ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если посмотрим на электронные часы, то видим цифры построенные из палочек соединённых в определенные комбинации и легко читаемые как цифры.
Классная аналогия! А "догадка" еще похожа на историю "с пляшущими человечками", сколько людей пялилось на них, только Шерлоку пришло в голову начать разбираться понемногу, что это означает.
кто подскажет какие значения по настройке - лучше подходят к зигзагу
- я вот пробую такие(34,21,13), вроде красиво подрисовывает
... применение
ну и заметил - что если разбить пучки на 2 части - выше и ниже горизонтальных - и нарисовать Средние - то цена примерно по таким зигзагам и ходит
ну как то так :))
Все эти нюансы сглаживает моя система.
Надо только знать присвоенное значение первой волне от 1 до 9(еще лучше четырем;), а дальше канал покажет направление. Даже не надо ничего гадать.
Модель графика условно "управляет рынком".
Вот сложная модель для данного диапазона цен в окне. Паттерн 8393 говорит, что тренд в этом диапазоне вверх идет коррекция. Первая волна обозначилась и имеет значение 3 это коррекционная волна. В большинстве случаев на рынке она не будет опускаться ниже точки N2.
Если смотреть на ТФ ниже картина повториться.
С первого взгляда многим это не понятно. Но это на подобие чтения цифр с электронных носителей.
Каждая волна несет в себе одно значение это как буква в слове. Буквы составляют слово. Слова мы читаем. И график таким образом мы читаем.
Если слово не полное, то мы его можем домыслить. В чтении графиков тоже самое. Можем видеть будущее слово.
что значит подключайтесь.
К обсуждению.
Владимир, а что у вас выступает в качестве "палочки", т.е.что есть базовый элемент ?
Палочка это волна или колено ZZ.
Все эти нюансы сглаживает моя система.
Надо только знать присвоенное значение первой волне от 1 до 9(еще лучше четырем;), а дальше канал покажет направление. Даже не надо ничего гадать.
Модель графика условно "управляет рынком".
Вот сложная модель для данного диапазона цен в окне. Паттерн 8393 говорит, что тренд в этом диапазоне вверх идет коррекция. Первая волна обозначилась и имеет значение 3 это коррекционная волна. В большинстве случаев на рынке она не будет опускаться ниже точки N2.
Если смотреть на ТФ ниже картина повториться.
С первого взгляда многим это не понятно. Но это на подобие чтения цифр с электронных носителей.
Каждая волна несет в себе одно значение это как буква в слове. Буквы составляют слово. Слова мы читаем. И график таким образом мы читаем.
Если слово не полное, то мы его можем домыслить. В чтении графиков тоже самое. Можем видеть будущее слово.
тут только статистика подскажет - показали бы чтоклько раз паттерны подтвердились на протяжении лет 5 - так было бы интереснее смотреть на результаты ( по моему от 50/50 не отличить :)))
тут только статистика подскажет - показали бы чтоклько раз паттерны подтвердились на протяжении лет 5 - так было бы интереснее смотреть на результаты ( по моему от 50/50 не отличить :)))
Для себя нет нужды подтверждать, а для других не представлял, что надо доказывать.
Я никому ничего не хочу навязывать. Не вешайте только на меня ярлыки даже подразумеваемые.
Кому интересна тема, будем говорить. Такой темы нет на просторах интернета. Вы можете быть первыми в этой теме.
Если не интересно я замолкну, что бы не дразнить горячие головы.
Для себя нет нужды подтверждать, а для других не представлял, что надо доказывать.
Я никому ничего не хочу навязывать. Не вешайте только на меня ярлыки даже подразумеваемые.
Кому интересна тема, будем говорить. Такой темы нет на просторах интернета. Вы можете быть первыми в этой теме.
Если не интересно я замолкну, что бы не дразнить горячие головы.
Кому интересна тема, будем говорить. Такой темы нет на просторах интернета. Вы можете быть первыми в этой теме.
Если не интересно я замолкну, что бы не дразнить горячие головы.
Да интересно конечно, говорите , пишите.
Да интересно конечно, говорите , пишите.
На современных рынка в игре участвуют крупные игроки и планктон. Но и каждая из них делиться на две группы быки и медведи.
Каждая вершинка и низинка это места для продаж или покупок одной из групп. Совпадение места покупки крупных игроков из группы быки и из группы быки планктона, получается резонансное движение цены. Для продаж аналогично.
Так вот моим способом есть возможность найти такие места. Надо только прочитать график по буквам.
Знаю, что есть много людей мастерски владеющих программированием, которые могут продвинуть мою идею на программном уровне. Там есть большой простор для инноваций.
Баскаков не в счёт)) Он хочет, но не может)))
На современных рынка в игре участвуют крупные игроки и планктон. Но и каждая из них делиться на две группы быки и медведи.
Каждая вершинка и низинка это места для продаж или покупок одной из групп. Совпадение места покупки крупных игроков из группы быки и из группы быки планктона, получается резонансное движение цены. Для продаж аналогично.
Так вот моим способом есть возможность найти такие места. Надо только прочитать график по буквам.
Знаю, что есть много людей мастерски владеющих программированием, которые могут продвинуть мою идею на программном уровне. Там есть большой простор для инноваций.
Баскаков не в счёт)) Он хочет, но не может)))
Но в то же время, допустим на бирже, существует и третья сторона - маркетмейкеры, которая отоваривает и больших и маленьких и в обе стороны сразу.
Ка ваша система учитывает этот момент ?