VVT:

Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров), и поэтому выглядит правдоподобно. Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая её в установленный факт, или же опровергают, переводя в разряд ложных утверждений.

Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой)

Так я не защищаю диссертацию.) Зачем мне доказывать?

Просто делюсь своим мнением в свободное время.

Вижу, что многим туго доходит. А может я не правильно объясняю.)

Но вопросов у людей мало возникает, значит всё понимают.)

 

Это типы волн.

Тип 5 это импульсная волна вверх.

Тип 4 это коррекционная волна вверх .

Тип 2 это коррекционная волна вниз.

Тип 1 это импульсная волна вниз.

Каждый тип волны еще имеет свои разновидности.

Но всё это сложено в единую неразрывную систему.

Мать её природа так сложила на законодательном уровне.

Как бы в это кому то не хотелось верить.

 
khorosh:

А какая здесь гипотеза? Что волны можно в соответствии с какими-то правилами классифицировать? Так в этом нет никаких сомнений. Другое дело , если бы было озвучено, как эти волны использовать для входа выхода, чтобы получить положительный эффект, тогда это была бы гипотеза. 

есть такое понятие - нефальсифицируемые гипотезы и теории. Оно из этой кагорты

 
Зигзаг придуман не мной, а вот классифицировать волны моим способом это есть моя идея.

Собственно это открытие которое лежит на поверхности, но никто не замечал. Все роют в глубь.))

 
khorosh:

Главное удобство - это, когда знаем места входа и выхода. Вы хоть один вход и выход продемонстрируйте в соответствии со своей теорией.

Не хочется мне, Петрович,  показывать, но ваша настойчивость вынудила.

Но это нисколько не принесёт вам удовольствие в рассматривании картинки и понимании волн в моей интерпретации.

Сегодня выходной и подделать картинку не мог. Например убрать лишние ордера.) Отнеситесь с пониманием. 

EURUSD.Daily

 
Время входов не отмечено.

 
khorosh:

Время входов не отмечено.

Сегодня не устанавливал это точно.) А лимитки на днях могут висеть неделями. Свопы на них не начисляют.)

Кстати лимитки были установлены по 4х часовому ТФ. Но это не играет никакой роли.

Мне уже интересны только 1-15 минутные ТФ. Там кипит кровь). Получаю адреналин.

Смысл игры на любом ТФ одинаков. Волны на всех ТФ образуются  одинаково. Паттерны идентичные для всех ТФ даже для тиковых графиков.

 
khorosh:

Мог бы с вами глубже вникнуть в тему, но видел, что характером не сходимся.)

А вот Aleksei Stepanenko представлял бы интерес для беседы, но он  в эту ветку не заходит.

 

Приветствую, Владимир!

Захожу иногда, читаю. Вот сделал табличку частоты следования волн на графике EURUSD, H1.

Значения таблицы означают, что за волной номер 1 следует волна 6 в 76% случаев.

 
Aleksei Stepanenko:

Приветствую, Владимир!

Захожу иногда, читаю. Вот сделал табличку частоты следования волн на графике EURUSD, H1.

Значения таблицы означают, что за волной номер 1 следует волна 6 в 76% случаев.

Наглядная таблица получилась. Спасибо.

Сейчас по этой таблице легко вижу ошибки которые возникают в процессе.

Есть поле где покопаться в коде. 

П.с.

Сбросил Вам ключик с расширенными возможностями. Там можно записать в файл много информации для анализа. 

Хотел спросить. С какого ТФ в таблицу брали данные?

