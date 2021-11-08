ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 11
Смелый поступок, спрятать то, что никто никогда не купит
С праздничком тебя.)))
Сегодня день студента!!!
С праздничком тебя.)))
Сегодня день студента!!!
Спасибо! Вы там тоже с крахмалом не перебарщивайте, плохо на мозг влияет
В чужой теме не по теме только шавки тявкают. Не лезь если не понимаешь.
А то что ты ляпаешь, тебя не красит. Всё, к тебе полный игнор.
Подойдем к ЗЗ с азов.
Вот рисунок. Текущий график. Стандартный ZZ красная ломаная и буквенно-цифровая разметка с моего с параметром "9". Он наложен на стандартный.
Если чисто технически читать график, то видно, что узел V1 выше узла V2 , значит волна N2-V1 является импульсной к предыдущей V2-N2.
Волны всегда будут импульсные или коррекционные относительно одна к другой. Так к слову)))
Если есть точка N1 уже можем рассматривать варианты. Какая это будет волна?
Есть два варианта. Коррекционная или импульсная. Но у нас уже есть зацепка.)) На сегодня пожалуй хватит.)) Растянем удовольствие.
Вова, очевидно, спит.... Не велел беспокоить.
Ещё бы, первая за многие годы попытка написать что-то отличное от флуда забрала последние силы.
Хватит растягивать удовольствие , продолжайте.
А продолжение после точки N1, или туды или сюды.
Ещё бы, первая за многие годы попытка написать что-то отличное от флуда забрала последние силы.
:)))))