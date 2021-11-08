ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 48
Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров), и поэтому выглядит правдоподобно. Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая её в установленный факт, или же опровергают, переводя в разряд ложных утверждений.
Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой)
Так я не защищаю диссертацию.) Зачем мне доказывать?
Просто делюсь своим мнением в свободное время.
Вижу, что многим туго доходит. А может я не правильно объясняю.)
Но вопросов у людей мало возникает, значит всё понимают.)
Это типы волн.
Тип 5 это импульсная волна вверх.
Тип 4 это коррекционная волна вверх .
Тип 2 это коррекционная волна вниз.
Тип 1 это импульсная волна вниз.
Каждый тип волны еще имеет свои разновидности.
Но всё это сложено в единую неразрывную систему.
Мать её природа так сложила на законодательном уровне.
Как бы в это кому то не хотелось верить.
А какая здесь гипотеза? Что волны можно в соответствии с какими-то правилами классифицировать? Так в этом нет никаких сомнений. Другое дело , если бы было озвучено, как эти волны использовать для входа выхода, чтобы получить положительный эффект, тогда это была бы гипотеза.
есть такое понятие - нефальсифицируемые гипотезы и теории. Оно из этой кагорты
есть такое понятие - нефальсифицируемые гипотезы и теории. Оно из этой кагорты
Зигзаг придуман не мной, а вот классифицировать волны моим способом это есть моя идея.
Собственно это открытие которое лежит на поверхности, но никто не замечал. Все роют в глубь.))
Главное удобство - это, когда знаем места входа и выхода. Вы хоть один вход и выход продемонстрируйте в соответствии со своей теорией.
Не хочется мне, Петрович, показывать, но ваша настойчивость вынудила.
Но это нисколько не принесёт вам удовольствие в рассматривании картинки и понимании волн в моей интерпретации.
Сегодня выходной и подделать картинку не мог. Например убрать лишние ордера.) Отнеситесь с пониманием.
EURUSD.Daily
Время входов не отмечено.
Время входов не отмечено.
Сегодня не устанавливал это точно.) А лимитки на днях могут висеть неделями. Свопы на них не начисляют.)
Кстати лимитки были установлены по 4х часовому ТФ. Но это не играет никакой роли.
Мне уже интересны только 1-15 минутные ТФ. Там кипит кровь). Получаю адреналин.
Смысл игры на любом ТФ одинаков. Волны на всех ТФ образуются одинаково. Паттерны идентичные для всех ТФ даже для тиковых графиков.
...
Мог бы с вами глубже вникнуть в тему, но видел, что характером не сходимся.)
А вот Aleksei Stepanenko представлял бы интерес для беседы, но он в эту ветку не заходит.
Приветствую, Владимир!
Захожу иногда, читаю. Вот сделал табличку частоты следования волн на графике EURUSD, H1.
Значения таблицы означают, что за волной номер 1 следует волна 6 в 76% случаев.
Наглядная таблица получилась. Спасибо.
Сейчас по этой таблице легко вижу ошибки которые возникают в процессе.
Есть поле где покопаться в коде.
П.с.
Сбросил Вам ключик с расширенными возможностями. Там можно записать в файл много информации для анализа.
Хотел спросить. С какого ТФ в таблицу брали данные?