ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статистику и систему из пальца высосал? Наследник Ванги?
Статистику и систему из пальца высосал? Наследник Ванги?
Он всё и обо всём знает, а также обо всех, не спорьте!
Не надо быть бабушкой, просто загляни в кодобазу, там таких систем полно, все льют
Ну, если у тебя бабушка всё знает, тогда я молчу.)
Если фунт/йена поближе рассмотреть.
Надо понимать так. На сиреневом и зеленом уровнях продавали йену, а на фунта покупателей нет.
Если уж коснулись пары GBPJPY то пробежимся по старшим ТФ
GBPJPY W1/ Паттерн 1616 указывает, что тренд вниз. Волна 6 коррекционная вверх. Не важно, что у нее хвост. На дневном уточнит.
Переходим на D1
Идет сжатие. Паттерн 4749. Слабый вверх. Волна 9 импульсная, но уперлась в трендовую. Трендовая вверху не пущает)
H4 Паттерн 4939 сохраняет бычий тренд. Волна 9 импульсная, но на старшем ТФ видели, что уперлась в трендовую.
Ну и H1 заодно. Паттерн 9393. Тренд бычий. Волна тройка коррекционная.
И так можно идти до минутного графика.
Всем спасибо за внимание.) Можно бросать замечания.
Если фунт/йена поближе рассмотреть.
Надо понимать так. На сиреневом и зеленом уровнях продавали йену, а на фунта покупателей нет.
Владимир, я не понимаю почему вы сделали вывод, что на сиреневом и зеленом уровнях продавали , а на фунта покупателей нет ?
Владимир, я не понимаю почему вы сделали вывод, что на сиреневом и зеленом уровнях продавали , а на фунта покупателей нет ?
Каждый уровень обоснован историческими данными. На таких уровнях как показано на картинке продают йену. Если нет отскока от уровня, то нет желающих покупать фунтик.
Мир наводнен роботами. Они подстраиваются под спрос и предложение. На цене это всё видно.
Каждый уровень обоснован историческими данными. На таких уровнях как показано на картинке продают йену. Если нет отскока от уровня, то нет желающих покупать фунтик.
Мир наводнен роботами. Они подстраиваются под спрос и предложение. На цене это всё видно.
Как может продажа или покупка быть обоснована историческими данными ?
Ведь если кто-то продавал, то кто-то покупал и можно с уверенностью сказать - что на сиреневом и зеленом уровнях покупали .
Аукцион то в нашем случае двухсторонний.
Как может продажа или покупка быть обоснована историческими данными ?
Ведь если кто-то продавал, то кто-то покупал и можно с уверенностью сказать - что на сиреневом и зеленом уровнях покупали .
Аукцион то в нашем случае двухсторонний.
Когда фунт дорогой продают фунт покупают йену и получают больше йен. Когда фунт дешевый йену продали за фунт в ожидании роста фунта.
Как то так условно.
Если Вам нужен фунт Вы постараетесь купить его пониже подешевле, а не ждете когда вырастет повыше.
Когда Вы покупаете фунт, то Вы продаёте йену.
На картинке видно , что большого желания затариться фунтом не было. Цена стоит или снижается.
Когда фунт дорогой продают фунт покупают йену и получают больше йен. Когда фунт дешевый йену продали за фунт в ожидании роста фунта.
Как то так условно.
Если Вам нужен фунт Вы постараетесь купить его пониже подешевле, а не ждете когда вырастет повыше.
Когда Вы покупаете фунт, то Вы продаёте йену.
На картинке видно , что большого желания затариться фунтом не было. Цена стоит или снижается.
Владимир , но вы же понимаете, что то о чем вы пишете есть субъективная оценка происходящего.
Причем вы сами пишете " Как то так условно. "
Как же это использовать в отношении вашего волнового анализа ?
Владимир , но вы же понимаете, что то о чем вы пишете есть субъективная оценка происходящего.
Причем вы сами пишете " Как то так условно. "
Как же это использовать в отношении вашего волнового анализа ?
Одно дело волновой анализ и другое принятие решения на торговлю. Надо учитывать много факторов.
На данный момент ситуация на рынке такая.
Первая слева колонка H4.
Вторая H1, M15, M5.
Это сила первой волны в парах на разных ТФ.