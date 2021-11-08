ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 5
Не надо так откровенно врать.)) Тут все наблюдательные.
Посмотри на свои рисунки пост #28 и найди одинаковые параметры.))))
:)))) Да вы не поняли! Первый рисунок это штатный зиг-заг, а второй рисунок я нарисовал руками, чтобы продемонстрировать, что при построении волн тренда, нужно учитывать, только те волны, которые лучше предыдущих.
Т.е. зиг-заг - это селёдки в бочке, которые болтаются сами по себе туда сюда. А волны тренда показывают его развитие, нет новых экстремумов, значит с трендом что-то не тооооо.
Ну почему сразу "врать"? Может это такой необычный ZZ.
ZZ то один, а рисунка два)))
Так понимаю, что с разными параметрами набросаны несколько. Все вписываются в выделенные параметры индикаторов.
Можно построить такую структуру в одном. В чем интерес можно найти?
Такие идеи видел больше десяти лет назад, но никто не нашел в этом преимущества. И интерес затухал.
Нет. Это не ZZ. Это индикатор написанный по заказу. Когда-то, достаточно давно, я читал о подобном. Тогда это называлось "краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные импульсы". А тут запросили аж 5 уровней. Самый мелкий не отображается.
Более внимательно посмотрел на рисунок.
Там на истории остановились импульсы. Банальный ЗЗ по моему. Прогресса не видно. Так уже все люди протоптали. Ничего не нашли.
Да ладно.. 5 страниц.. и одна вода, разборки ни о чем. Меня все больше начинают бесить посетители этого форума. Особенно продавцы и сигнальщики.. абы что-нибудь написать.. бл..
Такой вопрос по столь любимым канам.
Если я вижу волну, то могу предположить, что в волне должен существовать канал.
Вот рисунок. Канал основной синий Может появляться канал коррекционный с более мелких ТФ красный.
Вероятность смены волны на противоположную.
и действительно...чтобы не было совсем уж водой
(моё мнение которое может отличаться от автора топика)
как проводить зигзаги
а собственно всё-равно :-) в зависимости от вашего видения конкретного инструмента и таймфрейма.
Только одно единственное требование - типичное число баров колена ЗЗ (волны) должны быть довольно велико.
Чтобы внутри можно было сознательно искать канал, уровни и так далее. В моей торговле получается типичное около 80 баров.
Иначе (при коротких коленах) получается инструмент измеряющий волатильность, а это совсем другая песня.
Вижу вашу заинтересованность в теме.
К сожалению некоторых коллег, я не пользуюсь стандартными ЗЗ.
Для анализа не надо много, достаточно 7 колен. Больше не нужно.
Вся важная информация лежит в этом диапазоне.
Да ладно.. 5 страниц.. и одна вода, разборки ни о чем. Меня все больше начинают бесить посетители этого форума. Особенно продавцы и сигнальщики.. абы что-нибудь написать.. бл..
Было бы приятнее выслушать умное с твоей стороны.
ЗЗ влияет на цену или цена на ЗЗ?
Твой ответ будет оценкой твоих знаний о предмете.
Хвост виляет собакой. :)
Создал тему- будь добр, в краткие сроки изложи мысль. Иначе, все превращается в очередную хренотень, которой на этом форуме уже на уровне форума, где платят за посты.
У тебя уже шестая страница, а что хотел сказать так и не понятно.
Цена влияет на показания абсолютно всех индикаторов. Пожалуйста, не пиши, что у тебя иное мнение, это уже будет через край.))
Я сегодня в национальной библиотеке просидел аж пол дня, знаний набирался.. сейчас чувствую себя серьезным и умным дядей.. не порти настроение))
К сожалению некоторых коллег, я тоже не пользуюсь стандартным ЗЗ :-) кстати и углы получаются почти как по определению...не сильно гуляют - почти одинаковые
Оо. Тогда это круто. Могу предположить даже как вы это делаете.)
Секреты выдавать преждевременно.
П.с.
Такой подход бОлее надежный, но сильно запаздывает.