ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 23
График цены имеет только объем еще. Больше ничего. Медведи, быки, поставщики ликвидности для форекса это уже в обратную сторону, от графика цены интерпритация, что там на рынке произошло. Поэтому никак.
График цены отобразил эмоции игроков. Эти эмоции повторяются постоянно. Рынок имеет память и раз за разом повторяет всплески эмоций на события.
В моей структуре волн нет и не может быть волны с цифрой 10 или 15-35. Жесткая связка 1-9. Это о многом говорит, что рыночные графики уже подчиняются законам. Части тела графика, ограничены пределами.
Не так воспринимаете. Смеха нет - больше интереса... ./
Три улыбки - это уже смех. Вроде так принято.)
Дружище зачем тебе волна 2 ? Она в плане формирования не интересно хотя.... ,волну 3 - и 5 там весь ПР и определить проще.
С регламентацией как раз согласен. 2 это после, 3 перед. для анализа удачное разделение состояний.
Тяжело обсуждать результаты не понимая алгоритма их получения. А так, да, это данные ряда, по которым его можно характеризовать. Если данных собрать много, можно сделать статистику данных, их прогнозную способность посмотреть, обучиться на данных.
На первом этапе можем обсудить тему, а не результаты.
Почему то всем хочется обсуждать готовый продукт. Всё постепенно.
Не спорю. Считаю что кластеризация волн / колен на 9 состояний достаточно, что бы быть значимым методом. И повторения из 4 или более состояний увеличивает вероятность прогноза.
Уже писал. У Вас 9 состояний по Вашему решению. У меня больше, поэтому алгоритм сложней получается. Хотя это не значит что получится лучше с прогнозной точки зрения.
В каком ракурсе видите обсуждение.
С регламентацией как раз согласен. 2 это после, 3 перед. для анализа удачное разделение состояний.
Смысл в том что лучший входи без потерь будет в 3ке, так как сама по себе она скоростная импульс высокий.
Даже если неудачно зашёл и 3ка оказалась коррекцией, то возврат будет 1ке и волна будет определяться от предыдущих волн... ./
А вот отработка на реале.
Может Вы не правильно поняли. Это не волны Эллиотта, а волны от Uladzimir Izerski ))
Цифра обозначающая волну это не номер волны, а уникальное имя. Имя в свою очередь несет значение каждой волны по рангу. Это разные понятия с волнами Эллиотта .
Проще так.
Порядок отсчета волн идет от нулевого бара. Но это даже нигде не учитывается.
А вот цифра 1-9 это уникальное имя волны. Имена у остальных волн соответствуют своему значению тоже от 1 до 9.
Каждая волна несет в себе уникальное имя. Две волны с со своими уникальными именами создадут паттерн из друз значений, например 49, а если из трех то 949, а из четырех то 4949 то есть тренд. Набор имен будет разный, но мы можем читать этот набор как текст.
Надеюсь более понятно объяснил.?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ЗигЗаги, волны, тренды.
Uladzimir Izerski, 2021.01.08 00:20
Нет, в маркировку волн заложен другой принцип.
Посмотрел.)
В принципе можно и так рассматривать. Одно другому не мешает.
П.с.
Уже говорил, что каждая волна может принимать одно из 9 состояний, значит каждое состояние волны можно оценить по шкале от1 до 9.
Так вот моя трактовка волновой теории точно раскладывает по полочкам волны по своим характеристикам.
Волны 3,4 и 6,7 имеют свои нюансы.
А вот наглядный пример волны 9.
Ок.
Всё так запутанно... .
0- бар, честно говоря смешно, Time- да... ./
Всё куда проще без ломки.