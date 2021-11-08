Начинай взрослеть

ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Внушает доверие моя волновая система или нет, мне даже мало интересно.
Просто всем показываю примеры с реального рынка, как это работает с волновой точки зрения.
Вова, ВСЕ работает! Только в прошлом.
ууу.
и зону после v1 может лучше называть нулевой?
На практике она у меня называется 0. Верной дорогой идете))
был про волну номером 1
Главное, чтобы хай V1 была выше V2 тогда 9.
повторение 9 и 4 волны.
В развитом тренде будет так. В начале тренда будут варианты.
прошу прощения за долгие ответы. быстрее не получается.)
до конца все равно не все понятно.
Если следующая верхняя точка выше предыдущей, то это волна имя 9, а если ниже, то 8 или нет.
и не догоняю повторение волны 4 в тренде вверх. Или имеется ввиду повторение импульсной 9 и коррекционной 4?
И как определяется 3 или 4 волна
прошу прощения за долгие ответы. быстрее не получается.)
до конца все равно не все понятно.
Если следующая верхняя точка выше предыдущей, то это волна имя 9, а если ниже, то 8 или нет.
и не догоняю повторение волны 4 в тренде вверх. Или имеется ввиду повторение импульсной 9 и коррекционной 4?
И как определяется 3 или 4 волна
Ничего страшного. Все чем то заняты. Это общение на втором плане. Не будем даже заострять на этом внимание.
Могу поздравить. Вы достойны всех тайн.
Сообщу в личку.
прошу прощения за долгие ответы. быстрее не получается.)
до конца все равно не все понятно.
Если следующая верхняя точка выше предыдущей, то это волна имя 9, а если ниже, то 8 или нет.
и не догоняю повторение волны 4 в тренде вверх. Или имеется ввиду повторение импульсной 9 и коррекционной 4?
И как определяется 3 или 4 волна
Главная тайна в том, что Вова ещё ни доллара не заработал. К чему и призывает сторонников
В 412 посте тебе уже всё сказано умными людьми даже до твоего рождения. Уже заранее знали о тебе))).
Умели прогнозировать)))
В 412 посте тебе уже всё сказано умными людьми даже до твоего рождения. Уже заранее знали о тебе))).
Умели прогнозировать)))
Вова, мониторинг, мне твои посты неинтересны
Даже трудно ответить такой тупой личности человеческими словами.))))))))
Вова, мониторинг, мне твои посты неинтересны
чо ты человеку на мозоль давишь?
он теоретическое богатство приобрел
теперь Нобелевскую премию хочет или книжку/статью какую нибудь
ууу.
А разговаривать с чучелом и слышать что оно отвечает это уже заболевание мозга.