ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 13
Так чем все закончилось Уладзимир?
Если бы ты не сунулся в эту ветку со своим скудным умишком, ветку бы я продолжал развивать.
Ты остановил её. Радуйся.)
Да ладно вам, друзья, не обижайте друг друга. Поддержу тему.
Если строить наклонные каналы по трём точкам (две точки для построения трендовой линии, и третья для определения ширины диапазона), то к моменту построения цена часто выходит из канала. Моё статистическое наблюдение показывает, что скорость движения цены в канале меняется не кардинально. Некоторые называют это углом наклона канала, но мне больше нравится называть это скоростью. И измерение соответствующее: пункты в день.
Так вот, можно найти медианное значение скорости (наклона) канала исходя из статистики предыдущей истории. Отклонение движения цены от которого будет достаточно редким. Так же обстоят дела и с шириной канала. При таком построении есть и плюс и минус. Минус - цена может пойти другим путём, плюс - о тренде вы узнаёте раньше второго касания.
На этой картинке каналы строились вместе с движением цены, и не перерисовывались в дальнейшем. Видны места, где цена ходила по каналам достаточно точно, а кое-где съезжала с темы.
Поскольку человек не знает будущего, невозможно заранее подкрутить такой угол наклона, чтобы цена отплясывала по начерченной линии, как дрессированная собачка. Спасёт только долгосрочное статистическое преимущество.
При более глобальном взгляде скорость канала уменьшается, а диапазон расширяется. Ну это я банальность сказал, это и так всем понятно :)
По поводу статистики. Если строить каналы различной протяжённости и считать, что встречаемость первой волны в тренде равна 100%, то есть в тренде всегда присутствует хотя бы одна волна. То уже вторая волна встречается в 10-40% случаев (в зависимости от глобальности взгляда, например на верхнем графике это значение равно 14%, на нижнем 20%), третья волна встречается в 3-20%случаев. Всё это означает, что к моменту постройки канала по трём точкам, цена с большей вероятностью покинет этот канал.
Так же это подтверждает утверждение о том, что форекс - это флетовый рынок. И рассчитывать на частое катание на больших горках с доливками не приходится.
Подойдем к ЗЗ с азов.
Вот рисунок. Текущий график. Стандартный ZZ красная ломаная и буквенно-цифровая разметка с моего с параметром "9". Он наложен на стандартный.
Если чисто технически читать график, то видно, что узел V1 выше узла V2 , значит волна N2-V1 является импульсной к предыдущей V2-N2.
Волны всегда будут импульсные или коррекционные относительно одна к другой. Так к слову)))
Если есть точка N1 уже можем рассматривать варианты. Какая это будет волна?
Есть два варианта. Коррекционная или импульсная. Но у нас уже есть зацепка.)) На сегодня пожалуй хватит.)) Растянем удовольствие.
ты прям мазохист какой-то... ничего удивительного нет в том, что тебя троллят.
А как быть с тем, что на Недельном графике все не так будет? Или на Н8(Н12), там тоже картинка другая будет.
На каждом ТФ своя жизнь.
Каждый ТФ вносит свой вклад в цену.
ВсЁ стройно и взаимозависимо.
===
Думал, что будет кому то интересно. Таких наработок нет в интернете.
Теперь пускай тролят сами себя.)))
Владимир, ты протащи зиг-заг людям на примере сделки в режиме он-лайн.
То есть мол тут открыл, и реально открой.
Тут закрыл, и реально закрой.
Подбей бабки.
А то ведь троллинг получается с твоей стороны, а не с их.
Будут обвинять в пиаре продуктов. Мне это не надо.
Скрыл все продукты и всё равно не довольны.
На этом поставил точку.
Потеряли господа намного больше, чем заработали на удовольствии от тролинга.)))
Ты продаешь зиг заг????
да ладно ;))))
Будут думать)))))) И завидовать)))
Новая ИДЕЯ - это хорошо..., но не достаточно для привлечения внимания...
Вы писали, что ВЕСЬ расчет идет по ФОРМУЛЕ, поэтому показать тест работы этой ИДЕИ за пару лет - не должно быть трудно выполнимой задачей...
Грамотная реклама...