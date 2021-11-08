ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное да, в этом направлении можно тоже поисследовать.
Нужно) Полнота данных, если не мешает производительности, не мешает) Алгоритм же исходя из фрактальности, одинаковый, или почти одинаковый, на разных ТФ.
Так я не защищаю диссертацию.) Зачем мне доказывать?
Просто делюсь своим мнением в свободное время.
Вижу, что многим туго доходит. А может я не правильно объясняю.)
Но вопросов у людей мало возникает, значит всё понимают.)
Все прекрасно понимают, что цена не ходит линейно а волнообразно. Ваша теория без сомнения верна, но её надо подтверждать тестами и дорабатывать а не просто любоваться красивой рисовалкой.
Только тесты смогут доказать правоту и расчитать (спрогнозировать) следующий экстрим, это я Вам уже говорил)
Все прекрасно понимают, что цена не ходит линейно а волнообразно. Ваша теория без сомнения верна, но её надо подтверждать тестами и дорабатывать а не просто любоваться красивой рисовалкой.
Только тесты смогут доказать правоту и расчитать (спрогнозировать) следующий экстрим, это я Вам уже говорил)
Вот тут вы правы. Надо подтверждать тестами и дорабатывать. Поэтому стараюсь привлечь внимание к теме сообразительных понимающих людей.
Я приверженец коллективного труда. Так качественно сделать не умею, как другие это могут сделать.
Ракету в космос один человек запустить не сможет, а коллектив ДА.
Например, Aleksei Stepanenko уже набросал табличку с данными тестера. За это ему благодарность. Valeriy Yastremskiy активно принимает участие в обсуждении. Кто то возразит кто то подскажет. По деталям-крупицам собирается ракета.
Само обсуждение вносит ясность во многие вопросы.
Волны надо понять. Обхаивать их может только недалёкий пипл, который не в теме.
Волны образуются не случайно. Это строгая иерархическая структура рынка. Да фрактальная. Моя теория не отходит от фрактальности, а расширяет её понимание.
Тема эта практически новая не заезженная. Приглашаю умных, сообразительных, веселых, а "не нытиков") влиться в тему, стать на новую ступеньку профессионала.
Постепенно раскрою много секретов связанных именно с волнами.
По поводу трендов и волн. На мой взгляд, трендов не так много, как таймфреймов.
Есть, ну примерно, от одного до трёх. Один глобальный, который длится месяцами. Второй противоположен глобальному, и является трендом отката, длительностью от дня до недели, или дольше.
И третий это внутридневной. Это то, что каждый день болтается туда-сюда. Эти мелкие тренды являются волнами глобального тренда.
И у всех этих трендов есть свои точки начала и окончания. При переключении таймфрейма эти точки не должны прыгать.
Почему образуются волны и тренды?
Связано всё со временем и ценой. Существует взаимосвязь.
Время на земном шарике поделено на часовые пояса. Одни участники вступают в рыночные отношения а другие закрываются. Спекулянтам тоже хочется отдохнуть.
Такие колебания создают волны одного характера. Влияние фундаментальных данных создают другие волны. Мелкие новости или события третьи.
Даже внутри минутного или тикового графика распознаются волны и тренды. Если тренд рассматривать как определённую последовательность волн, а не просто длительное движение цены в одном направлении.
Волны и тренды можно рассматривать на любом ТФ. И более того можно с любого ТФ рассматривать волны и тренды с других ТФ.
Не охаиваю Элиотта, но он видел рынок по другому и применялась его система волн к фондовому рынку. Для валютного рынка она не подходит.
Думаю что мою систему он бы с удовольствием принял.)
Объясню по картинке значение знаний о волнах по текущему моменту.
Совпадение волн разных ТФ в одном направлении вызывает сильный рост или падение инструмента.
Цифры 7,9,9,9,9 это и есть имена волн с разных ТФ.
=======
Мне хочется найти людей которые заинтересуются темой для автоматизации процесса.
Нужно несколько адекватных человек, что бы создать серьёзный проект.
Я не ловлю халявных программистов, как думают некоторые прогеры, а ищу компаньонов.
Тут есть много профессионалов, с которыми можно создать серьёзный бизнес.
Можете написать в личку. Понимаю, что не всем комфортно тут светиться.
Личка открыта только для друзей, так что надо будет включить в друзья.
Вот тут вы правы. Надо подтверждать тестами и дорабатывать. Поэтому стараюсь привлечь внимание к теме сообразительных понимающих людей.
Я приверженец коллективного труда. Так качественно сделать не умею, как другие это могут сделать.
Ракету в космос один человек запустить не сможет, а коллектив ДА.
Например, Aleksei Stepanenko уже набросал табличку с данными тестера. За это ему благодарность. Valeriy Yastremskiy активно принимает участие в обсуждении. Кто то возразит кто то подскажет. По деталям-крупицам собирается ракета.
Коллективный разум и труд это хорошо, напоминает колхоз) но, попробуем.
По моему мнению, тренд состоит из нескольких волн. Волна в свою очередь состоит из импульса и отскока. Чем меньше отскок предыдущей волны тем больше будет следующий импульс и т.д., возможно я и ошибаюсь.
Мне непонятно Ваше номерование волн, зачем Вы применяете разные тф?
Коллективный разум и труд это хорошо, напоминает колхоз) но, попробуем.
По моему мнению, тренд состоит из нескольких волн. Волна в свою очередь состоит из импульса и отскока. Чем меньше отскок предыдущей волны тем больше будет следующий импульс и т.д., возможно я и ошибаюсь.
Мне непонятно Ваше номерование волн, зачем Вы применяете разные тф?
Для Вас колхоз наверно далековат от правильного понимания. Колхоз был принудительной мерой работать на общество. Тогда были такие правила в обществе.
У меня нет принудительной меры и не заставляю вступать в Вашем понимании в колхоз.
В данном же случае Вы с упреком требуете от меня объяснений.
Как мне это рассматривать???
Всё уже рассказано в ветке. Потрудитесь сами на себя поработать, а не на колхоз))
Для Вас колхоз наверно далековат от правильного понимания. Колхоз был принудительной мерой работать на общество. Тогда были такие правила в обществе.
У меня нет принудительной меры и не заставляю вступать в Вашем понимании в колхоз.
В данном же случае Вы с упреком требуете от меня объяснений.
Как мне это рассматривать???
Всё уже рассказано в ветке. Потрудитесь сами на себя поработать, а не на колхоз))
Упрёка не было, было сравнение и вопрос. Коллективное обсуждение не задалось. Продолжу сам на себя работать)
Упрёка не было, было сравнение и вопрос. Коллективное обсуждение не задалось. Продолжу сам на себя работать)
Это правильно. Конфликты в колхозе коллективе не нужны.)
Передумаешь заходи. Говорили на верхах власти, что колхоз дело добровольное.))