ЗигЗаги, волны, тренды.

Aleksei Stepanenko:

Хочу уточнить, различие волн вниз выглядит так:


3 и 4 это коррекционные волны вниз а 1 и 2 импульсные вниз.

А что вы хотите уточнить?
 
Aleksei Stepanenko:

надо 5 колен для 4 волн. 1 и 2 не отличаются. в 3 случае последняя волна корректирующая 3, в последнем 4

 

Внешний вид и размеры. Владимир обозначает: самая сильная, менее сильная.

Хочу понять, я правильно нарисовал.

 
Aleksei Stepanenko:

Правильно, если волна зафиксировалась, она становиться корректирующей (формулу сравнения не помню), а потом если превышает уровень предыдущей импульсной, то становится импульсной.

 

Самая сильная волна это волна которая пройдет наибольшее расстояние в пунктах?

Самая сильная волна это волна которая пройдет наибольшее расстояние за меньше время ?

Самая сильная волна это волна сильная относительно предыдущих 3 волн?

 
?Aleksei Stepanenko:

  Н1если на изображении под номером 4 это коррекционная волна в низ номер 4  то в 43% следующая сильная импульсная волна 1.

 
Vitali Kadel:

третий вариант наиболее близок к алгоритму.

 
Aleksei Stepanenko:

Публично алгоритм нарезки волн выставлять не буду. Причину уже объяснил раньше.

Но в узком кругу порядочных форумян не исключаю.

==

Для остальных достаточно знать, что на волне 1 можно только продавать, а на волне 9 только покупать и быть в шикарной прибыли.)

Uladzimir Izerski:

Володя ты бы хоть раз показал эту шикарную прибыль, вечно прячешь 
 
Vladimir Baskakov:
Володя ты бы хоть раз показал эту шикарную прибыль, вечно прячешь 

У тебя лучше получается случайно.

А у меня только от нагромаждения линий)

... удалил рисунок.

К сожалению  рисунок не вставляется правильным...

Вставляется чужой. Проблема с сайтом.

