Valeriy Yastremskiy:

График цены имеет только объем еще. Больше ничего. Медведи, быки, поставщики ликвидности для форекса это уже в обратную сторону, от графика цены интерпритация, что там на рынке произошло. Поэтому никак.

График цены отобразил эмоции игроков. Эти эмоции повторяются постоянно. Рынок имеет память и раз за разом повторяет всплески эмоций на события.

В моей структуре волн нет и не может быть волны с цифрой 10 или 15-35. Жесткая связка 1-9. Это о многом говорит, что рыночные графики уже подчиняются законам. Части тела графика, ограничены пределами. 

 
Rustam Galkeev:

Не так воспринимаете. Смеха нет - больше интереса... ./

Три улыбки - это уже смех. Вроде так принято.)

 
Rustam Galkeev:

Дружище зачем тебе волна 2 ? Она в плане формирования не интересно хотя.... ,волну 3 - и 5 там весь ПР и определить проще.


С регламентацией как раз согласен. 2 это после, 3 перед. для анализа удачное разделение состояний.

 
Valeriy Yastremskiy:

Тяжело обсуждать результаты не понимая алгоритма их получения. А так, да, это данные ряда, по которым его можно характеризовать. Если данных собрать много, можно сделать статистику данных, их прогнозную способность посмотреть, обучиться на данных.

На первом этапе можем обсудить тему, а не результаты.

Почему то всем хочется обсуждать готовый продукт. Всё постепенно.

 
Не спорю. Считаю что кластеризация волн / колен на 9 состояний достаточно, что бы быть значимым методом. И повторения из 4 или более состояний увеличивает вероятность прогноза.

Уже писал. У Вас 9 состояний по Вашему решению. У меня больше, поэтому алгоритм сложней получается. Хотя это не значит что получится лучше с прогнозной точки зрения.

 
В каком ракурсе видите обсуждение.

 
Valeriy Yastremskiy:

С регламентацией как раз согласен. 2 это после, 3 перед. для анализа удачное разделение состояний.

Смысл в том что лучший входи без потерь будет в 3ке, так как сама по себе она скоростная импульс высокий.

Даже если неудачно зашёл и 3ка оказалась коррекцией, то возврат будет 1ке и волна будет определяться от предыдущих волн... ./

А вот отработка на реале.


 
Может Вы не правильно поняли. Это не волны Эллиотта, а волны от Uladzimir Izerski ))

Цифра обозначающая волну это не номер волны, а уникальное имя. Имя в свою очередь несет значение каждой волны по рангу. Это разные понятия с волнами Эллиотта .

Проще так.

Порядок отсчета волн идет от нулевого бара. Но это даже нигде не учитывается.

А вот цифра 1-9 это уникальное имя волны. Имена у остальных волн соответствуют своему значению тоже от 1 до 9. 

Каждая волна несет в себе уникальное имя. Две волны с со своими уникальными именами создадут паттерн из друз значений, например 49, а если из трех то 949, а из четырех то 4949 то есть тренд. Набор имен будет разный, но мы можем читать этот набор как текст.

Надеюсь более понятно объяснил.?

Uladzimir Izerski, 2021.01.08 00:20

Нет, в маркировку волн заложен другой принцип. 

Посмотрел.)

В принципе можно и так рассматривать. Одно другому не мешает.

П.с.

Уже говорил, что каждая волна может принимать одно из 9 состояний, значит каждое состояние волны можно оценить по шкале от1 до 9.

Так вот моя трактовка волновой теории точно раскладывает по полочкам волны по своим характеристикам.

  1. Самая сильная импульсная волна вниз
  2. Менее сильная импульсная волна вниз
  3. Коррекционная волна вниз
  4. Коррекционная волна вниз
  5. переход состояния
  6. Коррекционная волна вверх
  7. Коррекционная волна вверх
  8. Сильная импульсная волна вверх
  9. Самая сильная импульсная волна вверх.

Волны 3,4 и 6,7 имеют свои нюансы.

А вот наглядный пример волны 9.

XAUUSD_Weekly


 


 
Uladzimir Izerski:

Может Вы не правильно поняли. Это не волны Эллиотта, а волны от Uladzimir Izerski ))

Цифра обозначающая волну это не номер волны, а уникальное имя. Имя в свою очередь несет значение каждой волны по рангу. Это разные понятия с волнами Эллиотта .

Проще так.

Порядок отсчета волн идет от нулевого бара. Но это даже нигде не учитывается.

А вот цифра 1-9 это уникальное имя волны. Имена у остальных волн соответствуют своему значению тоже от 1 до 9. 

Каждая волна несет в себе уникальное имя. Две волны с со своими уникальными именами создадут паттерн из друз значений, например 49, а если из трех то 949, а из четырех то 4949 то есть тренд. Набор имен будет разный, но мы можем читать этот набор как текст.

Надеюсь более понятно объяснил.?

Ок.

Всё так запутанно... .

0- бар, честно говоря смешно, Time- да... ./

Всё куда проще без ломки.

