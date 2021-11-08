ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 20
Посмотрел. Соглашусь, что проведена важная существенная работа. Мне не понравилось только то, что не соблюдается последовательность волн в моём понимании. Так как это уже стало важным для меня. На моей системе завязываются другие закономерные явления, которые вписываются в общую картину рынка. Например каналы, которые можно построить не дожидаясь третьей точки. То есть предсказательные и они чудесным образом работают на удивление всем. И многое другое.
это материал для работы. только делаю разделение. проблема что экстремумы 2 и 3го порядка могут быть такой же значимости как и первого во флете например, схождении или другом флаге. поэтому делаю логику разделения. и поэтому интересна ваша. в своей иду побарно, потом по экстремумам первого порядка и приходится возвращаться на барный уровень что бы понять что это настоящий экстремум а не забор например и тоже самое со 2 и 3 уровнем. алгоритм сложный.
про зиги... практическое применение - подготовка...
берется история последних 1000 зигзагов - строится массивчик по относительным процентам изменения размеров колен зигзагов... и текущие 2-3 колена сравниваются с историей и рисуются те Движения - которые совпадали на 90-100% с 2-3 коленами назад :)
получается пучок траекторий куда в истории двигалась цена....
... применение
ну и заметил - что если разбить пучки на 2 части - выше и ниже горизонтальных - и нарисовать Средние - то цена примерно по таким зигзагам и ходит
ну как то так :))
это материал для работы. только делаю разделение. проблема что экстремумы 2 и 3го порядка могут быть такой же значимости как и первого во флете например, схождении или другом флаге. поэтому делаю логику разделения. и поэтому интересна ваша. в своей иду побарно, потом по экстремумам первого порядка и приходится возвращаться на барный уровень что бы понять что это настоящий экстремум а не забор например и тоже самое со 2 и 3 уровнем. алгоритм сложный.
Да, алгоритм сложный, но если он является полезным можно использовать.
В моём случае внимание заострено на упрощении распознавания образа рынка и его чтение как текста например.
Если посмотрим на электронные часы, то видим цифры построенные из палочек соединённых в определенные комбинации и легко читаемые как цифры.
То же самое я попытался сделать с чтением рынка и оказалось, что это просто сделать.
Есть много неисследованных вопросов, но сама основа заложена и исследована.
Кому интересно подключайтесь.
что значит подключайтесь.
Владимир, а что у вас выступает в качестве "палочки", т.е.что есть базовый элемент ?