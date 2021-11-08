ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 22
К обсуждению.
Тяжело обсуждать результаты не понимая алгоритма их получения. А так, да, это данные ряда, по которым его можно характеризовать. Если данных собрать много, можно сделать статистику данных, их прогнозную способность посмотреть, обучиться на данных.
Но в то же время, допустим на бирже, существует и третья сторона - маркетмейкеры, которая отоваривает и больших и маленьких и в обе стороны сразу.
Ка ваша система учитывает этот момент ?
Какие это маркетмейкеры, если они допускают изменение цены в одну сторону годами?
Не задумывались над этим? Не буду графики даже постить.)
Не кажется ли Вам, что маркетмейкеры забирают ликвидность с рынка, а не обеспечивают ликвидностью?
Обдумываю этот вопрос. Не знаю как поступить.
График цены имеет только объем еще. Больше ничего. Медведи, быки, поставщики ликвидности для форекса это уже в обратную сторону, от графика цены интерпритация, что там на рынке произошло. Поэтому никак.
А разве рынок движется годами в одну сторону без откатов ?
Лично я могу только догадываться, забирают ММ ликвидность или раздают.
У меня нет объективной информации, а у вас есть ?
Над чем смеётесь, прокомментируйте, может вместе посмеёмся.)
Волна это от точки до точки.
Дружище зачем тебе волна 2 ? Она в плане формирования не интересно хотя.... ,волну 3 - и 5 там весь ПР и определить проще.
Над чем смеётесь, прокомментируйте, может вместе посмеёмся.)
Не так воспринимаете. Смеха нет - больше интереса... ./
Это всё верно в точку. Не только собрать больше данных а отрыть для себя новый уровень в понимании рынка и его закономерностей - путь к успеху... ./
Респект!!!