ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 41
По последнему решению логику сложно понять, как считается n1-v1 и v1-n1
И если это 1 или 9 то смена тренда или продолжение?
И как коррекционные градируются 2-4 и 6-8, по порядку следования или по относительной величине?
И что, если колен тренда больше 9 по алгоритму.
Есть свободное время. Могу пояснить.
Алгоритм расчета волн пока еще не готов выставлять. Возможно позже.
Волна с номером 1 или 9 это импульсные волны и чаще всего несут мощный рывок по тренду.
1 и 9 могут быть, переломными в тренде, но не всегда. Тренд всегда будет повторением волны 9 и 4 если вверх или 1 и 6 если в низ .
То есть чередованием импульсных и коррекционных волн. Вот тут то и кроется несостоятельность теории Эллиотта. Тренд это не пятиволновка, он может нести в себе много много комбинаций волн по моей теории волн.
По второму вопросу.
Двойка(2) и восьмерка(8) это тоже импульсные волны, но заряд пороха у них меньше чем у 1 или 9, по совокупности комбинаций предыдущих волн.
3-4, 6-7 это коррекционные волны и я буду на 100% уверен только если они будут по списку после первой волны.
Потому что тип первой коррекционной волны не будет окончательно известен до появления новой. Коррекционная может преобразоваться в импульсную.
И что, если колен тренда больше 9 по алгоритму. ?
Колен может быть сколько угодно, хоть 100500, у нас же каждая волна получает своё уникальное имя от 1 до 9ти. И в то же время это имя несет силу волны. Такое оригинальное решение пришло в затылок из космоса.)
Отбросьте волны Эллиотта.
Современная теория совсем другая . Эту теорию можно применять во многих сферах не только на рынках.
Можно написать научную работу, но я не умею это делать.
как то запутался. Хорошо, вверх это 9 и 8, вниз 1 и 2. Рассмотрим вверх, первая волна 9 , следующая коррекционная вниз, она меньше 9 и ее номер 3 или 4, далее вверх и если волна больше первой, то ее номер 9, если меньше 8, далее вниз 3 или 4.
Вопрос, почему тренд вверх это повторение волны 9 или 4. Волна 4 это коррекционная волна вниз.
И как определяется 3 или 4. Если предыдущая коррекционная волна была меньше, то предыдущая 3, а текущая 4 ?
как то запутался. Хорошо, вверх это 9 и 8, вниз 1 и 2. Рассмотрим вверх, первая волна 9 , следующая коррекционная вниз, она меньше 9 и ее номер 3 или 4, далее вверх и если волна больше первой, то ее номер 9, если меньше 8, далее вниз 3 или 4.
Вопрос, почему тренд вверх это повторение волны 9 или 4. Волна 4 это коррекционная волна вниз.
И как определяется 3 или 4. Если предыдущая коррекционная волна была меньше, то предыдущая 3, а текущая 4 ?
Может с картинкой будет понятнее, что бы не путаться.
Внизу по 4 циферки.
белые(4321) - порядковые номера волн. Порядковый отсчет волн идет с права на лево.
Голубые( 2839 ) - это паттерн из уникальных имён волн. Порядок имен слева направо.
Может не совсем для кого так удобно, но это логически правильно.
Паттерн 2839 это разворотный трендовый вверх. Последовательность волн такая.
Тренд не завершен. Не зафиксирована первая волна вниз. N1 находится дальше чем V1.
Ну и еще для общего понимания моей концепции.
Важно не путать коррекционную волну и коррекцию в волне.
На картинке видна коррекция в первой волне. Она может вылиться в коррекционную волну, но не факт.
В данном случае рассматривался определенный временной участок графика цены. В этом масштабе работают свои волны. В других масштабах свои. Но они в точности придерживаются такому закону 1-9.
С картинкой понятней, вопрос остался: почему тренд вверх это повторение волны 9 или 4.
И что такое коррекция волны. Коррекционная волна это волны обратные тренду?
Правильно понимаю, паттерн 2839. 2 последняя волна вниз тренда вниз, 8 первая волна вверх тренда вверх, 3 коррекционная волна вниз тренда вверх, 9 импульсная волна вверх тренда вверх. 9 потому что она в пунктах больше волны 8. Вопрос, а если бы 1 по порядку волна была бы меньше 3й волны.
После фиксации точки N1 правее V1 нумерация сменится. Если N1 будет выше предыдущей N1, то это будет коррекционная волна и она получит номер 3 или 4, если будет ниже, то какой номер получит эта волна? 2, 1 или 5.
Важно не путать коррекционную волну и коррекцию в волне.
На картинке видна коррекция в первой волне. Она может вылиться в коррекционную волну, но не факт.
Уточнение первое. Каждое колено ЗЗ или волнореза это волна. Тренд это совокупность нескольких волн. Не путайте эти формулировки в моей теории.
Уточнение второе. Коррекционная волна это волна короче предыдущей по цене, а не по времени (которая на картинке порядковый номер 2 с именем 3.)
(High[V1]-Low[N1])<(High[V1]-Low[N2])
Коррекция в волне это откат в первой волне еще не зафиксированный значком как волна.
==============
Коррекционная волна это волны обратные тренду?
Если сформировался тренд, то да.
Но коррекционная волна может быть и после коррекционной. Это происходит при сжатии рынка(вымпелы).
Вопрос, а если бы 1 по порядку волна была бы меньше 3й волны.
Роли не играет.
то какой номер получит эта волна? имя 2.
================================
Сейчас добавлю в индикатор паттерн и обновлю.
на рисунке с паттерном 2839 первая волна показана на участке n1-v1 и зону после v1 может лучше называть нулевой (коррекционной) и так понимаю в этой зоне может быть коррекция волны либо в продолжение волны и тогда точка v1 переместиться вверх, либо появиться коррекционная волна v1-n1 с именем 3 или 4. Так?
И что то не то с ответом про имя волны. Вопрос был про волну номером 1. И если бы модуль разницы n1-v1 был меньше модуля разницы v2-n2 какое имя получит волна n1-v1.
И про продолжение тренда / повторение 9 и 4 волны. Может правильно 9 и 8?
и зону после v1 может лучше называть нулевой?
На практике она у меня называется 0. Верной дорогой идете))
был про волну номером 1
Главное, чтобы хай V1 была выше V2 тогда 9.
повторение 9 и 4 волны.
В развитом тренде будет так. В начале тренда будут варианты.
Внушает доверие моя волновая система или нет, мне даже мало интересно.
Просто всем показываю примеры с реального рынка, как это работает с волновой точки зрения.