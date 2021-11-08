ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 62
Каналы это довольно интересная тема. Сам этим балуюсь. Цена действительно имеет тенденцию отражения от границ канала. Это можно доказать статистически. Почему она существует? Я объясняю тем что многие пользуются каналами. Проблема в том что много разных методов построения этих каналов, в большинстве неправильных. Каждый трейдер имеет свой метод. Если построить много каналов по этим разным методам то можно увидеть что цена всё время отражается от границ какого-то канала. Чтобы построить правильный канал нужно много компьютерных вычислений. Рукой тоже не легче. То что на взгляд кажется правильным каналом, на самом деле таким не является.
Правильно выразили.
Хочу добавить, что одни каналы без других способов анализа цены могут быть не такими уж успешными в торговле.
Правильных каналов, как таковых, существовать на рынках не может, но и отказываться от них не надо. Надо просто правильно их применять.
Построить линейных каналов на графике можно великое множество, но среди них выделяются важные, но в тоже же время зависимые от окна наблюдения.
Вот дневной график.
Красный канал - "свет фар", а голубой - "фонарик".
ТС показывает 72% на рост и 20% на падение.
Поведение цены всегда непредсказуемо, но от вероятности отказываться не стоит.
Верхняя граница красного канала это сильное сопротивление, нижняя граница голубого канала это поддержка.
Воздействие будет происходить когда цена достигнет границы канала. Каналы могут расширяться и немного изменять угол наклона, подстраиваясь под характер рынка.
Не стоит понимать это как перерисовывание на графике. В них заложена четкая логика слежения за ценой. Мои каналы показывают ВОЗМОЖНОЕ или вероятное направление цены в будущем. Возможное потому, что никто не знает точное и я в том числе.)
Вангуют на 99% даже на 100 ;)))
Создал группу "Торговые системы и методы анализа рынков". Вот тут можно найти.
Буду там.
Там спокойней. Будет много интересного.
Можно удалять дурацкие посты.))
Нашёл 100% закономерность при определении 5 волны пункт в пунк попадание раз за разом,
Есть около 3-4 переменных в разных ценовых категориях где определение будущей цены измеряется
в зависимости от последующих 3 значений и полученное число +суем или вычитаем (зависит от комбинации и разлёта цены между друг другом) из цены на истории за 3 прохода
получаем последующее число. Такое ощущение что рынок Форекс это либо матрица либо цена ходит по определённой схеме или какому то математической формуле.
При обкатке есть несколько параметров от которых зависит последующая цена в будущем.
Ничего удивительного))))))))
Этот паттерн встречается повсеместно. Стоит только вооружиться наклонными горизонталью, можно волнами и свечами.
Он двусторонний. Притом должны быть определенные условия.
Я разработал волновую систему, которая работает как кубик Рубика.
Волны могут перестраиваться как угодно, но подчиняются определенным правилам, как у кубика Рубика не выпадают грани.
Есть ознакомительный блог по волнам. https://www.mql5.com/ru/blogs/ideas/wave-count
Ни как не доберусь продолжить эту тему, как их использовать в трейдинге.
Может только это никому неинтересно, то смысла нет готовить?
"Кубик Рубика" - математически просчитываемая система..., со вполне ОПРЕДЕЛЕННЫМ алгоритмом его решения ...
Сомневаюсь, что Ваша "волновая система" отвечает этим требованиям...
"Реклама - двигатель торговли!"
"Кубик Рубика" - математически просчитываемая система..., со вполне ОПРЕДЕЛЕННЫМ алгоритмом его решения ...
Сомневаюсь, что Ваша "волновая система" отвечает этим требованиям...
"Реклама - двигатель торговли!"
Люблю критиканов которые не разобравшись критикуют всё и всех подряд.)
Переваливают на рекламу. А ведь это ноу-хау. Делюсь бесплатно. В блоге всё расписано.
===
Что бы модель работала, она должна подчиняться математике.
Моя волновая система подчиняется.
Может не у каждого есть способности разобраться, то это уже не мои проблемы, а критиканов)
Почитал. Математики там немного и всё визуализирует Zz.
Если смотреть на зигзаг, то даже его не построишь без математики)
У меня же заложен алгоритм распознавания волн, который без математики не построишь. Да и зигзаг не совсем зигзаг, а так программулина.
Конечно это не для средних умов, надо разбираться. Всем надо готовое, а тут этот номер не пройдёт. Надо изучать.)
Волны работают, просто их надо понимать.
У меня же заложен алгоритм распознавания волн, который без математики не построишь.
"Механизм РАСПОЗНАВАНИЯ" каких волн? Тех, которые на истории? Так чего их РАСПОЗНАВАТЬ?... Или волн из Вашей фантазии?... Да , вот эти волны нужно распознавать ОЧЕНЬ внимательно... Попахивает чертовщиной и мракобесием...