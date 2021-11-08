ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 46
1 Да
Может сложить как вектора складывают или импульсы , волны.
Я совсем с Математикой не дружу.
Да, можно попробовать посмотреть как это выглядит на дистанции. Пропорции и прочее.
Владзимир, паттерн это же просто набор точек? Система координат это пипсы по вертикали и минуты по горизонтали? т.е. паттерн выглядит примерно так: (пипсы, минуты) (10, 2); (14,4); (8, 12); Чтобы не привязываться к размеру нужно перевести вектора паттернов из абсолютных величин в относительные, для начала просто так (x10, y2); (x14,y4); (x8, y12) --> (x5, y); (x7,y2); (x4, y6) а далее эту сигнатуру паттерна можно стандартными для векторной графики матрицами преобразования натягивать как сову на глобус на любой график, и видеть все ее производные (растянутые, сжатые, увеличенные), я думал ваша система так и работает, если не так, то переход на векторную систему в разы уменьшит количество паттернов. Вот немного про матрицы преобразования: https://code-industry.ru/masterpdfeditor-help/transformation-matrix/
Не проснулся еще, не правильно написал
Паттерн в векторном выражении вот так скорее выглядеть будет: (x, y); (x+4,y+2); (x-2, y+6) но суть, я думаю, ясна.
Благодарю за полезный совет. Понял как сделать. На досуге займусь, что бы создать и такой осциллятор.
Но для меня он не будет представлять большого интереса. Так как там теряется связь с ценой.
В стандартных пакетах МТ одни осцилляторы. По моим наблюдениям и большинство диванных трейдеров играют по осцилляторам. И результат очевиден.
В моей системе паттерны конкретно привязаны к цене и времени. Поэтому для меня не составляет большого труда видеть куда в дальнейшем пойдёт цена, где остановится или развернётся. С осциллятором такие фокусы не пройдут и близко.
К прогнозу тоже можно применить ту же матрицу преобразования, т.е. прогноз будет с теми же коэффициентами (матрицами преобразования) относительно базовой сигнатуры.
Прогноз строится исходя из вида паттерна, но не конкретно по факту его существования. ZZ это только стартовая площадка для построения ТС.
Ок, просто думал есть вероятность следования паттернов один за другим, типа сейчас закончился паттерн 231 с вероятностью 60% следующий будет 174, далее, отрисовалось 30% 174го, убеждаемся, что это он, и торгуем его оставшиеся 70% =) Как то так
Вот пример долгосрочного прогноза поведения цены в каналах, построенных в комплексе и на основе ЗЗ.
Цена с большим желанием ходит в таких каналах от мала до велика))
Да закономерная последовательность существует. Удивительно но факт.)
Вижу Вашу заинтересованность в теме. Обновлю индикатор по просьбе Виталия и сброшу вам ключи для расширенных возможностей индикатора.
Обновил индикатор волнорез. Добавил алерт на смену паттерна. Если нужен ключик вышлю в личку.
Да, с удовольствием посмотрю.