демо-счет как индикатор. Там самое место вам троим)))

Хватит тут флудить. Это уже выходит за рамки всех приличий.

 
Uladzimir Izerski:

Наверно мне надо сделать бесплатную волнорезку, что бы мы могли в реальном времени обсуждать.

Я много времени потратил  на систематизацию волн. Мне это удалось довести до логического конца. Хочу поделиться. Может появятся новые идеи.

Надо.

 
Uladzimir Izerski:

Ну что? Попорхал? Теперь спокойно лети в ветку 


Я твоего мнения не спрашивал.

 
Valeriy Yastremskiy:

Надо.

Хорошо. Тогда сделаю.

П.с.

Уже забросил на сайт версию МТ4, можно загрузить бесплатно wave cut и приступим к рассмотрению волн по существу. 

Если сильно надо, то могу потом сделать на МТ5. Но суть одна и та же.

Приготовил один маленький нюансик.)

Кто заинтересован в обсуждении и друзьям вышлю в личку ключик для расширенных возможностей.  

А кто грубил теперь не обижайтесь.))

 
Uladzimir Izerski:

Хорошо. Тогда сделаю.

П.с.

Уже забросил на сайт версию МТ4, можно загрузить бесплатно wave cut и приступим к рассмотрению волн по существу. 

Если сильно надо, то могу потом сделать на МТ5. Но суть одна и та же.

Приготовил один маленький нюансик.)

Кто заинтересован в обсуждении и друзьям вышлю в личку ключик для расширенных возможностей.  

А кто грубил теперь не обижайтесь.))

Окей. Разметку сделали, что дальше?

 

Первые волны совпали с зиг-загом. А у последней как-бы другой масштаб. Какая-то интересная логика?


1...293031323334353637383940414243...63
Новый комментарий