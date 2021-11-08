ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 55
Хочу уточнить, различие волн вниз выглядит так:
3 и 4 это коррекционные волны вниз а 1 и 2 импульсные вниз.А что вы хотите уточнить?
надо 5 колен для 4 волн. 1 и 2 не отличаются. в 3 случае последняя волна корректирующая 3, в последнем 4
Внешний вид и размеры. Владимир обозначает: самая сильная, менее сильная.
Хочу понять, я правильно нарисовал.
Правильно, если волна зафиксировалась, она становиться корректирующей (формулу сравнения не помню), а потом если превышает уровень предыдущей импульсной, то становится импульсной.
Самая сильная волна это волна которая пройдет наибольшее расстояние в пунктах?
Самая сильная волна это волна которая пройдет наибольшее расстояние за меньше время ?
Самая сильная волна это волна сильная относительно предыдущих 3 волн?
если на изображении под номером 4 это коррекционная волна в низ номер 4 то в 43% следующая сильная импульсная волна 1.
третий вариант наиболее близок к алгоритму.
Публично алгоритм нарезки волн выставлять не буду. Причину уже объяснил раньше.
Но в узком кругу порядочных форумян не исключаю.
Для остальных достаточно знать, что на волне 1 можно только продавать, а на волне 9 только покупать и быть в шикарной прибыли.)
Володя ты бы хоть раз показал эту шикарную прибыль, вечно прячешь
У тебя лучше получается случайно.
А у меня только от нагромаждения линий)
... удалил рисунок.
К сожалению рисунок не вставляется правильным...
Вставляется чужой. Проблема с сайтом.