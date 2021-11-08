ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 56

ВВ

Накидал на скорую руку робота по вашему индикатору, почти 2 недели торгует, простой перевертыш 1,2 - sell 8,9 - buy, за 2 недели слил ~50$, причем в рынке все время, т.е. не сливатор, даже просто на коленке собранное что попало на основе.

Выводы у меня пока такие: 

Хорошие движения он собирает четко, на скрине видно и хороший селл и бай. На флете или неопределенности как вчера -сегодня, сливает, но помаленьку. На мой взгляд, нужно какое-то масштабирование что-ли, он запросто может мелкое движение воспринять на сильную волну, а там уже все кончилось. Возможно это связано со слишком ранним определением волны, или с масштабом волн, т.е. он смотрит на форму, а не на размер, не знаю, код не видел. Что-то есть, буду думать и пробовать еще, если что путное получиться расскажу.

 
Андрей:

Спасибо за откровенную оценку.

Конечно, сырой взгляд на волны не дадут положительного результата.

Волны это только маленькая, но очень важная деталь в конструкции ТС. 

В сочетании с другими способами  анализа дадут высокий результат.

Тот вариант который я выставлял это примитивная конструкция для построения ТС.

Не хочу конкретно обсуждать этот вопрос на форуме. Если интересно, то пишите в личку.

 

Да, еще один момент.

Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн. Это бесконечный тандем. Интересная тема.

 
Uladzimir Izerski:

Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн. Это бесконечный тандем. Интересная тема.

Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн времени.

Так, наверное, будет точнее...

 
Alexander_K:

Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн времени.

Так, наверное, будет точнее...

Цена первична и её движение зависит лишь от действий участников рынка и больше ни от чего не зависит. На графиках ренко время вообще не учитывается. А каналы, трендовые линии, разные индикаторы и прочая лабуда - это всё вторично и придумано для того, чтобы были понятнее тенденции движения цены. 

 
Alexander_K:

Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн времени.

Так, наверное, будет точнее...

Одно другому не перечит. Одномоментного изменение цены не бывает, а только во времени. Хоть доли секунды, но во времени.

Цена находится в каналах по воле участников рынков. Сентимент не более.

 
khorosh:

Цена первична и её движение зависит лишь от действий участников рынка и больше ни от чего не зависит. На графиках ренко время вообще не учитывается. А каналы, трендовые линии, разные индикаторы и прочая лабуда - это всё вторично и придумано для того, чтобы были понятнее тенденции движения цены. 

Отсюда же и вытекают тенденции. Волны, тренды, каналы. Образуются группы однотипных суждений не более, а вытекают из этого тенденции которые видим на графиках. 

 

Маленькое пояснение по волнам и вероятности.

После импульсной волны вероятность, что будет коррекционная волна выше чем будет импульсная.

Но может быть и импульсная после импульсной, но вероятность ниже.

 Это же рынок.))

 
Андрей:

Ну такой, жесткие критерий входа))) 

 
Valeriy Yastremskiy:

Ну такой, жесткие критерий входа))) 

Входы у Андрея в правильном направлении. Но это еще грубая заготовка для построения ТС.

