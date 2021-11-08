ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 20

Vladimir Baskakov:
На Форексе нет , не было и не будет закономерностей. Не трать время

Не трать ты время на детские посты.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Не трать ты время на детские посты.

Вова найди хоть одну закономерность , кроме той, что все сольют. И ты станешь миллионером, пьяным , но миллионером
 
Vladimir Baskakov:
Вова найди хоть одну закономерность , кроме той, что все сольют. И ты станешь миллионером, пьяным , но миллионером

Не с твоим умом в такие ветки заходить.) Да и в остальные тоже.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Не с твоим умом в такие ветки заходить.) Да и в остальные тоже.

Вова Вова, алкоголь тебя погубит
 
Uladzimir Izerski:

Посмотрел. Соглашусь, что проведена важная существенная работа. Мне не понравилось только то, что не соблюдается последовательность волн в моём понимании. Так как это уже стало важным для меня. На моей системе завязываются другие закономерные явления, которые вписываются в общую картину рынка. Например каналы, которые можно построить не дожидаясь третьей точки. То есть предсказательные и они чудесным образом работают на удивление всем. И многое другое.

это материал для работы. только делаю разделение. проблема что экстремумы 2 и 3го порядка могут быть такой же значимости как и первого во флете например, схождении или другом флаге. поэтому делаю логику разделения. и поэтому интересна ваша. в своей иду побарно, потом по экстремумам первого порядка и приходится возвращаться на барный уровень что бы понять что это настоящий экстремум а не забор например и тоже самое со 2 и  3 уровнем. алгоритм сложный.

 

про зиги... практическое применение - подготовка...

берется история последних 1000 зигзагов - строится массивчик по относительным процентам изменения размеров колен зигзагов... и текущие 2-3 колена сравниваются с историей и рисуются те Движения - которые совпадали на 90-100% с 2-3 коленами назад :) 

получается пучок траекторий куда в истории двигалась цена....

 

... применение

ну и заметил - что если разбить пучки на 2 части - выше и ниже горизонтальных - и нарисовать Средние - то цена примерно по таким зигзагам и ходит

ну как то так :))

 
Valeriy Yastremskiy:

это материал для работы. только делаю разделение. проблема что экстремумы 2 и 3го порядка могут быть такой же значимости как и первого во флете например, схождении или другом флаге. поэтому делаю логику разделения. и поэтому интересна ваша. в своей иду побарно, потом по экстремумам первого порядка и приходится возвращаться на барный уровень что бы понять что это настоящий экстремум а не забор например и тоже самое со 2 и  3 уровнем. алгоритм сложный.

Да,  алгоритм сложный, но если он является полезным можно использовать.

В моём случае внимание заострено на упрощении распознавания образа рынка и его чтение как текста например. 

Если посмотрим на электронные часы, то видим цифры построенные из палочек соединённых в определенные комбинации и легко читаемые как цифры.

То же самое я попытался сделать с чтением рынка и оказалось, что это просто сделать.

Есть много неисследованных вопросов, но сама основа заложена и исследована.

Кому интересно подключайтесь.  

 
что значит подключайтесь.

 
Uladzimir Izerski:

Да,  алгоритм сложный, но если он является полезным можно использовать.

В моём случае внимание заострено на упрощении распознавания образа рынка и его чтение как текста например. 

Если посмотрим на электронные часы, то видим цифры построенные из палочек соединённых в определенные комбинации и легко читаемые как цифры.

То же самое я попытался сделать с чтением рынка и оказалось, что это просто сделать.

Есть много неисследованных вопросов, но сама основа заложена и исследована.

Кому интересно подключайтесь.  

Владимир, а что у вас выступает в качестве "палочки", т.е.что есть базовый элемент ?

