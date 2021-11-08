ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 56
Накидал на скорую руку робота по вашему индикатору, почти 2 недели торгует, простой перевертыш 1,2 - sell 8,9 - buy, за 2 недели слил ~50$, причем в рынке все время, т.е. не сливатор, даже просто на коленке собранное что попало на основе.
Выводы у меня пока такие:
Хорошие движения он собирает четко, на скрине видно и хороший селл и бай. На флете или неопределенности как вчера -сегодня, сливает, но помаленьку. На мой взгляд, нужно какое-то масштабирование что-ли, он запросто может мелкое движение воспринять на сильную волну, а там уже все кончилось. Возможно это связано со слишком ранним определением волны, или с масштабом волн, т.е. он смотрит на форму, а не на размер, не знаю, код не видел. Что-то есть, буду думать и пробовать еще, если что путное получиться расскажу.
Спасибо за откровенную оценку.
Конечно, сырой взгляд на волны не дадут положительного результата.
Волны это только маленькая, но очень важная деталь в конструкции ТС.
В сочетании с другими способами анализа дадут высокий результат.
Тот вариант который я выставлял это примитивная конструкция для построения ТС.
Не хочу конкретно обсуждать этот вопрос на форуме. Если интересно, то пишите в личку.
Да, еще один момент.
Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн. Это бесконечный тандем. Интересная тема.
Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн времени.
Так, наверное, будет точнее...
Цена первична и её движение зависит лишь от действий участников рынка и больше ни от чего не зависит. На графиках ренко время вообще не учитывается. А каналы, трендовые линии, разные индикаторы и прочая лабуда - это всё вторично и придумано для того, чтобы были понятнее тенденции движения цены.
Цена подчиняется каналам, а каналы в тоже время зависят от волн времени.
Так, наверное, будет точнее...
Одно другому не перечит. Одномоментного изменение цены не бывает, а только во времени. Хоть доли секунды, но во времени.
Цена находится в каналах по воле участников рынков. Сентимент не более.
Цена первична и её движение зависит лишь от действий участников рынка и больше ни от чего не зависит. На графиках ренко время вообще не учитывается. А каналы, трендовые линии, разные индикаторы и прочая лабуда - это всё вторично и придумано для того, чтобы были понятнее тенденции движения цены.
Отсюда же и вытекают тенденции. Волны, тренды, каналы. Образуются группы однотипных суждений не более, а вытекают из этого тенденции которые видим на графиках.
Маленькое пояснение по волнам и вероятности.
После импульсной волны вероятность, что будет коррекционная волна выше чем будет импульсная.
Но может быть и импульсная после импульсной, но вероятность ниже.
Это же рынок.))
Ну такой, жесткие критерий входа)))
Входы у Андрея в правильном направлении. Но это еще грубая заготовка для построения ТС.