ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 47
Алерт когда срабатывает дает звуковой сигнал на каждом тике, что очень не удобно. Хорошо если он будет срабатывать и давать звуковой сигнал один раз. Не хватает информации на каком фин. инструменте произошла смена паттерна.
Извиняюсь. В спешке забыл доделать. Исправлю сейчас.
П.с.
Уже залил исправленную версию 1.6. Тестируйте.
Тестирую. на рынке сейчас такой тренд . что паттерн не меняется.))
Все в порядке.
Так и должно быть. Кто то не верил?
Сегодня Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Цена уже просится вверх, но какие данные покажут в новостях и как среагируют рынки надо смотреть по факту.
Такие события не поддаются прогнозированию. Не стоит верить никому. Даже мне))
Возможные места для вершин волн. Это не последовательность.
В чём есть удобство работать с волнами?
В том, что у них есть повторяемость. Их можно маркировать по типу
Есть простые типы волн.
Тип 5 это импульсная волна вверх.
Тип 4 это коррекционная волна вверх .
Тип 2 это коррекционная волна вниз.
Тип 1 это импульсная волна вниз.
Главное удобство - это, когда знаем места входа и выхода. Вы хоть один вход и выход продемонстрируйте в соответствии со своей теорией.
Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров), и поэтому выглядит правдоподобно. Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая её в установленный факт, или же опровергают, переводя в разряд ложных утверждений.
Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой)
Одномоментно на графике существуют множество волн. Весь секрет в том, что надо уметь идентифицировать те волны которые нужны для работы.
Каждая волна имеет свои характерные черты. Начало и конец волны предопределен своим правилом и подчиняется общему закону согласованности волн.
Один вход и выход вам ничего не даст для понимания сути, для чего эти волны нужны.
Вход может быть случайный или закономерный неважно, а вот удержание позы это другое дело.
Не понимая какая на данный момент волна, "жирного лося" можно держать до убоя депозита.
А вот если знать какая сейчас волна, можно прибыльную держать долго не переживая и убыточную вовремя закрыть.
Входы и выходы предпочтительно могут определяться согласно волновой структуре, но это не обязательно. Главное по правильной волне.
А какая здесь гипотеза? Что волны можно в соответствии с какими-то правилами классифицировать? Так в этом нет никаких сомнений. Другое дело , если бы было озвучено, как эти волны использовать для входа выхода, чтобы получить положительный эффект, тогда это была бы гипотеза.