ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 7
На минутках EURUSD (5 знаков):
на минутках статистику стоит детализовать по времени.
Например с дискретностью 4-х часовой свечи.
Волатильность сильно меняется в течении дня.
Привет Владимир!. Анекдот вспомнил, когда прапорщик говорит новобранцам: "Сегодня буду Вас обучать ползать зигзугом". А молодой умник из салаг его поправляет: "Не зигз угом, товарищ прапорщик, а зигзагом". А прапор отвечает: "А вот как я скажу, так ты и поползешь!"
Цене видать тоже кто-то приказывает "ползать зигзугом".
Привет, Алексей!
Рынок всех ставит зигзугом)) Никто правда не хочет верить, что стоят в таком положении.
Наглядный пример.
Стрелки показывают направление покупок и продаж. И как реагируют волны цен на их действия. Просто потрясающе!
Ребята, даже не знаю, что из этого можно получить.
Хорош прикалываться, что за канал у вас под 45°. Че за бред
Канал может быть под любым углом и под 45° тоже.
В чем бред то?
Закономерно. Чем больше расстояние между экстремумами тем реже встречаются.
Хороший график. Так можно подобрать хорошую стату для других вариантов. ТФ, инструментов и пр.
статистика старых зигзагов покажет примерные точки окончания нового колена зигзага... в середине скопления скорее всего колено заканчивается
вот тут видны старые колена
Вы брали статистику без учета зависимости волн в комбинации .
А если сделать такую выборку, то количество вариантов сократится в несколько раз.
Вставил код в стандартный зиг-заг:
при смене тайм-фрейма, индикатор создаёт файл с расстояниями между экстремумами. Дальше в Excel использовал функцию "Частота"
Можно поэкспериментировать.
++
Спасибо за вклад.
Ребята, даже не знаю, что из этого можно получить.