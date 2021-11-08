ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 33

Uladzimir Izerski:

Искушаю, что наверно много интересного.

Спасибо.  Приступлю к изучению.

Игрушек и прочего за 17 лет набралось валом. 

Гуард типа как у Рената, то ц-ка рисует... ./

 
Если можно, скрины выкладывайте с интересными 

 
Rustam Galkeev:

Просто не просят вот и не выкладывают.

Можно и по зигзагам и гартли залить только проверять на терминале каждую версию не очень охота... ./

О -о-о-о. Просили один грааль, а получили целую кодобазу!)))

Давно бы так, теперь деньги лопатой будем загребать
 
Совпадение или нет не важно, у меня индикатор под таким именем тоже такой был.0)

Тут надо время. Если найду интересное, то выскажу своё мнение. Много материала. Есть и знакомый.

 
Тебе бы уже пора в клубе миллионеров быть, а ты тут. Квадратная голова нам нужна. Кружки хоть есть где поставить.)) 

 
Это так для ветки. Интересное есть в зупах - гартли и их построении.

Есть поиск 3 и 5 волны на автомате с кор-ми цен и каналами,

но рисует жалко, а так тестил на дэмках довольно неплохо если брать во внимание что достаточно всего лишь точно определить 3 волну

- это 70% забора тренда будет, так как 3ка либо коррекция и возврат к текущему тренду либо скоростной движ по направлению.

Неохота подгружать в терминал весь пул по волнам и их анализу

А так есть над чем подумать... ./

 

Понимаю, что может кого раздражают мои посты.

Мне хочется видеть нормальных людей и поделиться своими наработками, но встречаю Баскакова)))

Цены ведь ходят так как надо, без поправок.

EURUSDDaily.

Вова, такое ощущение , что тебе лет 15-16 не больше. Какие-то обиды детские.
Будь мужиком, отстаивай свою точку зрения, убеждай доказательствами, фактами
 
Rustam Galkeev:

Есть поиск 3 и 5 волны на автомате с кор-ми цен и каналами,

Как называется?

