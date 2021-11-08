ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Искушаю, что наверно много интересного.
Спасибо. Приступлю к изучению.
Игрушек и прочего за 17 лет набралось валом.
Гуард типа как у Рената, то ц-ка рисует... ./
Искушаю, что наверно найду много интересного.
Спасибо. Приступлю к изучению.
Если можно, скрины выкладывайте с интересными
Просто не просят вот и не выкладывают.Можно и по зигзагам и гартли залить только проверять на терминале каждую версию не очень охота... ./
О -о-о-о. Просили один грааль, а получили целую кодобазу!)))
Игрушек и прочего за 17 лет набралось валом.
Гуард типа как у Рената, то ц-ка рисует... ./
Совпадение или нет не важно, у меня индикатор под таким именем тоже такой был.0)
Если можно, скрины выкладывайте с интересными
Тут надо время. Если найду интересное, то выскажу своё мнение. Много материала. Есть и знакомый.
Давно бы так, теперь деньги лопатой будем загребать
Тебе бы уже пора в клубе миллионеров быть, а ты тут. Квадратная голова нам нужна. Кружки хоть есть где поставить.))
О -о-о-о. Просили один грааль, а получили целую кодобазу!)))
Это так для ветки. Интересное есть в зупах - гартли и их построении.
Есть поиск 3 и 5 волны на автомате с кор-ми цен и каналами,
но рисует жалко, а так тестил на дэмках довольно неплохо если брать во внимание что достаточно всего лишь точно определить 3 волну
- это 70% забора тренда будет, так как 3ка либо коррекция и возврат к текущему тренду либо скоростной движ по направлению.
Неохота подгружать в терминал весь пул по волнам и их анализу
А так есть над чем подумать... ./
Понимаю, что может кого раздражают мои посты.
Мне хочется видеть нормальных людей и поделиться своими наработками, но встречаю Баскакова)))
Цены ведь ходят так как надо, без поправок.
Понимаю, что может кого раздражают мои посты.
Мне хочется видеть нормальных людей и поделиться своими наработками, но встречаю Баскакова)))
Цены ведь ходят так как надо, без поправок.
Есть поиск 3 и 5 волны на автомате с кор-ми цен и каналами,
Как называется?