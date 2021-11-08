ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот смотри
Немного не понял идею:
- мы открываем позицию и ждем наступления этих 2% (от 250 пунктов),
- или мы ждём наступления этих 2%, а затем входим в обратную сторону в ожидании 50 пунктов (ну или любого другого числа)?
Немного не понял идею:
- мы открываем позицию и ждем наступления этих 2% (от 250 пунктов),
- или мы ждём наступления этих 2%, а затем входим в обратную сторону в ожидании 50 пунктов?
Ждем когда колено будет 250 пунктов и входим в противоположную сторону предполагая, что просадка не превысит 50 пунктов.
Ждем когда колено будет 250 пунктов
Вот что творится после 200 пунктов:
Есть шанс, что цена не остановится на 250 пунктах, даже на 500. Просадка может быть большой.
Вот что творится после 200 пунктов:
Есть шанс, что цена не остановится на 250 пунктах, даже на 500. Просадка может быть большой.
Поэтому это всё ерунда.
Поэтому это всё ерунда.
Вот что творится после 200 пунктов:
Есть шанс, что цена не остановится на 250 пунктах, даже на 500. Просадка может быть большой.
Тогда зачем было давать не полный график распределения?
Упс, это не специально. Сделал так, чтобы легко рассматривать основную часть. Вот более менее полный, последнее значение 2934 пункта, которое встречается 1 раз.
Собственно больших секретов нет :-)
торгую в частности (там больше конечно условий и сигналов,но) пробой канала стандартного отклонения. Ловлю момент когда волна точно закончилась и видимо идёт встречная.
на стандартном зигзаге это сложновато, он истеричный и придётся половину руками делать, и головой думать, но желающие могут попробовать
например на любимом тут минутном графике:
по зигзагу находим "давлеющую" вершину, дальше чем 180 мин. Отступив от неё например 60 баров вперёд начинаем тянуть канал. Второй конец канала недостаёт 60 баров до самой последней вершины.
Так как минутки ещё и волатильны до безобразия, в свойствах канала ставить отклонение больше чем 1, например 1.2
Пробой канала явно сигнализирует что волна кончилась и можно "оседлать" следующую
конретные цифры и доп.условия нужно подобрать под себя.
Так как у меня зигзаг сильно нестандартный, он чётко показывает границы волн и не особо приходится думать от какой конкретно верхушки тянуть канал. Да ещё и свой сигнал показывает что идёт разворот. Мне проще :-)
Но метод именно такой, можете применять
Спасибо. У меня свои методы.
Тоже применяю каналы.
Но каналы создаём то мы, хоть и по историческим ценам, а цена не обязана ходить по ним. Иногда придерживается.))
Упс, это не специально. Сделал так, чтобы легко рассматривать основную часть. Вот более менее полный, последнее значение 2934 пункта, которое встречается 1 раз.
50п понятно, что связаны с круглыми ценами.
А сильные выбросы взятые с истории, скорее всего новостные шарахания. Они чаще всего совпадают с изменением направления волн.
Чтобы знать потенциальную прибыль нужно собрать стату, что было после таких колен.
Тут уже кривая начинает дёргаться, не хватает данных. Всего на минутках EURUSD с 2014 по 2019 получилось 100212 значений Зиг-Зага. Движений, идущих за движением более 600 пунктов осталось 540.
Т.е. движений более 600 пунктов составляет пол процента от общего количества.
50п понятно, что связаны с круглыми ценами.
Наверное, но нужно учесть, что эти 50 пунктов по пятизнаку, всего лишь 5 пунктов по четырёхзнаку. Являются ли они значимыми круглыми?