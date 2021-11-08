ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 11

Vladimir Baskakov:
Смелый поступок, спрятать то, что никто никогда не купит

С праздничком тебя.)))

Сегодня день студента!!!

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

С праздничком тебя.)))

Сегодня день студента!!!

Спасибо! Вы там тоже с крахмалом не перебарщивайте, плохо на мозг влияет
 
Vladimir Baskakov:
Спасибо! Вы там тоже с крахмалом не перебарщивайте, плохо на мозг влияет

В чужой теме не по теме только шавки тявкают. Не лезь если не понимаешь.

А то что ты ляпаешь, тебя не красит. Всё, к тебе полный игнор.

 

Подойдем к ЗЗ с азов.

Вот рисунок. Текущий график. Стандартный ZZ красная ломаная и буквенно-цифровая разметка с моего с параметром "9". Он наложен на стандартный.

Если чисто технически читать график, то видно, что узел V1 выше узла V2 , значит волна N2-V1 является импульсной к предыдущей V2-N2.

Волны всегда будут импульсные или коррекционные относительно одна к другой. Так к слову)))

Если есть точка N1 уже можем рассматривать варианты. Какая это будет волна?

Есть два варианта. Коррекционная или импульсная. Но у нас уже есть зацепка.)) На сегодня пожалуй хватит.)) Растянем удовольствие.

EURUSD_1Daily

 
Хватит растягивать удовольствие , продолжайте.
 
Вова, очевидно, спит.... Не велел беспокоить.
 
длину колен ЗЗ нет смысла рассматривать и анализировать. тренд состоит из нескольких волн. не достигли цели на первой волне - есть шанс достигнуть на второй или на третьей. а вот это уже то, по чему стоит собирать статистику - сколько волн в тренде при определённом периоде ЗЗ.
 
Alexander_K:
Вова, очевидно, спит.... Не велел беспокоить.

Ещё бы, первая за многие годы попытка написать что-то отличное от флуда забрала последние силы.

 
Vitali Kadel:
Хватит растягивать удовольствие , продолжайте.

А продолжение после точки N1, или туды или сюды.

 
Aleksey Nikolayev:

Ещё бы, первая за многие годы попытка написать что-то отличное от флуда забрала последние силы.

:)))))

