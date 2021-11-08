ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 61

Если о волнах всем всё понятно), то перейдем к каналам.

Цена в правильном канале бежит как зайчик ночью в луче света фар автомобиля. Многие наверно видели как он бежит впереди машины. Как только у автомобиля при повороте дороги лучик свернет, то зайчик убежит. А если ему снова посветить дорогу фонариком он побежит в луче света.

Поведение цены аналогично зайчику в луче света. 

Вот цена текущая с графика EURUSD M1 и  следующий скрин через несколько минут.

GG4

через несколько минут.   Только что с графика скрин. EURUSD M1

gg5

 
Можете обосновать корректность построения каналов и вообще разметки по абсолютным значениям цен? 
 
Обоснованием является работоспособность каналов.

Могу доказывать с любого инструмента и с любого ТФ.

Не вижу заинтересованных людей для обсуждения хотя бы волн, трендов, каналов не говоря уже тем более что посложнее.)

Что вижу;

1. пишут примитивный советник в 50 строк.

2. годами подгоняют под историю. За 20 лет!!!!! Советник в 50 строк.)))))))) Мама милая)))))))))

Это радует. Меньше конкурентов на рынках.

 
Что есть критерий работоспособности, как вы о ней судите? 

Покажите свои каналы в динамике на любом сильно трендовом инструменте, хорошо бы на пресловутом биткоине, думаю сразу станет ясно, почему нельзя оперировать абсолютными значениями

Обсуждать вроде особо нечего. Что цена движется волнами, а импульсы сменяются коррекциями? Научной новизны и прикладной ценности эти соображения не несут, а катать вату о беспредметных абстракциях мало кому интересно.

upd: вообще я ждал теоретического объяснения. Проблема-то на поверхности: канал, построенный по исторической волатильности, окажется сильно не адекватен будущему движению в случае резкой смены этой самой волатильности. Простой рост амплитуды движений ломает нафиг все предыдущие построения. Пока поймаем пару новых вершин для построения нового канала, пройдет время, а затем волатильность уменьшится и уже этот новый широкий канал окажется нерелевантным. Отсюда простой вопрос: на каком таком основании мы имеем право размечать график по абсолютным значениям? 
 
Есть доказательство работоспособности, которое я могу воспроизвести на любом инструменте и на любом ТФ. 

Уже выкладывал и показывал в динамике год или два назад. Многих бесила динамика долго.)) Если так интересно можете сами в тестере проверить.

А вот, что значит оперировать абсолютными значениями не понял. У меня есть своя логика на которой основаны каналы. Но она связана с моей волновой теорией.

Так что не постигнув волны в каналах делать нечего. 

Да, чуть не забыл.  Пара новых вершин в моей логике не присутствует.)))   Совсем.

 
В чем заключается это самое доказательство, можете сформулировать? Нарисовали канал двумя параллельными линиями, хорошо, что дальше? Как теперь строго доказать, что цена его отрабатывает? Ладно, не строго, ну какие-то критерии должны быть, иначе никак не оценить отработку.

Абсолютные значения это график цены в чистом виде. Ладно форекс, изменения цен на мажорах небольшие и такое еще как-то пролезет, а если рост идет на сотни и тысячи %, там как, тоже можно размечать по графику цены?

 
Канал это луч света в котором цена будет идти в будущем.

А вот доказательство работоспособности на графике и есть доказательство. Неужели Вам нужно большее доказательство, что земля вращается вокруг солнца и на моем графике отражается)).

А если Вам интересна сама логика, то мне это не интересно.))

П.с.

Я могу только порассуждать почему она так движется в канале.

Знаю точно, что в эту теме никто не вступит, потому что сказать то нечего.

Есть правда пара человек на форуме, но они воды в рот набрали. или пива)))

 
Что значит "цена будет идти", вы можете это сколько-нибудь внятно и точно описать? Дайте конкретику. Сколько она там будет идти, насколько точно должны соблюдаться границы, в каком случае канал отменяется и считаем, что цена ушла и не вернется? 

 
Все тут утверждают, что цена непредсказуема и неизвестно в какой момент она сделает пируэт. Я тоже не утверждаю, что цена будет подчиняться моему каналу. Это только предположение. Но у меня есть основание, что цена будет идти в таком канале, а не где попало. Это связано со многими закономерностями рыночных цен. За годы наблюдения за рынками навыки накапливались по крупинкам и сложились в систему. 

Есть два основных канала в моей системе.

Главный и коррекционный. 

Зависят они от волновой системы. Сколько раз я могу повторять. 

По волнам никого не интересовало. А тут надо возвращаться назад.

Цена будет отражаться от границы канала снизу если канал вверх и наоборот если вниз. 

Да, еще. Канал может и должен расширяться. Это естественный процесс.

 
Каналы это довольно интересная тема. Сам этим балуюсь. Цена действительно имеет тенденцию отражения от границ канала. Это можно доказать статистически. Почему она существует? Я объясняю тем что многие пользуются каналами. Проблема в том что много разных методов построения этих каналов, в большинстве неправильных. Каждый трейдер имеет свой метод. Если построить много каналов по этим разным методам то можно увидеть что цена всё время отражается от границ какого-то канала. Чтобы построить правильный канал нужно  много компьютерных вычислений. Рукой тоже не легче. То что на взгляд кажется правильным каналом, на самом деле таким не является. 
