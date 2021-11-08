ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 30

khorosh:

Тормозной.)

по ходу да

понаблюдаем - чо дальше будет

 
Ну ладно, всё равно, готов поменяться не глядя. Может сгодится и твой.)

 
не практикую такое
 
Renat Akhtyamov:
не практикую такое

Дело хозяйское.)

 
khorosh:

Дело хозяйское.)

у тебя бай и селл на одной линии

а у меня там уже положительная сделка при смене сигнала

я постарался совместить тренд и противотренд

так что ТА разный.

 
Параболик не хуже твоего. К тому же справа уже вниз показывает.)


 
знаешь в чем фишка?

сигнал в месте излома

на горизонтальном уровне его уже нет

он просто продолжен

странно что переключение, как не крути, совпадает с ма-шками

 
Мне больше нравится мой тем, что нет никаких лишних линий, ничто не захламляет график, только смена цвета свечи. А где ты увидел, что бай и селл на одном уровне? Может только, если будет боковик с небольшой амплитудой. Но я ещё использую осциллятор для входа. Вхожу по тренду на экстремумах осциллятора.

На этой системе ещё никто не заработал
 
Vladimir Baskakov:
На этой системе ещё никто не заработал

Статистику и систему из пальца высосал? Наследник Ванги?

