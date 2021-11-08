ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 42

Uladzimir Izerski:

Внушает доверие моя волновая система или нет, мне даже мало интересно.

Просто всем показываю примеры с реального рынка, как это работает с волновой точки зрения.


Вова, ВСЕ работает! Только в прошлом.
Начинай взрослеть
 
Vladimir Baskakov:
Вова, ВСЕ работает! Только в прошлом.
Начинай взрослеть

ууу.

5728

 
Uladzimir Izerski:

 и зону после v1 может лучше называть нулевой? 

На практике она у меня называется 0. Верной дорогой идете))

был про волну номером 1

Главное, чтобы хай V1 была выше V2 тогда 9.

 повторение 9 и 4 волны.

В развитом тренде будет так. В начале тренда будут варианты.


прошу прощения за долгие ответы. быстрее не получается.)

до конца все равно не все понятно.

Если следующая верхняя точка выше предыдущей, то это волна имя 9, а если ниже, то 8 или нет. 

и не догоняю повторение волны 4 в тренде вверх. Или имеется ввиду повторение импульсной 9 и коррекционной 4?

И как определяется 3 или 4 волна

 
Ничего страшного. Все чем то заняты. Это общение на втором плане. Не будем даже заострять на этом внимание.

Могу поздравить. Вы достойны всех тайн.

Сообщу в личку.

Главная тайна в том, что Вова ещё ни доллара не заработал. К чему и призывает сторонников
 
Vladimir Baskakov:
Главная тайна в том, что Вова ещё ни доллара не заработал. К чему и призывает сторонников

В  посте тебе уже всё сказано умными людьми даже до твоего рождения. Уже заранее знали о тебе))). 

Умели прогнозировать)))

Uladzimir Izerski:

В  посте тебе уже всё сказано умными людьми даже до твоего рождения. Уже заранее знали о тебе))). 

Умели прогнозировать)))

Вова, мониторинг, мне твои посты неинтересны
 
Vladimir Baskakov:
Вова, мониторинг, мне твои посты неинтересны

Даже трудно ответить такой тупой личности человеческими словами.))))))))

 
Vladimir Baskakov:
Вова, мониторинг, мне твои посты неинтересны

чо ты человеку на мозоль давишь?

он теоретическое богатство приобрел

теперь Нобелевскую премию хочет или книжку/статью какую нибудь

 
Uladzimir Izerski:

ууу.


А разговаривать с чучелом и слышать что оно отвечает это уже заболевание мозга.

