ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тормозной.)
по ходу да
понаблюдаем - чо дальше будет
Тормозной.)
Ну ладно, всё равно, готов поменяться не глядя. Может сгодится и твой.)
Ну ладно, всё равно, готов поменяться не глядя. Может сгодится и твой.)
не практикую такое
Дело хозяйское.)
Дело хозяйское.)
у тебя бай и селл на одной линии
а у меня там уже положительная сделка при смене сигнала
я постарался совместить тренд и противотренд
так что ТА разный.
у тебя бай и селл на одной линии
а у меня там уже положительная сделка при смене сигнала
я постарался совместить тренд и противотренд
так что ТА разный.
Параболик не хуже твоего. К тому же справа уже вниз показывает.)
Параболик не хуже твоего. К тому же справа уже вниз показывает.)
знаешь в чем фишка?
сигнал в месте излома
на горизонтальном уровне его уже нет
он просто продолжен
странно что переключение, как не крути, совпадает с ма-шками
знаешь в чем фишка?
сигнал в месте излома
на уровне его уже нет
он просто продолжен
странно что переключение, как не крути, совпадает с ма-шками
Мне больше нравится мой тем, что нет никаких лишних линий, ничто не захламляет график, только смена цвета свечи. А где ты увидел, что бай и селл на одном уровне? Может только, если будет боковик с небольшой амплитудой. Но я ещё использую осциллятор для входа. Вхожу по тренду на экстремумах осциллятора.
А у меня система примитивная, простая и надёжная, как старый бабушкин чугунный утюг.)
На этой системе ещё никто не заработал
Статистику и систему из пальца высосал? Наследник Ванги?