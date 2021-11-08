ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот как раз "нового" понять не могу.. Размер волн, очередность, виды коррекции, подволны - пока все те же самое. А понять в какой подволне какой волны какого порядка находится рынок - вопрос не на один миллион! ))
Думаю пустая затея искать одинаковый размер волн. Случаются совпадения размера, но рынок не терпит обязательности в точности. Тут другой подход к рынку. Паттерны волн.
Волны нарезаются на подобие известного зигзага. Есть небольшая, а местами и значительная разница.
Повторюсь, что бы не искали в лабиринтах ветки.
Размер волн это условное значение и зависит от комбинации волн в группе. Волны маркируются следующим образом.
Даже не вооруженным взглядом видно, что:
Самая сильная импульсная волна вниз -1
Менее сильная импульсная волна вниз - 2
Коррекционная волна вниз - 3
Коррекционная волна вниз - 4
переход состояния - 5
==
Коррекционная волна вверх - 6
Коррекционная волна вверх - 7
Сильная импульсная волна вверх - 8
Самая сильная импульсная волна вверх 9.
Волны 3,4 и 6,7 похожи, но имеют свои нюансы как и 1,2 и 9,8.
==
Надо учитывать тот факт, что это не волны Эллиотта.
У меня волны можно рассчитать индивидуально для любого участка графика. Они починяются единому закону. Это проверенный факт.
==
Построить полноценную торговую систему? Наверно не совсем так.
Задача внести новую кровь в идею как у народа чукчи.
Каждый пост полезен, кроме наездов завистников.)
Владзимир! Добрый вечер!
Каясь, еще не осилил всю ветку, не могу понять как нумеруются волны и паттерны
Сейчас на H1 по EURUSD: 2649
Менее сильная импульсная волна вниз - 2
Коррекционная волна вверх - 6
Коррекционная волна вниз - 4
Самая сильная импульсная волна вверх - 9
У меня получилось так:
Что-то я не понимаю....
Владзимир! Добрый вечер!
Каясь, еще не осилил всю ветку, не могу понять как нумеруются волны и паттерны
Сейчас на H1 по EURUSD: 2649
Менее сильная импульсная волна вниз - 2
Коррекционная волна вверх - 6
Коррекционная волна вниз - 4
Самая сильная импульсная волна вверх - 9
У меня получилось так:
Что-то я не понимаю....
Поправлю немного.
Все волны ниже 5ки будут идти вниз, а выше 5ки вверх.
У тебя 4кой вверх позначена. Это не правильно.
Мы многое не знаем о формировании цены как процесса в физически-математическом процессе.
Я делаю первые шаги в этом направлении. Нравится или нет, кому то, мне не интересно.
Думаю, что есть единицы умных людей из общей массы, которые поймут меня.
Тема новая. Не для слабаков.
Если есть сильные личности подключайтесь.
Получается волна это отрезок между Nx и Vx?
т.е.: N4->V4, N3->V3, N2->V2, и текущая N1->V1? А А вместе 4 волны образуют паттерн?
тогда как будет называться движение цены между V4->N3?
Получается волна это отрезок между Nx и Vx?
т.е.: N4->V4, N3->V3, N2->V2, и текущая N1->V1? А А вместе 4 волны образуют паттерн?
тогда как будет называться движение цены между V4->N3?
Помните, что в этой системе нет подобия на волны Элиотта и ничего с ними не связано. Это новая система распознавания волн на графиках.
Порядок отсчета волн идет от нулевого бара. Цифра от 1 до 8 это имя волны, а заодно и сила её.
Вот нашел рисунок на 23 странице. Наглядно видна сила 9 волны.
==
Построить полноценную торговую систему? Наверно не совсем так.
Задача внести новую кровь в идею как у народа чукчи.
Каждый пост полезен, кроме наездов завистников.)
Очень абстрактно... ))) А можно конкретнее? Цели, задачи? А то "новую кровь в идею.." - ну совсем не годится))
Допустим выделили 9 типов волн.. В своей торговле я тоже ориентируюсь на что то подобное (в своем видение конечно). Ваш индикатор может их определить до начала формирования? Я вот считаю, что очень часто движение начинается и заканчивается импульсом. В вашей терминологии видимо волнами 1,2 и 8,9
Помните, что в этой системе нет подобия на волны Элиотта и ничего с ними не связано. Это новая система распознавания волн на графиках.
Порядок отсчета волн идет от нулевого бара. Цифра от 1 до 8 это имя волны, а заодно и сила её.
Вот нашел рисунок на 23 странице. Наглядно видна сила 9 волны.
Спасибо, понял.
Владзимир! Добрый вечер!
Каясь, еще не осилил всю ветку, не могу понять как нумеруются волны и паттерны
Сейчас на H1 по EURUSD: 2649
Менее сильная импульсная волна вниз - 2
Коррекционная волна вверх - 6
Коррекционная волна вниз - 4
Самая сильная импульсная волна вверх - 9
У меня получилось так:
Что-то я не понимаю....
паттерн 2649. n1v1 - 9 вверх, v2n1 - 4 вниз, n2v2 - 6 вверх, v3n2 - 2 вниз. Далее волны в паттерн не входят. 4ре последних экстремума входят в паттерн.
Типов волн 8.
паттерн 2649. n1v1 - 9 вверх, v2n1 - 4 вниз, n2v2 - 6 вверх, v3n2 - 2 вниз. Далее волны в паттерн не входят. 4ре последних экстремума входят в паттерн.
Типов волн 8.
Спасибо! Разобрался уже, еще момент, если сейчас паттерн 2649, то следующий будет обязательно 649Х, где Х=(1 или 2 или 3 или 4 или 5)?
Возможна ли ситуация скажем паттерн - 2646 а через 5 минут 2649 возможно ли изменение номера последней волны? Перерисовка?