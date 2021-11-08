ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 54

Андрей:

Спасибо! Разобрался уже, еще момент, если сейчас паттерн 2649, то следующий будет обязательно 649Х, где Х=(1 или 2 или 3 или 4 или 5)?

Возможна ли ситуация  скажем паттерн - 2646 а через 5 минут  2649 возможно ли изменение номера последней волны? Перерисовка?

Да. Если сейчас паттерн 2649, то следующий будет обязательно 649Х. Х будет меньше 5ти.

Если текущий паттерн - 2646  через 5 минут  может быть 2649, потому как волна 6 это коррекционная вверх и может перерасти в импульсную вверх. 

 
Uladzimir Izerski:

Немного не так представлял себе работу системы, надо в тестере посмотреть.

 
Андрей:

После 9 сразу может зафиксироваться только корректирующая волна 4 или 3 и патерн будет 6493, далее если движение продолжиться вниз корректирующая волна 3 станет импульсной 2 и патерн стане 6492, и останется так, пока не развернется, после 9 импульсная 2, после 1 импульсная 8. Сразу после 8 образоваться 1 не может, сперва зафиксируется 4 или 3, и потом станет 1, или после 4 зафиксируется корректирующая 6, которая потом станет 9.

 
Получается мы имеем описание текущего состояния рынка в динамике.
 
Получается так. Простое описание. Рынок можно читать по волнам как текст.  

Матушка природа позаботилась.

 
формализованное текущее состояние относительно сформировавшихся экстремумов.

 

Если по правде сказать, мы обсуждаем закрытый код, который невозможно запустить в советнике, чтобы погонять в тестере.

Можно, конечно создать похожий, но времени нет особо. Сейчас, что-то его совсем нет...

 
На минутке "вижу", на дне.вке незачем "

ЗигЗаги, волны

".

А вот тренды, это да ))

Волна в месяц ))

 

 
Aleksei Stepanenko:

Если по правде сказать, мы обсуждаем закрытый код, который невозможно запустить в советнике, чтобы погонять в тестере.

Можно, конечно создать похожий, но времени нет особо. Сейчас, что-то его совсем нет...

Обсуждать код на этой ветке мы не планировали, а ознакомиться с моей теорией волн - да.

В начале ветки даже объяснить не давали коллеги. Какой код после этого я могу выставлять тут. Пусть ребятки подрастут.

Воспроизвести логику уже можно без труда и без моего кода.  Думаю многие уже это сделали.

А вот качественно использовать данный феномен природы стоит дорого. Это отдельный разговор. И возможно уже не тут.

 

Хочу уточнить, различие волн вниз выглядит так:


