ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 10
Всем привет!
Рынок это замок, а к любому замку должен быть ключ, иначе его не откроешь.
Так ключ к рынку есть. Это ЗЗ, как бы не противились многие от не понимания рыночных процессов.
Те же нарезки. Ух как похожи! Не правда ли???
Шутка конечно.
На самом деле ЗЗ отражает характер рынка. Кто сильнее продавцы или покупатели?
Верхние узлы - потеря силы "быков" , а нижние "медведей".
Последовательность уровней узлов характеризует силу одной из сторон.
На основании узлов можем строить канал. Канал более внушительно покажет направление.
Но надо учитывать, что по нарисованному каналу цена идти не обязана. Не хочет по любому из всех наилучших из предложенных.))
Нарезки зубьев ключа мешают.)))
Кому интересно задавайте вопросы. На глупые отвечать не стану.
а что за глюк сайта ???
старые сообщения ниже новых...
выше уже указывал, что любые зигзаги являются "жадными" алгоритмами - они выбирают в вершину не лучшую/оптимальную, а первую подходящую.PS) а спрашивать пока-что и нечего. Что за детский журнал-Мурзилка ? есть что говорить говори, а то пока фразы из рекламы "курсов-форекс"
Это плата за минимальное опаздывание и работу в реальном времени.
Поэтому ЗЗ в принципе не интерполирует цену. Узлы "правильного" интерполятора будут лежать ниже/выше и правее узлов зигзага.
В любых стратегиях/алгоритмах использующих ЗЗ это надо помнить и учитывать
Познание характера рынка не одно и тоже, что знание физических законов или способов выпечки пряников.
У рынков свои правила и свои законы. Притягивать и привязывать к чисто физическим законам бессмысленно.
А вершины ЗЗог у каждого ТФ свои и могут не совпадать с другими. Тем не менее они существуют и подчиняются законам рынка.
Это не спор, а мое мнение. ИМХО короче))
если это тема о философии, то я возможно отсюда поудаляюсь через некоторое время
Это ваше право. Можете читать из под тишка, в подглядку. Тут многие так делают. Одни боятся, другие стесняются. Не важно.
Все хотят чтобы я сразу выложил козыри, и тогда не надо напрягать мускулатуру мозга.
Так не получится. Тема сырая. Вижу, что никто в ней не разбирается.
Попробую расшевелить. Не ужели нет смышленых в этом деле??
В пипсах вон какие все умные.)))
продолжайте
PS/ тему покинул, комменты стёр, в цирке участвовать не желаю
если это тема о философии, то я возможно отсюда поудаляюсь через некоторое время
Никакой философии - только суровая практика (по продвижению продуктов с четырёхзначной ценой)
Кстати, эмпирическая плотность выборки длин колен зигзага, как правило, весьма близка к теоретической для СБ (экспоненциальное распределение с единичным параметром). Те картинки, что приводились здесь - не исключение (для уверенности, конечно, надо посчитать статистику Колмогорова)
Если бы мне надо было зарабатывать на продуктах их бы было не менее сотни с отличными оценками.
Но если вас этот факт раздражает, я скрываю все продукты.
Завистники)) Пастухи.))
Что вы теперь будете звиздеть?????????))))))))))))
