ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 47

Алерт когда срабатывает дает звуковой сигнал на каждом тике, что очень не удобно. Хорошо если он будет срабатывать и давать звуковой сигнал один раз. Не хватает информации на каком фин. инструменте произошла смена паттерна.
 
Извиняюсь. В спешке забыл доделать. Исправлю сейчас.

П.с. 

Уже залил исправленную версию 1.6. Тестируйте.

 
Тестирую. на рынке сейчас такой тренд . что паттерн не меняется.))

Все в порядке.

 
Так и должно быть. Кто то не верил?

 

Сегодня  Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе 

Цена уже просится вверх, но какие данные покажут в новостях и как среагируют рынки надо смотреть по факту.

Такие события не поддаются прогнозированию. Не стоит верить никому. Даже мне))

Возможные места для вершин волн. Это не последовательность.

7115

 

В чём есть удобство работать с волнами?

В том, что у них есть повторяемость. Их можно маркировать по типу

Есть простые типы волн.

Тип 5 это импульсная волна вверх.

Тип 4 это коррекционная волна вверх .

Тип 2 это коррекционная волна вниз.

Тип 1 это импульсная волна вниз.

 
Главное удобство - это, когда знаем места входа и выхода. Вы хоть один вход и выход продемонстрируйте в соответствии со своей теорией.

 
Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой)

 
Одномоментно на графике существуют множество волн. Весь секрет в том, что надо уметь идентифицировать те волны которые нужны для работы.

Каждая волна имеет свои характерные черты. Начало и конец волны предопределен своим правилом и подчиняется общему закону согласованности волн.

  Один вход и выход вам ничего не даст для понимания сути, для чего эти волны нужны.

Вход может быть случайный или закономерный неважно, а вот удержание позы это другое дело.

Не понимая какая на данный момент волна, "жирного лося" можно держать до убоя депозита.

А вот если знать какая сейчас волна, можно прибыльную держать долго не переживая и убыточную вовремя закрыть.  

Входы и выходы предпочтительно могут определяться согласно волновой структуре, но это не обязательно. Главное по правильной волне.

 
А какая здесь гипотеза? Что волны можно в соответствии с какими-то правилами классифицировать? Так в этом нет никаких сомнений. Другое дело , если бы было озвучено, как эти волны использовать для входа выхода, чтобы получить положительный эффект, тогда это была бы гипотеза. 

