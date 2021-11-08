ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 36
Наверно мне надо сделать бесплатную волнорезку, что бы мы могли в реальном времени обсуждать.
Я много времени потратил на систематизацию волн. Мне это удалось довести до логического конца. Хочу поделиться. Может появятся новые идеи.
Для таких умных как ты есть ветки от Юуфа и Баксакова.
Тебе тут делать нечего кроме пустословия.
Тут ветка для осуждения темы волн, а не для твоих завидных суждений.
Твои посты тут отнюдь не красят тебя как приличного человека)))
Uladzimir Izerski:
Тебе тут делать нечего кроме пустословия.
Наверно мне надо сделать бесплатную волнорезку, что бы мы могли в реальном времени обсуждать.
Я много времени потратил на систематизацию волн. Мне это удалось довести до логического конца. Хочу поделиться. Может появятся новые идеи.
Надо.
Я твоего мнения не спрашивал.
Надо.
Хорошо. Тогда сделаю.
П.с.
Уже забросил на сайт версию МТ4, можно загрузить бесплатно wave cut и приступим к рассмотрению волн по существу.
Если сильно надо, то могу потом сделать на МТ5. Но суть одна и та же.
Приготовил один маленький нюансик.)
Кто заинтересован в обсуждении и друзьям вышлю в личку ключик для расширенных возможностей.
А кто грубил теперь не обижайтесь.))
Окей. Разметку сделали, что дальше?
Первые волны совпали с зиг-загом. А у последней как-бы другой масштаб. Какая-то интересная логика?