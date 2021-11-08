ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 27
Я просто рассматриваю одновременно сразу 3-4 тренда в разных ценовых категория одновременно и выбираю какой мне на текущий момент оптимален,
если есть время то по текущим данным поработаю, если нет в короткосрок лимиты расставлю или долгосрок, т.е на выбор.
А алгоритм сам простенький, только обработка данных по мате сложновата будет ну да ладно.
Искать ничего не буду, хотел сравнить данные да видно вручную вам выписывать не охота вот в чём разница между Таблицей и данными в терминал... ./
Теперь мне более понятно. Принцип тот же, только по разному рассматриваем. Мне с разных ТФ можно глубоко смотреть в историю и результат анализа будет такой же.
ТФ - нипричём у меня 1 мин везде и без разницы как я буду менять ТФ данные будут одни и теже.
Выбираю разлёт цены от 20пп допусти и до 200 и т.д и см что происходит в этом диапазоне цен... ./
Мне понятно это. Могу делать то же самое на одном ТФ.
Вижу одну деталь, что у Вас подобрана определенная комбинация и она работает. Так и должно быть. Если история подтвердила ,то и в будущем скорее всего повториться.
Нет. Она может и не повториться. Для это и используется разлёт, т.е если брать текущий разлёт от 20-50пп то там свои закономерности и они хоть и схожи с долгосроком но всё-же
отличаются из-за того что ветка где идёт построение находиться в другом тренде, а значит направление если и будет меняться то не существенно и правила торг будут идти от большего к меньшему, хотя бывает и наоборот но это на разворотах либо вблизи экстремумов, где заранее известен диапазон цен - вращение, продолжение или разворот... ./
Пример:
в файлах есть, но там много производных и в файл пишу с названиями. Могу счас сделать и прислать. в тестере только.добавлено. не просматриваю, а пишу алгоритм, который просматривает и выбирает.
Дружище см текст - не надо всё вижу.
При твоём алгоритме нет постоянного мин пп - оно всегда разное содной стороны это может быть и норм если использовать определённую стратегию,
а вот для поиска одинаковых ценовых волн нужно делать выборку по условиям(от20-50пп||30-50 ит.п), так как в волне большого тренда нет коротких дистанций, а есть новое образование в виде импульсов и малых трендов. Т.е отделить, а промежуток между ними оставить как есть тока выделить чтобы путаницы не было. При таком раскладе получиться что от точки А до Б у тебя будут волны меньшего порядка. Возможно даже очень интересная картина получиться со своими закономерностями и совпадениями на прокрутке по истории.
Заинтриговал даже... .!/
С учётом моделирования, разметки должно получиться будущее исполнение по Time, т.е ход цены внутри волны с обязательным исполнением, а вот будет продолжение волны или отскок по текущему тренды ? Хотя если разобрать волну большего порядка то там есть цены к обязательному исполнению ниже в районе 1.3484 - 1.3450. Дальнейшее развитие зависит только от лимитов внизу, но как правило это 1-2 прохода и возврат к бай тренду. Матиматически всё это можно просчитать... ./
Память у рынка сильна. Только смещение по горизонтали не постоянная)) В этом фокус.
Зиг-заги сложно торговать
Лучше уровни(флет) и тренды.
Причем флет торгуем только в одну сторону
В этом случае флет+тренд=одна стратегия, а не две
Зиг-заги сложно торговать
Лучше уровни и тренды.
Привет дружище!!!
Может покинешь ветку?
А то в предыдущей ветке до слёз поржал - шучу... /
Если ржешь, то только читай
картинки добавил там
ты же ручник, а там автоматом
;)